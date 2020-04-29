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Коронавирус и летучие мыши – дружба длиной в миллионы лет

Пока весь мир сотрясают теории заговора о новом коронавирусе и его происхождении, ученые продолжают работать. Недавно исследователи сравнили различные виды коронавирусов, естественными хозяевами которых являются 36 видов летучих мышей из западной части Индийского океана и близлежащих районов Африки. Оказалось, что у различных групп летучих мышей есть свои собственные уникальные штаммы коронавируса. Это означает, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе в течение миллионов лет. Более того, ученым удалось обнаружить четыре новых вида африканских летучих мышей – двоюродных братьев подковообразных летучих мышей, которые, как считается, являются естественными хозяевами SARS-CoV-2, вызывающего CoVID-19.


Что нужно знать о летучих мышах?

Хотя о летучих мышах обычно говорят как о монстрах с перепончатыми крыльями, которые очень любят пить кровь, на самом деле подавляющее большинство рукокрылых питаются насекомыми, а листоносые летучие мыши и вовсе растительноядные: они питаются фруктами, нектаром или пыльцой. И только наиболее крупные виды не гнушаются отобедать лягушками, ящерицами и птицами. Летучие мыши-вампиры обитают преимущественно в Южной Америке и питаются кровью позвоночных птиц и млекопитающих. О том, как охотятся эти слепые зверьки читайте в материале моего коллеги Рамиса Ганиева.

Хотя это и не очевидно, но летучие мыши приносят миру много пользы – они опыляют растения, питаются болезнетворными насекомыми и помогают рассеивать семена, необходимые для регенерации деревьев тропических лесов. При этом летучие мыши, как и ряд других групп млекопитающих, являются естественными носителями коронавирусов.

Коронавирус и летучие мыши – дружба длиной в миллионы лет

Летучие мыши – обобщающее название для представителей отряда рукокрылых

Необходимо отметить, что вирусы живут во всех животных и летучие мыши, а также ряд других групп млекопитающих, просто-напросто их естественные хозяева. Для самих рукокрылых эти коронавирусы не представляют опасности, однако есть вероятность того, что они могут перекинуться на других животных. Помните вспышку коронавируса MERS (Ближневосточный тяжелый респираторный синдром)? Люди заразились им от верблюдов, которых заразили летучие мыши. И это далеко не единственный пример того, как вирусы кочуют между видами.

Летучие мыши и коронавирусы

Как пишет Science Daily, чтобы не допустить вспышки смертельно опасной инфекции в будущем, ученые провели генетический анализ коронавирусов, присутствующих в 36 видах летучих мышей. Сравнивая коронавирусы, выделенные и секвенированные с другими животными, включая дельфинов, альпак и людей, исследователи смогли построить гигантское генеалогическое древо коронавирусов. Это семейное древо показывает, как различные виды коронавируса связаны друг с другом.

Согласно полученным результатам, опубликованным в журнале Scientific Reports, ученые обнаружили, что в редких случаях летучие мыши разных семейств, родов и видов, которые живут в одних и тех же пещерах и имеют близко расположенные дневные насесты, разделяют один и тот же штамм коронавируса. При этом в новом исследовании передача штаммов между видами является исключением, а не правилом. Как отмечают авторы исследования, тот факт, что передача коронавируса в регионе между двумя видами летучих мышей происходит очень редко, обнадеживает.

Коронавирус и летучие мыши – дружба длиной в миллионы лет

Многие летучие мыши питаются фрутками

Однако наиболее важным выводом исследования является окончательное понимание того, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе на протяжение миллионов лет. Более того, SARS-CoV-2 произошел естественным путем, о чем подробнее можно прочитать в статье, посвященной происхождению CoVID-19.

Как отмечают ученые, изучение эволюции различных штаммов коронавируса может иметь ключевое значение для предотвращения вспышек в будущем. Конечно, сегодня всех интересует поиск лекарства от CoVID-19, но чтобы не допустить повторения пандемии, мы должны разработать эффективную программу общественного здравоохранения. Будь у нас такая сегодня, мир не оказался бы в режиме самоизоляции. Важно понимать, что достаточно большое количество вирусов может передаваться человеку от животных.

Новые виды летучих мышей

Еще одним не менее важным открытием стала работа, опубликованная в журнале ZooKeys. Как пишут авторы исследования, CoVID-19 пришел к нам от подковообразной летучей мыши, которая обитает в Китае. Китай – родина не менее 30 видов подковообразных летучих мышей, однако какой из них является “первоисточником” нового коронавируса пока не известно. Более того, ученые пока не могут сказать, передаются ли разные штаммы коронавирусов между различными видами рукокрылых.

Коронавирус и летучие мыши – дружба длиной в миллионы лет

Скорее всего именно летучим мышам мы обязаны пандемией CoVID-19

В ходе исследования ученые изучали листоносых летучих мышей семейства Hipposideridae. Это семейство распространено по всей Африке, Азии и Австралии, однако африканские представители Hipposideridae изучены плохо. Результаты показали, что в некоторых случаях предположительно широко распространенные виды оказались генетически разными видами, которые при этом выглядели одинаково. ДНК этих видов, пишут авторы статьи, намекает на то, что они эволюционировали отдельно от своих двоюродных братьев – подковообразных летучих мышей.

Так, генетические исследования показали, что в мире есть по меньшей мере четыре новых и неописанных вида летучих мышей. Страшно подумать, какие штаммы коронавирусов сокрыты в их небольших телах.

Коронавирус и летучие мыши – дружба длиной в миллионы лет

Ученые обнаружили четыре новых вида летучих мышей в Африке

29 апрель 2020 /
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