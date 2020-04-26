Роботы Boston Dynamics помогают в борьбе с коронавирусом в США

Знаменитые роботы Boston Dynamics уже не первый год поражают всех своими возможностями и тем, как они справляются с бытовыми задачами. Порой кажется, что для них нет ничего невозможного. Они могут носить грузы, ходить, бегать, прыгать и даже заниматься паркуром. Но теперь в свете того, что творится в мире, для них нашлись новые задачи. Заключаются они в том, чтобы роботы помогали докторам и целым медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом COVID-19, который довел нашу планету до пандемии и заразил миллионы людей по всему миру. Возможно, действия Boston Dynamics — просто пиар, но все равно, выглядит это очень круто и от роботов может быть какая-то польза. Даже если она не окажется решающей, лишней она все равно не будет.

Как роботы помогают в лечении коронавируса

Согласно заявлениям самой Boston Dynamics, ее роботы начали принимать активное участие в лечении коронавируса среди жителей США. Правда, помощь они оказывают только в одной больнице, которая находится в штате Массачусетс. Персонал многих больниц обращался с просьбой о помощи, а некоторые даже приводили статистику, согласно которой шестая часть медицинского персонала, которая занималась лечением больных с коронавирусом, сама заболела.

?Такие потери недопустимы не только с медицинской точки зрения, когда врачей и так не хватает, но и с человеческой. Эти люди самоотверженно помогают вылечиться другим, но сами заболевают.

Так быть не должно и именно поэтому Boston Dynamics активно начала искать решение, которое сможет помочь персоналу снизить риски заражения. Для этого программисты несколько недель анализировали основные потребности персонала больницы для того, чтобы придумать, как можно запрограммировать роботов на оказание помощи. Учитывая специфику каждого заведения и особенности лечение именно COVID-19, им пришлось поломать голову. Работа еще не закончена и роботов есть куда модернизировать, но уже сейчас знаменитый Spot ходит по коридорам одной из больниц штата Массачусетс и оказывает посильную помощь.

Программное обеспечение роботов Boston Dynamics

Робот присутствует в больнице уже две недели и за это время было собрано много информации для обработки и последующего применения при модернизации его систем. На данный момент его обязанности связаны с телемедициной. Использование робота позволяет врачу минимизировать контакты с пациентом. Spot просто заходит к нему с камерой и экраном, а на другом конце видеосвязи сидит врач, который может общаться с пациентом из безопасного места. Конечно, ему все равно придется зайти к больному для более детального осмотра, но так будет куда более безопасно, чем ходить к нему по несколько раз в день. Тем более, что таких пациентов у врача много.

Полезной особенностью роботов является то, что они могут работать почти в автоматическом режиме и доктору не придется ждать, пока машина дойдет до следующей палаты. Можно в это время выйти на связь с пациентом, к которому зашел другой Spot.

Также, за счет отдельного программного обеспечения, можно пользоваться навесным оборудованием, которым снабдят робота. К такому оборудованию можно отнести не только iPad, о котором говорилось выше, но и специальные лампы для обеззараживания территорий. Например, палат пациентов или внешних территорий, как это делают роботы в Китае.

Перспективы роботов Boston Dynamics

К перспективам роботов Boston Dynamics в медицинской сфере можно отнести и то, что при относительно небольших доработках, они смогут делать куда больше полезной работы за медицинский персонал. Сейчас можно только спросить пациента как у него дела, как он себя чувствует и нужна ли ему помощь человека. Это тоже важная работа, но, по сути, ее можно проводить по телефону или просто установить в каждой палате монитор и камеру или сразу iPad. Получится даже дешевле, чем запустить несколько роботов.

Куда более полезными функциями будут те, над которыми сейчас работают специалисты знаменитой компании. Они хотят обеспечить Spot возможностью измерять температуру пациента, его давление, уровень кислорода в крови и многое другое. Так контакт персонала и пациентов будет вообще сведен к минимуму.

Так же в перспективе предусматривается возможность вовлечения в работу других роботов Boston Dynamics. Для этого надо обеспечить их универсальным программным обеспечением и оптимизировать алгоритмы их работы.

Может ли робот помогать человеку

Как показывает практика последних лет, робот не просто может, он должен помогать человеку. Просто не надо представлять себе робота именно антропоморфным (подобным человеку) и считать, что он должен быть в состоянии сделать все. Достаточно, если он просто заберет на себя часть обязанностей. Тем самым даст нам больше того самого дорого, что у нас есть — времени.

В случае с медицинскими учреждениями именно время является самым главным ресурсом. Как и здоровье врачей, от которого зависит жизнь пациентов. Пусть то, как сейчас Boston Dynamics помогает персоналу в больнице очень похоже на пиар (я уже говорил, как можно заменить навыки робота, которые есть у него сейчас), но в перспективе эти наработки дадут нам очень многое. Мы уже давно стоим на пороге мира будущего. Пора уже переступать его, но делать это осторожно.

В арсенале роботов Boston Dynamics есть почти все варианты.