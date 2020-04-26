» » Почему появляются мурашки?

Почему появляются мурашки?

Представьте, что плаваете в озере в жаркий летний день. Вода довольно теплая, но ветер сильный и когда вы выходите из воды, то чувствуете холод, а следом по коже пробегают мурашки. Поплавав, вы переодеваетесь и возвращаетесь домой, чтобы согреться. Заварив чай и забравшись под одеяло, вы включаете радио и внезапно слышите песню из далекого прошлого, ту самую, которую пела вам ваша бабушка, когда вы были ребенком. И снова – по спине пробегает холодок – у вас снова мурашки или гусиная кожа. Но что же такое в этих резко отличающихся друг от друга переживаниях вызывает подобную реакцию на нашей коже? И вообще, почему появляются мурашки или гусиная кожа? На самом деле мурашки – одна из самых странных функций нашего организма. Но чтобы узнать наверняка, необходимо обратиться к эволюционной истории вида Homo Sapiens.

Предки человека

Мурашки – это физиологический феномен, унаследованный от наших животных предков, который был полезен им, но не очень помогает нам. По сути, мурашки – это крошечные возвышенные бугорки на коже, которые похожи на кожу птицы после того, как ее перья ощипали (с таким же успехом мы могли бы называть их «куриная кожа» или «утиная кожа»). Появляются мурашки из-за сокращения миниатюрных мышц, которые прикреплены к каждому волоску. Каждая сокращающаяся мышца создает неглубокую впадину на поверхности кожи, которая заставляет окружающую область выпячиваться. Но из-за сокращения мышц волосы на теле встают дыбом всякий раз, когда нам холодно.

Все потому, что чем толще волосяной слой на теле, тем больше тепла сохраняется. Учитывая, что на тело современного человека хоть и покрыто волосами на 95%, но этого все равно не достаточно для того, чтобы удерживать тепло, как это происходит при наличии подшерстка и шерсти. Но почему мурашки сохранились, а плотный волосяной слой нет? На самом деле у многих животных шерсть встает дыбом не только из-за холода. Нередко это происходит потому, что животные чувствуют угрозу – например, когда на кошку нападает собака, змея или другая кошка, ее шерсть мгновенно встает дыбом. Приподнятая шерсть, а также выгнутая спина и “боковая стойка” которую часто принимает животное, в глазах противника делают кошку больше и агрессивнее. Это должно заставить врага отступить. Подробнее о том, какие органы достались нам от предков читайте в материале моего коллеги Александра Богданова.

Почему появляются мурашки?

Реакция бей или беги в действии

Примечательно, что и мы с вами тоже покрываемся гусиной кожей в эмоциональных ситуациях, например, когда находимся на концерте или футбольном матче, или когда смотрим фильм ужасов дома по телевизору. Еще мы довольно часто покрываемся мурашками много лет спустя после знаменательного события, просто думая о тех эмоциях, которые когда-то испытали. Причиной всех этих реакций служит подсознательное высвобождение гормона стресса, называемого адреналином. Адреналин, который у человека вырабатывается в надпочечниках – парных железах, расположенных над верхней частью почек у позвоночных животных, не только вызывает сокращение кожных мышц, но и влияет на многие другие реакции организма. У животных этот гормон высвобождается, когда оно замерзает или сталкивается со стрессовой ситуацией. Адреналин подготавливает тело животного к реакции “бей или беги”. Но появляется ли гусиная кожа когда наше тело готовиться к той же реакции?

Реакция бей или беги

У человека адреналин часто высвобождается не только когда нам холодно или страшно, но и когда мы находимся в стрессовой ситуации и испытываем сильные эмоции, например гнев или возбуждение. К другим признакам выброса адреналина относятся слезы, потеющие ладони, дрожащие руки, повышение кровяного давления, учащенное сердцебиение или ощущение «бабочек» в животе. Похожие симптомы также проявляются в базовом режиме “бей или беги”. А часто ли вы покрываетесь мурашками и почему? Обсудить эту и другие странные функции нашего тела можно в нашем Telegram чате, подписывайтесь!

Почему появляются мурашки?

Гусиная кожа – такой же рудимент как копчик и зубы мудрости

На самом деле для нашего мозга все очень эмоциональное – как хорошее так и плохое – может быть классифицировано как угроза, по крайней мере на первый взгляд. Так что громкий шум, визг или высокая нота вашего любимого певца звучат для нашего мозга почти одинаково – это крик, и это означает опасность. Происходит это благодаря миндалевидному телу – области мозга, которая играет важную роль в обработке эмоций. Выброс адреналина провоцируют громкие звуки или пронзительные крики (например, устойчивая высокая нота на скрипке), которые интерпретируются как действительно угрожающие. Учитывая, что мы давно сбросили лишние волосы на теле, не потеряем ли мы в конечном итоге и мурашки? Как пишет Discover Magazine, мурашки по мнению исследователей, по существу, являются побочным продуктом функциональной реакции «бей или беги», которая всегда была присуща нашему виду, обеспечивая выживание.

Почему появляются мурашки?

Мурашки достались нам от далеких предков

26 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Вся правда о мурашках
Хочу все знать

Вся правда о мурашках

Кому незнакома “гусиная кожа“, когда по коже “бегают мурашки“, появляются “пупурышки” и так далее. Это может случиться в результате сильных эмоций вроде страха или восхищения, чувства холода и так
Что такое музыкальная дрожь?
Хочу все знать

Что такое музыкальная дрожь?

Во время прослушивания музыки у людей часто возникает «Музыкальная дрожь», физическая реакция нашего тела. К признакам относится дрожь, «гусиная кожа», повышение температуры (не на много), усиление
Гусиная кожа или отчего бегут мурашки по коже.
Хочу все знать

Гусиная кожа или отчего бегут мурашки по коже.

Рефлекс, приводящий к возникновению ощущения мурашек по коже или эффекта «гусиной кожи», называется пиломоторный рефлекс. В результате стимуляции сензитивных периферических нервов, исходящих
Интересные факты о человеке: волосы и ногти
Хочу все знать

Интересные факты о человеке: волосы и ногти

Ногти и волосы состоят из упругого вещества, которое носит название «кератин» , чтонаходится прямо под верхним слоем кожи. Благодаря тому, что кератиновые клетки размножаются, у нас и растут ногти и
10 «бесполезных» органов человека
Хочу все знать

10 «бесполезных» органов человека

Существуют ли на самом деле бесполезные органы? Вряд ли кому-то захочется расстаться со своим аппендиксом до тех пор, пока он его не начнет беспокоить. Также дело обстоит и с зубами мудрости. П
10 фактов о волосах
Хочу все знать

10 фактов о волосах

Волосы, они везде, на руках, голове, в раковине, в щетке пылесоса…
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Тайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияНулевой пациентПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблейПолюса смещаются, магнитное поле переворачивается и это будет очень неприятно для нашей цивилизации!Пентагон обнаружил подземные базы Ануннаков в Румынии и Ираке


Свежие Статьи
Scientists have learned that it spins the atmosphere of Venus

Scientists have learned that it spins the atmosphere of Venus

The first Chinese mission to Mars was called

The first Chinese mission to Mars was called

Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+