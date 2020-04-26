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Новая вспышка коронавируса в Китае рядом с российской границей

Еще недавно, глядя на то, как Китай поборол крупную вспышку CoVID-19 в 12-миллионном Ухане, можно было подумать, что страна одержала победу над инфекцией. Однако реальность рисует иную картину. Так, 10-миллионный город Харбин на северо-востоке Китая закрыли на карантин. Как пишет El Mundo, в прошлом этот город был важной промышленной базой Поднебесной, однако во время вспышки коронавируса о нем было практически ничего не слышно. По состоянию на 23 апреля в городе рядом с российской границей было выявлено не менее 75 случаев заражения. Но как могла произойти вспышка коронавируса в стране, в которой практически удалось победить инфекцию? Ответ, вероятно, кроется в гражданах Китая, которые вернулись на родину из-за границы.


Драконовские меры

Власти Харбина приняли драконовские меры для сдерживания вспышки коронавируса. По сообщениям СМИ заражены более 75 человек, более 4000 проходят тестирование на CoVID-19. В качестве предупредительных мер чиновники запретили собрания, установили контрольно-пропускные пункты в аэропорту и на вокзалах. Теперь, прежде чем войти в какие-либо общественные учреждения и жилые комплексы, граждане должны показать одобренное правительством медицинское приложение. Оно используется в качестве доказательства отсутствия вируса SARS-CoV-2 в организме. Также жители должны соблюдать правила социального дистанцирования, а свадьбы, похороны, публичные выступления и конференции запрещены.

В общем и целом в четырех районах Харбина введен всеобъемлющий контроль. Власти пообещали выплатить 2 тысячи юаней (260 евро) тем, кто сообщит о гражданах, которые вернулись в город но скрывают эту информацию. Примечательно, что в Ухане, как пишет Reuters, в бывшем центре по лечению вирусной атипичной пневмонии, осталось только два тяжелобольных пациента.

Новая вспышка коронавируса в Китае рядом с российской границей

Мужчина несет вахту на контрольно-пропускном пункте в пограничном городе Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян 21 апреля

Откуда в Китае коронавирус?

Как сообщают официальные лица, вирус, скорее всего, был «завезен» в город студенткой, вернувшейся из США. По этой причине и было принято решение о введении 28 дней карантина для всех прибывших из-за границы. Сейчас всех возвращенцев дважды тестируют на коронавирус. Напомню, что в материковом Китае было выявлено более 82 000 случаев заражения. Согласно официальным данным по меньшей мере 4 632 пациента умерли. В общей сложности из больниц страны было выписано 77 207 больных коронавирусом. Подробнее о том, как Поднебесная сражалась со вспышкой нового коронавируса, читайте в нашем материале.

Новая вспышка коронавируса в Китае рядом с российской границей

На фото пассажиры в защитных масках в аэропорту Харбина 11 апреля

Студентка, известная лишь по фамилии Хань, вернулась из Нью-Йорка в свой родной город 19 марта, сообщает Харбинский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Хань прошла через 14-дневный карантин, в течение которого у нее не проявились симптомы CoVID-19, тесты показали отрицательный результат на наличие вируса в организме.

Предполагается, что сосед студентки заразил 87-летнего мужчину, который позже провел собрание жильцов, где они могли заразиться. Пожилой мужчина был дважды госпитализирован, что, возможно, подвергло других опасности заражения. Считается, что мужчина связан по меньшей мере с 78 случаями инфицирования, включая родственников, пациентов и их семьи, а также медицинских работников. Если все действительно так и студентка является бессимптомным носителем CoVID-19, то это может означать, что рано или поздно почти каждый человек на планете будет инфицирован новым коронавирусом. Который, как заявляют китайские эпидемиологи, уже мутировал в 30 разных штаммов.

Тем не менее, несмотря на нестабильную ситуацию в некоторых регионах и введение новых ограничений на северо-востоке страны, власти Китая настроены оптимистично. Нам же с вами остается надеяться, что этот случай с бессимптомной передачей инфекции – единичный и в ближайшем будущем вирус, или один из его штаммов, не пересечет российскую границу. Так или иначе, эта история должна заставить чиновников и министерства здравоохранения всего мира пересмотреть предпринимаемые меры изоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа, а также понять, можно ли улучшить тесты на CoVID-19. Будьте здоровы.

Новая вспышка коронавируса в Китае рядом с российской границей

10-миллионный Харбин в прошлом являлся промышленной базой Поднебесной

26 апрель 2020 /
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