Суперсайт диджитал - что это, как правильно использовать?

Определение, назначение и типы

Суперсайты диджитал - ответ рекламной индустрии на повсеместную оцифровку всех сфер жизни. На сегодняшний день данные конструкции устанавливаются преимущественно в больших населенных пунктах, однако, их эффективность позволяет предполагать повсеместное распространение.

Суперсайт диджитал - это крупная цифровая конструкция, предназначенная для трансляции наружной рекламы. Она оснащена внешней подсветкой и, как правило, устанавливается на специальной опоре, которая ее поддерживает и снабжает электричеством.

Назначение вполне очевидное - трансляция информационных сообщений, преимущественно рекламного характера.

Суперсайты диджитал бывают разных размеров. Обычно их высота в три-четыре раза больше, чем высота.

15 на 5 - огромный рекламный щит, который имеет смысл устанавливать над дорогами общего пользования, на перекрестках. Эта колоссального размера конструкция видна с очень далеких расстояний, особенно если в населенном пункте имеют место перепады высот. Меньшие размеры - 12 на 3 метров и 12 на 4.

Обратите внимание на то, что соотношение сторон разных конструкций отличается, а это значит, что к транслируемой информации предъявляются особые требования.

В частности, если видео снято в стандартном формате с соотношением сторон 16 на 9, при трансляции могут возникать горизонтальные или вертикальные полосы. Это, однако, не должно беспокоить непосредственных заказчиков, так как обычно размещение согласовывается с компанией, которая предоставляет данные площади в аренду.

Дополнительные эффекты

Чем же отличаются возможности суперсайта диджитал от обычного LED-дисплея большого размера? Одна из отличительных возможностей - возможность использования системы Trivision. С ее помощью получается транслировать трехмерные объекты, которые видны без какого-либо дополнительного обмундирования (без трехмерных очков). В силу новизны это вызывает большой интерес.

В сочетании с на самом деле интересной информацией, пускай даже откровенно рекламного характера, данные конструкции могут в значительной мере повышать эффективность рекламной кампании.

Учитывая физические размеры, а также целевое назначение, на данный момент такие конструкции устанавливаются преимущественно за пределами городов, на больших автомагистралях. Они, в частности, хорошо видны из самолетов, которые взлетают или заходят на посадку.

Источник: https://llldigital.ru/outdoor-video-screens/