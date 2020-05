Возможно, в США нашли лекарство от коронавируса

Похоже, у нас первые хорошие новост и за последние несколько месяцев! Возможно, ученые из США нашли лекарство, блокирующее вирус – ремдесевир. На данный момент антивирусный препарат проходит клинические испытания. Некоторые данные, к сожалению, свидетельствуют об осложнениях, в первую очередь связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так или иначе, 29 апреля были опубликованы первые доказательства того, что этот экспериментальный препарат, первоначально изобретенный для борьбы с вирусом Эболы, может помочь пациентам быстрее оправиться от инфекции. Финансируемое правительством исследование показало, что пациенты, принимавшие ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем те, кто этого не делал. Рассказываем, что известно о новом препарате.

Найдено лекарство от коронавируса?

Напомню, что на конец апреля 2020 года не существует лекарства против вируса SARS-CoV-2, вызывающего CoVID-19. Как пишет CNN, управление по контролю за продуктами и лекарствами США до сих пор не одобрило ни одного препарата для лечения коронавируса. Однако, по сообщению The New York Times, управление планирует объявить о разрешении на чрезвычайное использование ремдесевира. Эту информацию подтверждает The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Соединенных Штатов.

Более того, результаты оказались настолько убедительными, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата. Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что пока еще слишком рано комментировать результаты исследования ремдесивира – ведь полностью клинические испытания он пока не прошел.

Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление. Глава NIAID Энтони Фаучи.

Известно, что эксперимент начался более двух месяцев назад, 21 февраля. Более 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом CoVID-19 из Европы, Азии и США выступили в качестве испытуемых. Предварительные результаты показали, что пациенты, которые принимали ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем те, кто этого не делал. Так, ремдесивир улучшил время восстановления пациентов с 15 до 11 дней.

На день раньше, 28 апреля в научном журнале The Lancet было опубликовано еще одно исследование по проверке воздействия ремдемевира на вирус . Эксперимент был проведен в Китае, однако его результаты прямо противоположны полученным американскими коллегами – эффективность препарата доказать не удалось. Причина столь противоречивых данных, вероятно, кроется в ограниченном количестве испытуемых – их было всего 237. Более того, как пишет BBC, эксперимент пришлось завершить досрочно именно по причине нехватки участников.

Тем не менее, это никак не умаляет того факта, что исследование расширяется и проводится в 180 точках по всему миру, в том числе в Китае, Франции, Италии и Великобритании, а предварительные результаты свидетельствуют об эффективности ремдесевира.

Препарат ремдесевир, использующийся для лечения Эболы, возможно, эффективен в борьбе с CoVID-19