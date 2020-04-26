Самостоятельное измерение уровня кислорода в крови может спасти вас от смерти при коронавирусе

На днях The New York Times опубликовала материал врача неотложной помощи Ричарда Левитана, в котором он делится своими наблюдениями о пневмонии, вызванной коронавирусом. Он в течение 10 дней наблюдал за разными пациентами с подтвержденным COVID-19 и пришел к довольно тревожным выводам: оказывается, что многие пациенты, которые бессимптомно переносят вирус начинали болеть двусторонней пневмонией легких задолго до того, как чувствовали хоть какое-то недомогание или испытывали проблемы с дыханием. В результате, когда пневмония достигала своего пика и начинала давать о себе знать — было уже поздно. Таких пациентов необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которых катастрофически не хватает по всем мире. Но даже ИВЛ на этой стадии может не помочь и пациент умирает. Все дело в уровне кислорода в крови. Замерить его можно и в домашних условиях, главное знать как это сделать и быть готовым действовать на опережение.

В своей публикации Левитан рассказывает, что во время этих 10 дней он встречался с совершенно разными больными. Одни из них был мужчина с ножевым ранением плеча, которого «просветили» рентгеном опасаясь коллапса легкого, а обнаружили COVID-пневмонию. Другим пациентам делали компьютерную томографию после травм от падения и случайно снова обнаруживали COVID-пневмонию. Примерно та же картина наблюдалась у пожилых пациентов потерявших сознание или у больных сахарным диабетом. И что больше всех удивляло врачей, так это отсутствие жалоб на проблемы с дыханием, хотя при подобной пневмонии и уровнем кислорода значительно ниже нормы они просто не могли не появиться.

Уровень кислорода в крови при коронавирусе

Практика показывает, что COVID-пневмония вызывает форму кислородной недостаточности. В этом состоянии уровень кислорода в крови опускается ниже нормальных значений. Но проблема в том, что выявить такое состояние бывает очень сложно. При обычной пневмонии начинается одышка, дискомфорт в груди или боль при дыхании. При наступлении этих симптомов больной обращается к врачам, которые могут быстро диагностировать заболевание и начать лечение. В случае с COVID-пневмонией подобных симптомов нет, а болезнь быстро прогрессирует.

Большинство пациентов на ранней стадии ощущали несколько другие симптомы: кашель, лихорадка, усталость или расстройство желудка. Никаких проблем с дыханием не было. А при наступлении таких проблем они незамедлительно обращались к врачам, которые диагностировали COVID-пневмонию, которая продолжается не один день. В случае с обычной пневмонией пациентов интубируют в очень тяжелых состояниях. Они могут находиться в шоке, в измененном психическом состоянии, издавать хрипы. В острых стадиях человек может находиться без сознания или мучительно напрягать все свои мышцы ради вздоха. А вот пациенты с COVID-пневмонией могут иметь критически-низкий показатель кислорода в крови и при этом спокойно разговаривать по телефону. Но почему так происходит?

Чем опасна пневмония при коронавирусе

Я не буду вдаваться в медицинские термины, а попытаюсь объяснить простым языком. COVID-пневмония вызывает воспаление, которое приводит к разрушению альвеол (маленькие пузырчатые структуры) в легких и снижению уровня кислорода в крови. При этом легкие продолжают сохранять свою эластичность и выводить углекислый газ. Без накопления углекислого газа наш организм не чувствует одышки. Чтобы повысить уровень кислорода в крови, человек начинает дышать быстрее и глубже, даже не осознавая этого. В результате такая реакция вызывает еще большее воспаление и пневмония усугубляется до такой степени, что уровень кислорода в крови начинает падать еще больше. Таким образом больной сам травмирует свои легкие дыша все тяжелее. В 20% случаев после этого наступает вторая стадия повреждения, когда жидкость в легких накапливается все больше, они теряют свою эластичность, уровень углекислого газа растет и человек начинает задыхаться. В этот момент больные COVID-пневмонией и начинают обращаться к врачам, но уровень кислорода в крови приближается к критической отметке и порой спасти может только подключение к ИВЛ. Такие случаи объясняют случаи внезапной смерти пациента, которые не чувствуют проблем с дыханием до последнего момента.

И вот тут мы переходим к главному. Если бы человек знал об уровне кислорода в крови или всегда мог его контролировать — это определенно спасло бы не одну жизнь. Оказывается, что такой прибор есть и для домашнего использования. Он называется «пульсоксиметр» и способен отслеживать пульс и уровень кислорода в крови. Пользоваться им очень просто. Прибор надевается на кончик пальца, нажимается кнопка и через несколько секунд вы видите результат на его экране. Такими приборами часто пользуются медики, чтобы определить у себя коронавирус на ранней стадии и принять соответствующие меры.

разум еется, проводя тесты в домашних условиях и получая результаты нужно понимать, что окончательное заключение может дать только специалист. Иногда мы можем получать значения незначительно отклоненные от нормы после перенесенных заболеваний, хронических заболеваний или в следствии особенностей организма. Однако если у вас был диагностирован коронавирус , либо есть сопутствующие симптомы, например кашель, температура, слабость и т.д. измерить уровень кислорода в крови точно не будет лишним.

Как работают приборы для измерения кислорода в крови

Пульсоксиметр — это прибор для неинвазивного (без прокола кожи) измерения пульса и уровня кислорода в крови. Принцип действия довольно прост. Во-первых гемоглобин, находящийся в нашей крови, по разному преломляет два пучка света разной длины волны в зависимости от насыщения его кислородом. А во-вторых свет, проходящий через наши ткани, начинает пульсировать при каждом сердечном сокращении. Таким образом пропуская свет двух длин волн и фиксируя специальным датчиком преломление и частоту пульсации — пульсоксиметр может определить наш пульс и насыщенность крови кислородом. Для замеров достаточно нескольких секунд.

На просторах магазинов App Store и Google Play можно встретить множество приложений для iPhone или Android-телефонов, которые умеют замерять пульс и уровень кислорода в крови. С программами по измерению пульса вопросов нет, там все довольно просто: яркая вспышка освещает ваш палец, а камера фиксирует пульсацию в крови при каждом ударе сердца. А вот измерять уровень кислорода в крови такими программами мы вам не советуем. Для них обычной камеры будет недостаточно, нужны специальные лучи и датчик, который их фиксирует. Использование таких программ может посеять панику, т.к. показывают результаты фактически с потолка.

Сколько стоят пульсоксиметры

Как это не печально, но цены на них значительно выросли после начала пандемии коронавируса. Нельзя сказать, что они стоят неподъемных денег, но еще несколько месяцев назад их можно было купить в 2-3 раза дешевле. Беглое изучение предложений показало, что сегодня стоимость в России варьируется от 5 000 до 10 000 рублей и они есть в наличии. Стоит ли сломя голову начинать их скупать — вопрос открытый. Если вы сидите дома и у вас нет абсолютно никаких симптомов, то можно особо не спешить. Если вас что-то беспокоит из описанного выше, а рисковать и посещать больницы в это непростое время желания нет, может и есть смысл изучить несколько вариантов домашних пульсоксиметров.

Могут ли фитнес-браслеты или умные часы измерять уровень кислорода в крови

Да, могут! И это отличные новост и. На рынке есть немало браслетов от известных компаний, которым можно доверять. Например браслеты с поддержкой измерения уровня кислорода в крови есть у Huawei, HONOR, Samsung, Xiaomi и множество других производителей поменьше. Стоимость таких фитнес-браслетов начитается с 1 500 рублей и по цене доступны каждому.

А вот компания Apple со своими Apple Watch все еще медлит. Сообщалось, что даже первое поколение часов имели необходимые датчики для такого замера, но до сих пор Apple эту функцию не включила на программном уровне. По последним данным мы получим долгожданную функцию уже в этому году вместе с выходом iOS 14 этой осенью.

Теперь, когда вы стали понимать о COVID-пневмонии чуть больше, то при выборе очередного носимого гаджета — обратите внимание на измерение уровня кислорода в крови. Если бы не пандемия, возможно вы бы никогда и не узнали, что может показать и чем может быть полезен такой датчик.

Как выяснилось, COVID-пневмония может представлять большую угрозу, чем мы думали