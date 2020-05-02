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Возможно, в США нашли лекарство от коронавируса

Похоже, у нас первые хорошие новости за последние несколько месяцев! Возможно, ученые из США нашли лекарство, блокирующее вирус – ремдесевир. На данный момент антивирусный препарат проходит клинические испытания. Некоторые данные, к сожалению, свидетельствуют об осложнениях, в первую очередь связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так или иначе, 29 апреля были опубликованы первые доказательства того, что этот экспериментальный препарат, первоначально изобретенный для борьбы с вирусом Эболы, может помочь пациентам быстрее оправиться от инфекции. Финансируемое правительством исследование показало, что пациенты, принимавшие ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем те, кто этого не делал. Рассказываем, что известно о новом препарате.


Найдено лекарство от коронавируса?

Напомню, что на конец апреля 2020 года не существует лекарства против вируса SARS-CoV-2, вызывающего CoVID-19. Как пишет CNN, управление по контролю за продуктами и лекарствами США до сих пор не одобрило ни одного препарата для лечения коронавируса. Однако, по сообщению The New York Times, управление планирует объявить о разрешении на чрезвычайное использование ремдесевира. Эту информацию подтверждает The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Соединенных Штатов.

Более того, результаты оказались настолько убедительными, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата. Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что пока еще слишком рано комментировать результаты исследования ремдесивира – ведь полностью клинические испытания он пока не прошел.

Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление.

Глава NIAID Энтони Фаучи.

Возможно, в США нашли лекарство от коронавируса

На момент написания этой статьи препарат проходит клинические испытания

Известно, что эксперимент начался более двух месяцев назад, 21 февраля. Более 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом CoVID-19 из Европы, Азии и США выступили в качестве испытуемых. Предварительные результаты показали, что пациенты, которые принимали ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем те, кто этого не делал. Так, ремдесивир улучшил время восстановления пациентов с 15 до 11 дней.

На день раньше, 28 апреля в научном журнале The Lancet было опубликовано еще одно исследование по проверке воздействия ремдемевира на вирус. Эксперимент был проведен в Китае, однако его результаты прямо противоположны полученным американскими коллегами – эффективность препарата доказать не удалось. Причина столь противоречивых данных, вероятно, кроется в ограниченном количестве испытуемых – их было всего 237. Более того, как пишет BBC, эксперимент пришлось завершить досрочно именно по причине нехватки участников. Как вы думаете, эффективен ли противовирусный препарат против коронавируса? Давайте поговорим об этом в нашем уютном Telegram чате

Тем не менее, это никак не умаляет того факта, что исследование расширяется и проводится в 180 точках по всему миру, в том числе в Китае, Франции, Италии и Великобритании, а предварительные результаты свидетельствуют об эффективности ремдесевира.

Возможно, в США нашли лекарство от коронавируса

Препарат ремдесевир, использующийся для лечения Эболы, возможно, эффективен в борьбе с CoVID-19

02 май 2020 /
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