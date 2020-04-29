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Как связаны привидения и компьютерная симуляция нашей Вселенной?

Что, если вокруг все не настоящее? Представьте на секунду, что планета, на которой мы живем, Солнечная система, наша Галактика и, в конечном счете, вся Вселенная, которую мы считаем бесконечной, на самом деле не более чем симуляция. Я понимаю, звучит довольно безумно, но некоторые ученые не исключают, что Вселенная действительно может быть смоделирована, а все мы – не более чем аватары. Более того, сообщения о таких явлениях как призраки, странные совпадения и дежавю могут быть тем самым “сбоем в матрице” – окончательным доказательством того, что человечество на самом деле является своего рода научным экспериментом, в котором все моделируется. Как компьютерная игра The Sims, только в гораздо большем масштабе.


Компьютерная Вселенная

Впервые идея о том, что вся наша Вселенная – не более чем симуляция, была выдвинута в научной статье шведского профессора философии Оксфордского университета и директора Института будущего человечества Ника Бострома. Согласно работе, опубликованной в 2003 году в журнале Philosophical Quaterly, существует очень высокая вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции.

    В аннотации к своей работе Бостром утверждает, что по крайней мере одно из трех утверждений верно:

  • Человечество, вероятно, вымрет до того, как мы станем постлюдьми (гипотетический образ человека в будущем).
  • Крайне маловероятно, что любая постчеловеческая цивилизация будет заниматься симуляцией своей эволюционной истории (или ее вариаций).
  • Мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции.

Отсюда, утверждает философ, следует, что вера в то, что существует значительный шанс того, что мы однажды станем постлюдьми, которые управляют моделированием предков, ложна, если только мы в настоящее время не живем в симуляции.Идея Бострома – хотя последний и утверждает, что не смотрел фильм “Матрица” – легла на благодатную почву. Так, по мнению главы SpaceX Илона Маска, вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции составляет миллиард к одному. С Маском и Бостром, как пишет TechWire, солидарен Керри Гуинн, ученый в области компьютерных наук. Он предполагает, что в будущем человечество может разработать симуляции собственной Вселенной.

Как объясняет Гуинн, человечество неизбежно создаст реальности, неотличимые от нашей. Посмотрите каких успехов добились разработчики видеоигр – то, что казалось невозможным всего каких-то 10-15 лет назад, сегодня воспринимается нами как норма. К тому же, в таких играх как Death Stranding и Red Dead Redemption 2 полностью открытый мир – это значит, что игрок может перемещаться как хочет по абсолютно любой локации. Бостром тоже считает, что в ближайшем будущем компьютерные игры будет крайне трудно отличить от реальности. По мнению философа, персонажи внутри игр могут не осознавать, что являются частью симуляции. Так мы и придем к той стадии, когда сможем создавать компьютерные симуляции реальности, неотличимые от настоящей.

Как связаны привидения и компьютерная симуляция нашей Вселенной?

Сбой в Матрице выглядит так

Итак, допустим, гипотеза верна и наша жизнь на самом деле симуляция. Но можно ли как-то узнать, являемся ли мы частью массивной, имитирующей жизнь игры? Гуинн считает, что первое, на что нужно обратить внимание – это сбой в системе. Да-да, прямо как в фильме «Матрица», когда Нео видит одну и ту же кошку, проходящую по коридору. Всевозможные странности, экстрасенсы, призраки и все то, чего с научной точки зрения не существует – могут быть ошибками в коде, тем самым “сбоем в матрице”. Таким образом, если мы находимся на пути к созданию матрицы, то ее наверняка уже создало более развитое общество. Например, мы сами.

И снова квантовая физика

Как вы наверняка знаете, в свое время Альберт Эйнштейн выступал против квантовой запутанности – способности атомов и электронов влиять на свойства друг друга даже на расстоянии. Сегодня мы знаем, что Эйнштейн ошибался и запутанность реальна. Более того, согласно квантовой теории, элементарная частица обретает определенное состояние лишь в момент наблюдения. Не говоря уже о том, что ученым удалось экспериментально доказать, используя один-единственный фотон, что он существует в трех местах одновременно. Подробнее о том, почему квантовая физика такая странная и за что ее так любят шарлатаны, читайте в нашем материале. Но что, если квантовая запутанность существует в человеческом масштабе, таким образом создавая связь между существами в симуляциях и… нами?

Как связаны привидения и компьютерная симуляция нашей Вселенной?

С точки зрения науки привидений не существует

Безусловно, это головокружительная гипотеза. Как и многие другие, например о существовании параллельных миров. Однако привидения и разного рода паранормальные явления скорее всего вовсе не сбой в матрице, а искусно созданная нашим мозгом иллюзия. К тому же, нет ни одного доказательства в пользу существования экстрасенсорных способностей, привидений, демонов и магов. А как вы думаете, является ли наша Вселенная компьютерной симуляцией? Давайте поговорим об этом в комментариях и с участниками нашего Telegram чата. Там вы точно найдете собеседника по душе.

Ну а вообще, на тему того, является ли наша Вселенная компьютерной симуляцией, хочу сказать следующее – это невероятно интересная но все же, сомнительная гипотеза. Узнать что думают разные ученые по этому поводу можно посмотрев увлекательные дебаты, в которых в роли ведущего выступил астрофизик Нил Деграсс Тайсон – рекомендую к просмотру.

Как связаны привидения и компьютерная симуляция нашей Вселенной?

Нельзя исключать даже самые невероятные сценарии

29 апрель 2020 /
Хочу все знать
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