В водах Австралии найдено самое длинное животное в мире

Исследуя океанские глубины у берегов Австралии, ученые обнаружили целых 30 новых морских видов, включая, возможно, самое длинное животное из всех, когда-либо обнаруженных человеком. В ходе экспедиции в подводные каньоны Западной Австралии исследователи обнаружили миллионы сифонофор (Siphonophorae) – глубоководных хищников, которые относятся к отряду стрекающих и формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Примечательно, что в каждом ценосарке содержатся сотни и тысячи отдельных существ – зооидов. Большинство колоний сифонофоров могут достигать нескольких метров в длину, а найденный организм принадлежит к виду Apolemia и в длину достигает около 47 метров.

Самый длинный живой организм

В состав экспедиции Ningaloo Canyons, которой руководил Институт океана имени Шмидта (SCI), вошла международная команда ученых, которая исследовала малоизученную, но биолонически богатую часть океана у побережья Западной Австралии. С помощью подводного телеуправляемого аппарата ГНОМ в ходе экспедиции были обнаружены такие глубоководные животные, как например, кальмар-осьминог, длиннохвостый морской огурец, стеклянные губки и, конечно, первая гигантская колония животных, похожая на перевернутую медузу – огромный сифонофор. Исследователи предполагают, что большинство видов ранее были не известны науке.

Возглавила экспедицию Нерида Уилсон, старший научный сотрудник Музея Западной Австралии. The Guadian приводит ее слова о том, что открытие сверхдлинного сифонофора произошло в тот момент, когда находившиеся на борту меньше всего этого ожидали. ГНОМ нырнул на глубину 4 439 метров, но сифонофора нашли когда до поверхности оставалось всего 630 метров.

Большинство колоний сифонофор, которые я видела, были в длину около 20 сантиметров, максимум метр. Но это животное не просто массивное, колония демонстрирует потрясающее поведение: это охота. Каролина Эшвилл, профессор Университета Северной Каролины.

Скорее всего все виды перед вами – не известны науке

Обнаруженный сифонофор примерно в два раза длиннее многих голубых китов и в три раза длиннее горбатого кита, который как правило достигает в длину до 15 метров. Кстати, вплоть до обнаружения гигантского сифонофора самым длинным самостоятельным организмом считалась медуза, которую называют “грива льва”, так как крупная особь – за счет пышных щупалец может достигать в длину 37 метров. Второе место досталось синему киту и его максимальным 33 метрам. Тем не менее самым длинным живым организмом на Земле является ленточный червь, извлеченный из кишечника кашалота: в длину паразит достигал свыше 50 метров. Абсолютный рекорд.

Если внимательно посмотреть на сифонофора сперва может показаться, что это – просто какое-то большое животное, однако перед вами – миллиарды особей, образующих единое целое. Эти организмы постоянно “клонируют” себя, создавая все новых и новых зооидов. При этом у каждого из них разные задачи – некоторые специализируются на приманке пищи, другие – на передвижении или размножении. Питаются сифонофоры подобно медузам, с помощью болтающихся в воде жалящих щупалец. С их помощью колония парализует и наматывает на массивное “тело” мелких ракообразных и рыб, которым не посчастливилось заплыть в этот лес ядовитых щупалец.

Все питательные вещества зооиды передают вдоль “стебля” или стержня, к которому прикреплены и который служит для них чем-то наподобие нервного окончания, проводящего сигналы. Именно процесс поглощения пищи удалось заснять с помощью ГНОМ. Сведений об этих существах слишком мало, но известно, что все ресурсы внутри сифонофоры распределяются по известному принципу “от каждого по возможности, каждому по потребности”. Что касается спиральной формы животного, которую заснял аппарат, то именно она и указывает на процесс кормления. Согласитесь, прямо невероятно.

Важно отметить, что открытие сифонофора и других, скорее всего, ранее не известных науке видов, было сделано в охраняемой зоне, известной как побережье Гаскойна. Как отмечают ученые, хотя это охраняемая территория, они не знают какие виды там обитают. Открытие поразительно еще и тем, что исследователям удалось показать невероятное биоразнообразие в этом регионе. Тем не менее Уилсон признает, что пройдут месяцы или годы, прежде чем ученые на 100% будут уверены в том, что обнаруженные ими организмы являются новыми для науки.

Вот так обедает самый длинный глубоководный живой организм