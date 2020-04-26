Представьте, что плаваете в озере в жаркий летний день. Вода довольно теплая, но ветер сильный и когда вы выходите из воды, то чувствуете холод, а следом по коже пробегают мурашки. Поплавав, вы переодеваетесь и возвращаетесь домой, чтобы согреться. Заварив чай и забравшись под одеяло, вы включаете радио и внезапно слышите песню из далекого прошлого, ту самую, которую пела вам ваша бабушка, когда вы были ребенком. И снова – по спине пробегает холодок – у вас снова мурашки или гусиная кожа. Но что же такое в этих резко отличающихся друг от друга переживаниях вызывает подобную реакцию на нашей коже? И вообще, почему появляются мурашки или гусиная кожа? На самом деле мурашки – одна из самых странных функций нашего организма. Но чтобы узнать наверняка, необходимо обратиться к эволюционной истории вида Homo Sapiens.

Предки человека

Мурашки – это физиологический феномен, унаследованный от наших животных предков, который был полезен им, но не очень помогает нам. По сути, мурашки – это крошечные возвышенные бугорки на коже, которые похожи на кожу птицы после того, как ее перья ощипали (с таким же успехом мы могли бы называть их «куриная кожа» или «утиная кожа»). Появляются мурашки из-за сокращения миниатюрных мышц, которые прикреплены к каждому волоску. Каждая сокращающаяся мышца создает неглубокую впадину на поверхности кожи, которая заставляет окружающую область выпячиваться. Но из-за сокращения мышц волосы на теле встают дыбом всякий раз, когда нам холодно.

Все потому, что чем толще волосяной слой на теле, тем больше тепла сохраняется. Учитывая, что на тело современного человека хоть и покрыто волосами на 95%, но этого все равно не достаточно для того, чтобы удерживать тепло, как это происходит при наличии подшерстка и шерсти. Но почему мурашки сохранились, а плотный волосяной слой нет? На самом деле у многих животных шерсть встает дыбом не только из-за холода. Нередко это происходит потому, что животные чувствуют угрозу – например, когда на кошку нападает собака, змея или другая кошка, ее шерсть мгновенно встает дыбом. Приподнятая шерсть, а также выгнутая спина и “боковая стойка” которую часто принимает животное, в глазах противника делают кошку больше и агрессивнее. Это должно заставить врага отступить. Подробнее о том, какие органы достались нам от предков читайте в материале моего коллеги Александра Богданова.

Примечательно, что и мы с вами тоже покрываемся гусиной кожей в эмоциональных ситуациях, например, когда находимся на концерте или футбольном матче, или когда смотрим фильм ужасов дома по телевизору. Еще мы довольно часто покрываемся мурашками много лет спустя после знаменательного события, просто думая о тех эмоциях, которые когда-то испытали. Причиной всех этих реакций служит подсознательное высвобождение гормона стресса, называемого адреналином. Адреналин, который у человека вырабатывается в надпочечниках – парных железах, расположенных над верхней частью почек у позвоночных животных, не только вызывает сокращение кожных мышц, но и влияет на многие другие реакции организма. У животных этот гормон высвобождается, когда оно замерзает или сталкивается со стрессовой ситуацией. Адреналин подготавливает тело животного к реакции “бей или беги”. Но появляется ли гусиная кожа когда наше тело готовиться к той же реакции?

Реакция бей или беги

У человека адреналин часто высвобождается не только когда нам холодно или страшно, но и когда мы находимся в стрессовой ситуации и испытываем сильные эмоции, например гнев или возбуждение. К другим признакам выброса адреналина относятся слезы, потеющие ладони, дрожащие руки, повышение кровяного давления, учащенное сердцебиение или ощущение «бабочек» в животе. Похожие симптомы также проявляются в базовом режиме “бей или беги”. А часто ли вы покрываетесь мурашками и почему? Обсудить эту и другие странные функции нашего тела можно в нашем Telegram чате, подписывайтесь!

На самом деле для нашего мозг а все очень эмоциональное – как хорошее так и плохое – может быть классифицировано как угроза, по крайней мере на первый взгляд. Так что громкий шум, визг или высокая нота вашего любимого певца звучат для нашего мозг а почти одинаково – это крик, и это означает опасность. Происходит это благодаря миндалевидному телу – области мозг а, которая играет важную роль в обработке эмоций. Выброс адреналина провоцируют громкие звуки или пронзительные крики (например, устойчивая высокая нота на скрипке), которые интерпретируются как действительно угрожающие. Учитывая, что мы давно сбросили лишние волосы на теле, не потеряем ли мы в конечном итоге и мурашки? Как пишет Discover Magazine, мурашки по мнению исследователей, по существу, являются побочным продуктом функциональной реакции «бей или беги», которая всегда была присуща нашему виду, обеспечивая выживание.

Мурашки достались нам от далеких предков