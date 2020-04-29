» » Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Как думаете, законы физики во всей Вселенной работают одинаково и было ли так всегда? Результаты нового исследования предполагают, что в первые эпохи жизни Вселенной значение одной из важнейших фундаментальных констант – константы тонкой структуры – числом, которое, как считается, остается неизменным и описывает, как субатомные частицы взаимодействуют друг с другом – в далеких уголках космоса было несколько иным. Полученное число, утверждают исследователи, меняется в зоне самых удаленных квазаров – класса наиболее ярких астрономических объектов во Вселенной, которые считаются ее внешней границей. Звучит довольно запутанно, так что давайте попробуем разобраться в чем дело и почему это открытие может в корне изменить наше понимание пространства.


Смелое утверждение

Итак, ученые из университета Нового Южного Уэльса обнаружили несоответствия в константе тонкой структуры в удаленных уголках Вселенной. Постоянная тонкой структуры описывает силу, которая воздействует на субатомные частицы с электрическим зарядом, подобно тому, как протоны и электроны внутри атома притягиваются друг к другу. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что число меняется, когда исследователи анализируют максимально удаленные квазары, правда, только тогда, когда смотрят в определенных направлениях. Это означает, что на краях Вселенной законы физики могут нарушаться.

Мало того, что универсальная константа кажется раздражающе непостоянной на внешних границах космоса, она возникает только в одном направлении. Но вернемся к квазарам: детально изучая свет от далеких квазаров, ученые, тем самым, изучают свойства Вселенной, какой она была миллиард лет назад. Да, ранние звезды тогда сформировались, но галактик не было, как и популяции звезд в ночном небе, не говоря уже о планетах. Наблюдая за квазаром J1120+0641, астрономы пытались отследить различия в значении постоянной тонкой структуры.

Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Свету от квазара J1120+0641 нужно целых 12,9 миллиардов лет, чтобы достигнуть нашей планеты

На самом деле ученых уже давно волнует вопрос о том, были ли законы физики во Вселенной всегда такими, какими мы их знаем. Ведь в первые моменты существования мироздания, Вселенная расширялась необъяснимо быстро. Логично предположить, что законы физики юной Вселенной могли отличаться от современных, а узнать это можно только отслеживая постоянную тонкой структуры.

Проанализировав расположение определенных «темных» линий в спектре J1120+0641, авторы исследования пришли к выводу, что линии показывают устройство энергетического уровня в разных типах атомов. С их помощью можно вычислить значение связанной с ними фундаментальной константы с высокой точностью.
Измерить ее значение удалось с помощью высокочувствительного спектрографа X-SHOOTER, установленного на оптическом телескопе VLT. С помощью этого инструмента астрономы смогли измерить значение постоянной тонкой структуры в четырех максимально удаленных от нас уголках космоса, через которые проходил свет от J1120+0641. Оказалось, что в ранней Вселенной значение этой фундаментальной константы действительно было другим. Но о чем это говорит?


Странная Вселенная

Как пишет Scitech Daily, кажется, полученные результаты подтверждают идею о том, что во Вселенной может существовать направленность. Это очень странно – если во Вселенной есть какое-то направление или предпочтительное направление, в котором меняются законы физики.

Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Считается, что Большой взрыв положил начало Вселенной и с тех пор она расширяется с ускорением

Мы можем оглянуться назад на 12 миллиардов световых лет и измерить электромагнетизм, когда Вселенная была очень молода. Если сложить все эти данные вместе, то окажется, что электромагнетизм увеличивается по мере того, как мы смотрим все дальше, в то время как в противоположном направлении он постепенно уменьшается. В других направлениях космоса постоянная тонкой структуры остается именно такой – постоянной. Эти новые, очень далекие измерения продвинули наши наблюдения дальше, чем когда-либо прежде.

Профессор UNSW Science Джон Уэбб

Если во Вселенной существует направленность, утверждает профессор Уэбб, и если в некоторых областях космоса электромагнетизм проявляется очень слабо, то наиболее фундаментальные концепции, лежащие в основе большей части современной физики, нуждаются в пересмотре. Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram

Тем не менее, с уверенностью утверждать о том, что постоянная тонкой структуры действительно разная в разных областях Вселенной, нельзя. По мнению авторов исследования, если данные других научных работ покажут те же выводы, то это поможет объяснить, почему наша Вселенная такая, какая она есть, и почему в ней вообще существует жизнь. Команда профессора Уэбба считает, что это первый шаг к гораздо более масштабному исследованию, в котором рассматриваются многие направления во Вселенной.

Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Наша Вселенная очень странная

29 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
С какой скоростью расширяется Вселенная?
Хочу все знать

С какой скоростью расширяется Вселенная?

Кажется, современная физика дошла до своего экзистенциального кризиса. Наблюдая за тем, как искривляется свет от далеких объектов, исследователи пришли к выводу о том, что методы измерения скорости
Новое исследование пролило свет на форму Вселенной
Хочу все знать

Новое исследование пролило свет на форму Вселенной

Астрономы проанализировали показатели реликтового излучения и выяснили, что с большой вероятностью наша Вселенная представляет собой замкнутый несимметричный шар....
Астрономы «омолодили» Вселенную на 2 миллиарда лет
Хочу все знать

Астрономы «омолодили» Вселенную на 2 миллиарда лет

Вселенная расширяется. Скорость этого процесса можно определить и выяснить, как давно Вселенная была очень маленькой, стремящейся к точке. По принятым на сегодня воззрениям,это было примерно 13.7
Вселенная бесконечна — подтверждает новейшее исследование
Хочу все знать

Вселенная бесконечна — подтверждает новейшее исследование

И она постоянно расширяется. Новые данные Барионного колебательного спектроскопического обзора (БКСО) позволили судить о форме и размерах нашей Вселенной с точностью до 1%. Дэвид Шлегель, физик из
Настоящий цвет Вселенной
Хочу все знать

Настоящий цвет Вселенной

В 2002 году, проанализировав свет от 200 тыс. галактик, собранный австралийскими специалистами в рамках проекта «Составление карты галактик с помощью красного смещения», американские ученые из
Вселенная больше, чем кажется
Хочу все знать

Вселенная больше, чем кажется

Вселенная настолько невообразимо велика, что некоторые её части просто невозможно увидеть, так как их свет настолько далёк, что не дойдёт до нас даже спустя 14 миллиардов лет. Оказывается, все, что
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Тайная миссия в ТибетеThe largest woodpeckers areРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблей


Свежие Статьи
US Navy Patent: A Ship Using an Inertial Mass Reduction Device

US Navy Patent: A Ship Using an Inertial Mass Reduction Device

The nine most expensive meteorites that hit the Earth

The nine most expensive meteorites that hit the Earth

In Egypt, our mummy is a teenage girl with valuable jewelry

In Egypt, our mummy is a teenage girl with valuable jewelry

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+