Ночное небо изменилось и ученые не знают почему

Как давно вы всматривались в ночное небо? Позволю себе предположить, что лишь немногие из нас – те, кто живет вдали от городов, видят ночное небо хотя бы приблизительно таким, какое оно есть. Тем временем, считается, что звездное небо над нашими головами постоянно и неизменно. В конце концов, моряки веками ориентировались по звездам, используя созвездия в качестве ориентира для кораблей. В свою очередь звездочеты, внимательно вглядываясь в космический океан, отмечали на картах ночного неба приблизительно одни и те же очертания. Так, сегодня мы различаем созвездия Большой и Малой Медведицы, Дракона, Змеи, Дельфина и еще по меньшей мере 84-х созвездий. Но может ли быть так, что мы недостаточно внимательно следили за небом для головой и оно все-таки меняется?

Как изменилось ночное небо?

Сравнивая 70-летние наблюдения с недавними изображениями ночного неба, группа астроном ов искала небесные объекты, которые могли пропасть с наших глаз за эти десятилетия. После долгих лет кропотливой работы участники проекта “столетних наблюдений” (VASCO), опубликовали первые результаты в журнале The Astronomical Journal, согласно которым по крайней мере 100 светящихся объектов, которые появились в середине 20-го века, скорее всего потемнели. Но что с ними произошло и что это за объекты?

По мнению авторов исследования, исчезнувшими источниками света могут быть объекты, жизненный цикл которых завершился. астроном ы подчеркивают, что практически наверняка предварительные выводы соответствуют естественным и хорошо изученным событиям, например вспышки сверхновых или гибель галактик. В то же самое время исследователи надеются, что в будущем результаты их работы будут иметь отношение к поискам внеземного разум а.

Когда жизненный цикл некоторых звезд подходит к концу, их гибель знаменует вспышка сверхновой – явление, в ходе которого яркость звезды резко увеличивается, постепенно затухая. В результате вспышки, сверхновые коллапсируют в самые плотные объекты во Вселенной – нейтронные звезды или таинственные черные дыры. Подробнее об эволюции и гибели звезд и других небесных объектов читайте в нашем материале.

Возможность детально посмотреть как изменилось звездное небо за последние 70-100 лет позволит астроном ам узнать новые, неожиданные способы гибели звезд или галактик. При этом нельзя исключать, что источником исчезнувшего света может быть инопланетная цивилизация, которая научилась использовать энергию родной звезды или даже своей галактики.

Исчезнувшие звезды

В ходе исследования астроном ы проанализировали около 600 миллионов источников света и обнаружили порядка 150 000 на первый взгляд исчезнувших объектов. Эти отсутствующие источники света они сопоставили с изображениями из других наборов данных, чтобы выявить оставшихся кандидатов и определить, какие из них представляют собой реальные источники света, а не неисправность камеры или иные неполадки. В конечном итоге, исследователи выявили 100 исчезнувших источников света.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что исчезнувший свет – это реальные астроном ические события, то их можно будет разделить на две категории. Скорее всего, обнаруженные исчезнувшие объекты указывают на вспышки красных карликов, переменные звезды, послесвечение гамма-всплесков и другие кратковременные космические явления. Авторы научной работы отмечают, что по мере дальнейших наблюдений будут обнаружены еще сотни источников.

К тому же, в 2021 году состоится запуск космического телескопа Джеймса Уэбба (NASA), который позволит подробнее изучить атмосферы далеких экзопланет, а в 2022 году будет запущен Large Synoptic Survey Telescope – широкоугольный большой обзорный телескоп-рефлектор, который будет сканировать небо каждые три ночи. Новые телескопы, как справедливо полагают авторы исследования, ускорят охоту за странными, исчезающими объектами, которые меняют облик ночного неба.

Необходимо отметить, что 80% жителей Земли никогда не видели небо, таким, какое оно есть. Все дело в искусственных источниках освещения, которые стали причиной светового загрязнения или засвечиванием неба искусственными источниками освещения. Помимо того, что световое загрязнение мешает проводить астроном ические наблюдения, оно меняет биоритмы живых существ. Более того, из-за избытка света в городах, умирают рыбы. Подробнее об этой проблеме читайте в увлекательном материале моего коллеги Рамиса Ганиева.

Как могли 100 звезд просто взять и исчезнуть?