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Что находится внутри Земли?

Наша планета уникальна, но не только тем, что на ней много жидкой воды. Безусловно, на других мирах, включая несколько лун газовых гигантов, тоже есть атмосфера, лед и даже океаны, но только на Земле есть все необходимые для возникновения и поддержания жизни “ингредиенты”. Так, океаны покрывают около 70% поверхности планеты, а их средняя глубина составляет 4 километра. Пресная вода существует в жидкой форме в озерах и реках, а также в виде водяного пара в атмосфере Земли. Но что происходит внутри этого шара диаметром 12 700 километров, который мы называем домом? Как известно, структуру нашей планеты составляют различные слои, а в центре Земли находится ядро, затем мантия и, наконец, кора. Но почему у нашей планеты много слоев и что происходит в каждом из них?


Кора – внешний слой Земли

земля имеет несколько слоев. Океанические бассейны и континенты – это кора, самый внешний слой нашего космического дома. Глубина земной коры составляет от пяти до 75 км. Самые толстые ее части находятся под континентами, а самые тонкие – под океанами. Состоит земная кора, согласно основам геологии, из нескольких элементов: кислорода – 46,6%; кремния – 27,7%; алюминия – 8,1%; железа – 5%; кальция – 3,6%; натрия – 2,8%, калия – 2,6% и магния – 2,1%. Кора делится на огромные пластины, которые плавают по следующему слою – мантии. Пластины постоянно находятся в движении; по данным NASA, они движутся примерно с той же скоростью, с какой растут ногти у нас на руках. Землетрясения происходят тогда, когда эти плиты тесно соприкасаются друг с другом. Горы образуются при столкновении тектонических плит, а глубокие траншеи – при скольжении одной плиты о другую. Объясняет движение плит тектоника.

Мантия – средний слой Земли

Мантия под земной корой имеет глубину около 2890 км. Она состоит в основном из силикатных пород, богатых магнием и железом. Высокие температуры заставляют камни подниматься, а когда они остывают, то опускаются обратно к сердцевине. Считается, что именно это заставляет двигаться тектонические плиты. Когда мантия пробивается сквозь кору, начинаются извержения вулканов. Кстати, недавно в Италии проснулся крупнейший вулкан Европы. Подробнее о том, как это было, читайте в нашем материале.

Ядро – сердце Земли

В центре Земного шара находится ядро, которое состоит из двух частей. Твердое, внутреннее железное ядро радиусом около 1220 км. Оно окружено жидким внешним ядром, которое состоит из сплава никеля и железа. Толщина внешнего ядра составляет порядка 2180 км. При этом внутреннее ядро вращается с другой скоростью, чем вся остальная планета. Считается, что причиной служит магнитное поле Земли.

Что находится внутри Земли?

Так наша планета выглядит изнутри

земля, Венера и Марс – каменистые планеты

Чтобы лучше понимать состав и историю Земли, геологи иногда сравнивают нашу планету с другими скалистыми планетами в Солнечной системе. Так, размер Венеры схож с земным, а сама планета немного ближе к солнцу. При этом размер Марса – всего лишь половина нашего космического дома. Хотя на Венеру и Марс было отправлено несколько космических аппаратов, мы не так много знаем об их внутреннем устройстве – по крайней мере пока. Напомню, что недавно, благодаря миссии NASA InSight, стало известно о том, что Марс – сейсмически активная планета. Подробнее об этом я рассказывала в своей предыдущей статье.

Что находится внутри Земли?

Возможно, в прошлом Марс и Венера были как и земля, покрыты водой

Что касается Венеры, то ее чрезвычайно плотная и токсичная атмосфера, которую нельзя увидеть без специальных инструментов, тем временем свидетельствует об огромной вулканической активности на этой невероятно горячей планете. В то время как у Венеры, вероятно, есть кора, мантия и ядро, ее магнитное поле очень слабо по сравнению с земным. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что либо ядро Венеры медленно вращается, чтобы генерировать магнитное поле, либо его у этой адской планеты вообще нет.

Важно отметить, что наша Солнечная система довольно необычная. Все потому, что планеты в ней разные – например, на стороне, ближайшей к солнцу, планеты и астероиды содержат относительно небольшое количество органических молекул, а вот с другой стороны все состоит из материалов, богатых углеродом. Но самое важное и интересное заключается, пожалуй в одной из величайших загадок нашей Солнечной системы – Великого разделения, подробнее о котором можно прочитать здесь.

Что находится внутри Земли?

земля – каменистая планета состоящая из нескольких слоев

29 апрель 2020 /
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