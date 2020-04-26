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Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов

Не знаю как вас, а меня последние новости о CoVID-19 несколько тревожат. В подавляющем большинстве случаев CоVID-19 протекает как респираторная инфекция, которая вызывает лихорадку, усталость, боль в горле, кашель и, в более тяжелых случаях, одышку и затруднение дыхания. Однако результаты последних научных исследований показали, что вирус SARS-CoV-2, предположительно, уже мутировал в 30 различных штаммов, а многие инфицированные не испытывают никаких симптомов, но при этом остаются заразными. Еще более тревожно выглядят данные о том, что более чем у трети пациентов наблюдаются неврологические симптомы, такие как тяжелый энцефалит, который вызывает воспаление и отек мозга.


вирус, который может все

Итак, несмотря на “классические симптомы” CoVID-19, мы знаем, что коронавирус также способен поражать клетки за пределами дыхательных путей и вызывать широкий спектр симптомов от желудочно-кишечных заболеваний (диарея и тошнота) до повреждения сердца и нарушения свертываемости крови. К сожалению, мы должны добавить к этому списку и неврологические симптомы. Как пишет The Conversation, несколько недавно проведенных исследований выявили наличие неврологических симптомов у пациентов с CоVID-19. Некоторые из этих исследований представляют собой отчеты о случаях, когда симптомы наблюдались у отдельных людей. В нескольких отчетах были описаны инфицированные CоVID-19 пациенты, страдающие синдромом Гийена-Барре.

В других случаях исследования описывали тяжелый энцефалит у больного CоVID-19 (воспаление и отек головного мозга) и инсульт у здоровых молодых людей с легкими симптомами CоVID-19. На эту особенность нового коронавируса обратили внимание ученые из Китая и Франции и исследовали распространенность неврологических расстройств у пациентов CоVID-19. Полученные результаты показали, что 36% пациентов имеют неврологические симптомы. Многие из этих симптомов были легкими и проявлялись головной болью или головокружением, которые могли быть вызваны сильным иммунным ответом организма. Но также были замечены и другие более специфические и тяжелые симптомы, включающие потерю обоняния или вкуса, мышечную слабость, инсульт, судороги и галлюцинации.

Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов

Так выглядят сканы МРТ

Исследователи отмечают, что эти симптомы чаще наблюдаются в тяжелых случаях, причем оценки варьируются от 46% до 84% случаев, с выраженными неврологическими симптомами. Изменения сознания, такие как дезориентация, невнимательность и двигательные расстройства, также наблюдались в тяжелых случаях и сохранялись после выздоровления. Но почему это происходит?

Отек и повреждение мозга

SARS-CoV-2, как полагают специалисты, может стать причиной появления неврологических расстройств. Это происходит либо непосредственно из-за заражения мозга, либо в результате чрезмерной реакции иммунной системы на коронавирус. Так, последние исследования смертельных случаев CoVID-19 выявили новый коронавирус в головном мозге зараженных. Также было высказано предположение о том, что инфекция обонятельных нейронов в носу может способствовать распространению вируса из дыхательных путей в головной мозг.

Клетки человеческого мозга экспрессируют белок ACE2 на своей поверхности. ACE2 – это белок, который участвует в регуляции кровяного давления и является рецептором, который вирус использует для проникновения и заражения клеток. Этот белок обнаружили на клетках эндотелия, выстилающих кровеносные сосуды и отвечающих за множество функций сосудистой системы. Зараженные клетки эндотелия могут позволить вирусу пройти из дыхательных путей в кровь, а затем в мозг, где размножение вирусных частиц может стать причиной появления неврологических симптомов.

Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов

В особенно тяжелых случаях развиваются редкие неврологические заболевания

Эксперты отмечают, что SARS-CoV-2 приводит к очень сильной реакции иммунной системы. Подобный иммунный ответ и может стать причиной развития синдрома Гийена–Барре и других неврологических симптомов.

CoVID-19 – не уникальный вирус

Каким бы особенным не казался нам коронавирус SARS-CoV-2, он не является уникальным респираторным вирусом, способным поражать мозг. Грипп, корь и другие респираторные инфекции способны поражать головной мозг или центральную нервную систему и вызывать серьезные неврологические заболевания. Более того, оказалось, что другие коронавирусы – а их, напомню, не менее 40 – заражают мозг и тоже вызывают неврологические расстройства. Так, сезонный коронавирус HCoV-OC43, как правило, вызывает очень легкое ОРВИ, но при этом осложнением может стать энцефалит. К счастью, респираторные вирусы, попадающие в мозг, встречаются редко. Но учитывая стремительное распространение CoVID-19 по планете, существует риск развития серьезных неврологических заболеваний у пациентов в тяжелом состоянии.

Тем не менее, сильно переживать и паниковать не стоит. разумеется, если вы соблюдаете все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Не стоит забывать, что у большей части инфицированных коронавирус протекает в легкой форме. Это означает, что соблюдение режима самоизоляции распространяется на всех, кроме тех из нас, кто находится на передовой войны с вирусом: врачей, курьеров, фармацевтов, продавцов и многих других отважных людей, поддерживающих общество в это непростое время. Но и недооценивать опасность коронавируса тоже нельзя – это может привести к большему количеству заражений и смертей. Берегите себя и будьте здоровы.

Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов

Оказалось, коронавирус может вызывать неврологические заболевания

26 апрель 2020 /
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