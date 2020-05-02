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Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

Пока весь мир сражается с пандемией CoVID-19, коронавирус SARS-CoV-2 успел обзавестись новыми симптомами. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, специалисты которого добавили в список симптомов сразу шесть новых пунктов. Напомню, что одной из основных трудностей, с которыми столкнулись профессионалы в борьбе со вспышкой коронавируса, были крайне расплывчатые и разнообразные симптомы. К тому же, работу усложняют длительный инкубационный период и бессимптомное течение болезни у некоторых пациентов. Из этой статьи вы узнаете, как изменились симптомы CoVID-19 и чем это грозит.


Симптомы коронавируса

После закрепления коронавируса SARS-CoV-2 в организме, болезнь может протекать тяжело вплоть до развития атипичной пневмонии или вообще никак не проявляться. Это значительно затрудняет выявление и карантин инфицированных. По оценкам исследователей, число бессимптомных носителей колеблется от 25 до 50%, что, вероятно объясняет стремительное распространение заболевания по планете.

Между тем, до недавнего времени к основным симптомам коронавируса относили высокую температуру, сухой кашель и одышку. Теперь специалисты предупреждают, что так происходит далеко не всегда. Как оказалось, некоторые пациенты могут страдать от потери вкуса и обоняния, конъюнктивита, дрожи и даже поражения пальцев ног. Более того, как пишет Gazeta.ru у пожилых людей CoVID-19 вызывает апатию и сонливость, а у детей сильные боли в животе и сердце. Однако пока список основных симптомов пополнили шесть следующих:


Озноб
Дрожь
Боль в мышцах
Головная боль
Боль в горле
Потеря вкуса или запаха

Добавление 6 новых симптомов коронавируса очень важно, так как проблемы с выявляемостью заболевания существуют во всем мире. Теперь, благодаря добавленным симптомам, многих пациентов с ознобом или конъюнктивитом смогут протестировать на наличие вируса. Тем не менее, добавленные симптомы – не предел возможностей нового коронавируса. Сегодня все чаще медики сообщают о других осложнениях этой вирусной инфекции. Так, недавно мы рассказывали о том, что CoVID-19 может стать причиной развития тяжелых неврологических заболеваний.

коронавирус: осложнения

Коронавирусные пальцы

Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

Выглядит больно

Это состояние, о чем несложно догадаться, нередко сбивает с толку врачей. Как пишет The USA Today, у некоторых инфицированных пальцы ног приобретают синий или пурпурный цвет. При этом, пациенты ощущают жжение и боль при касании. Осложнение наблюдается в основном у детей и молодых взрослых при бессимптомном течение коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что этот симптом может быть связан с закупоркой сосудов или воспалительной реакции организма на коронавирус. Однако окончательная причина не известна.

Тромбоз

Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

Кровь инфицированных пациентов, как полагают, свертывается в легких и ногах

Поскольку CоVID-19 атакует организм поочередно, одно специфическое осложнение привлекает внимание врачей по всему миру: крошечные сгустки крови (тромбоз), которые встречаются в легких или в ногах пациентов. Как сообщает CBS News, коронавирус CоVID-19, по-видимому, вызывает свертывание крови по всему телу. Некоторые специалисты полагают, что это может помочь объяснить высокую смертность от коронавируса – не исключено, что именно из-за образования небольших сгустков крови пациентам трудно дышать. Важно отметить, что сгустки крови встречаются не только у пациентов в США. Так, согласно отчету, посвященному исследованию тромбоза, примерно у трети из 184 голландских пациентов с коронавирусом в легких или в ногах присутствовали сгустки крови.

Инсульты у молодых пациентов

Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

Пожалуй, ничего подобного в прошлом мы не видели

Наверняка вы уже слышали тревожные сообщения о том, что молодые люди в возрасте от 33 до 49 лет с диагнозом CoVID-19, умирают от инсультов. Так, в докладе Washington Post сообщается о нескольких десятках подобных случаев зарегистрированных в больницах при университете Томаса Джефферсона в Филадельфии, Нью-Йоркском университете Langone Health и больнице Маунт-Синай-Бет-Исраэль в Нью-Йорке. Врачи обнаружили, что тяжелые инсульты у молодых пациентов являются аномалией для неврологов, так как возраст большинства пациентов с инсультом в среднем составляет 74 года.

Как побороть коронавирус

Все больше и больше результатов научных исследований свидетельствуют о том, что коронавирус поражает не только легкие. Прямо на наших глазах CoVID-19 атакует сердце, мозг, глаза и даже пальцы ног инфицированных. При этом сама пандемия не закончится быстро. К сожалению, нам всем нужно морально подготовиться к тому, что как минимум до появления вакцины (от 10 до 12 месяцев), ситуация в мире будет оставаться сложной. При этом, с течением времени мы будем узнавать все больше о SARS-CoV-2, а значит у нас будет больше возможностей его победить.

Как бы там ни было, мы должны сохранять бдительность и делать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции. Очень важно соблюдать все рекомендации ВОЗ, по возможности заказывать продукты на дом, мыть руки и носить матерчатую маску и перчатки на открытом воздухе. Также нельзя забывать о состоянии своего психического и физического здоровья, стараться высыпаться, делать упражнения, учиться чему-то новому и не унывать. Стресс, как известно, способен сильно ослабить организм. О том как справиться с длительной изоляцией и не сойти с ума читайте в нашем материале.

Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

В официальных список новых симптомов добавлено 6, но их, скорее всего, больше

02 май 2020 /
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