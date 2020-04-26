Это удивительно, но многих оскорбляет даже сама мысль о том, что человек и обезьяна – родственники. Не со всеми обезьянами конечно, но у нас с этими удивительными животными как минимум был общий предок. Утверждение о том, что человечество было сформировано эволюцией, оказалось взрывоопасным. Это обнаружил Чарльз Дарвин, когда опубликовал “Происхождение видов путем естественного отбора” в 1871 году. Необходимо отметить, что в то время существовал и научный барьер: у Дарвина не было доступа практически ни к каким ископаемым останкам, которые могли бы указать, как, когда или даже где эволюционировали люди. Но с тех пор многое изменилось, однако мифы об эволюции человека так никуда и не делись. Разбираемся, произошел ли человек от обезьяны и где то самое недостающее звено, которое так любят противники теории эволюции?

Когда появился первый человек?

За прошедшие годы места, где были обнаружены окаменелости человека чрезвычайно расширились. Безусловно, нам еще многое предстоит узнать, но общая картина эволюции Homo Sapiens в значительной степени уже сложилась. Мы знаем, что первые эволюционные шаги были сделаны предками в Африке. Мы уверены, что наши ближайшие живые родственники – это шимпанзе, и что наша родословная отделилась от них около 7 миллионов лет назад.

Однако путь становления наших предков человеком разум ным был долог. Так, почти 4 миллиона лет назад наши предки все еще были очень похожи на обезьян. У Люси, знаменитого предка человека возрастом 3,2 миллиона лет, обнаруженного в Эфиопии, был маленький мозг и длинные руки. Это говорит о том, что ее вид все еще проводил много времени на деревьях, возможно, взбираях на верхушки по ночам, как это до сих пор делают шимпанзе. Но у австралопитека Люси, все же, была одна отличительная черта: она ходила на двух ногах.

За 40 лет, прошедших с момента обнаружения частичного скелета Люси, были найдены фрагментарные останки еще более древних окаменелостей, некоторые из которых датируются 7 миллионами лет назад. Останки похожи на австралопитеков: эти предки человека ходили на двух ногах, имели черты шимпанзе, а еще у них был маленький мозг . Только с появлением рода Homo гоминины стали выглядеть и вести себя немного больше похоже на то, как мы ведем себя сегодня. Мало кто теперь сомневается в том, что наш род произошел от австралопитеков, хотя от какого именно вида – вопрос спорный. Вероятно, это была Люси Australopithecus Afarensis, но южноафриканский вид, Australopithecus Sediba, тоже является кандидатом на эту роль. Однако точно известно лишь то, что переход произошел между 2 и 3 миллионами лет назад.

Homo Erectus был новатором. Он производил гораздо более сложные орудия труда, чем любой из его предшественников, и, вероятно, был первым, кто научился обращаться с огнем. Некоторые исследователи считают, что именно Homo Erectus изобрели готовку, тем самым улучшив качество своего рациона. Более того, улучшенное питание привело к избытку энергии, что позволило развиться большему мозг у. А это ученым достоверно известно: размер мозг а Homo Erectus резко вырос за 1,5 миллиона лет существования этого вида.

Но каким бы успешным ни был Homo Erectus, ему все же не хватало некоторых ключевых человеческих черт: так, согласно анатомии этого вида, Человек прямоходящий не мог разговаривать. Следующим появившимся гоминидом был Homo Heidelbergensis – Гейдельбергский человек – потомок популяции Homo erectus в Африке, который жил около 600 000 лет назад. Подъязычная кость этого вида – небольшая кость, играющая важную роль в нашем голосовом аппарате, которая практически неотличима от нашей.

Некоторые специалисты полагают, что именно Homo Heidelbergensis дал начало виду Homo Sapiens около 200 000 лет назад в Африке. Отдельные популяции Homo Heidelbergensis, которые жили в Евразии, также эволюционировали в неандертальцев на Западе и по-прежнему мало изученной группе под названием Homo Denisovan – Денисовский человек на Востоке.

Кто такой Homo Sapiens

Самая последняя глава истории нашего вида разворачивалась в течение последних 100 000 лет или около того. Современные люди распространились по всему миру, а неандертальцы и денисовцы исчезли. Однако почему вымерли именно они – еще одна загадка, однако не исключено, что в этом сыграли роль мы сами. Однако взаимодействие между видами не было полностью враждебным: анализ ДНК показывают, что современные люди иногда скрещивались как с неандертальцами, так и с денисовцами. Подробнее о том, что мы недооценивали неандертальцев читайте в статье моей коллеги Дарьи Елецкой.

Безусловно, мы еще очень многого не знаем и не можем ответить абсолютно на все вопросы об эволюции человека. Наиболее очевидной причиной является регулярное обнаружение новых ископаемых останков, некоторые из которых меняют ранее полученную научную картину. Так, за последние десять лет были обнаружены три новых вымерших вида, включая Homo Naledi, также обитающего в Южной Африке. Самым странным из всех является крошечный “хоббит” Homo Floresiensis, который жил в Индонезии около 12 000 лет назад и, по-видимому, был отдельным видом. Выходит, в течение почти 7 миллионов лет наш вид делил планету с другими древними людьми.

Все живые существа на нашей планете связаны между собой