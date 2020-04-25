» » Суперсайт диджитал - что это, как правильно использовать?

Суперсайт диджитал - что это, как правильно использовать?

Суперсайты диджитал - ответ рекламной индустрии на повсеместную оцифровку всех сфер жизни. На сегодняшний день данные конструкции устанавливаются преимущественно в больших населенных пунктах, однако, их эффективность позволяет предполагать повсеместное распространение.

Определение, назначение и типы

Суперсайт диджитал - это крупная цифровая конструкция, предназначенная для трансляции наружной рекламы. Она оснащена внешней подсветкой и, как правило, устанавливается на специальной опоре, которая ее поддерживает и снабжает электричеством.

Назначение вполне очевидное - трансляция информационных сообщений, преимущественно рекламного характера.

Суперсайты диджитал бывают разных размеров. Обычно их высота в три-четыре раза больше, чем высота.

15 на 5 - огромный рекламный щит, который имеет смысл устанавливать над дорогами общего пользования, на перекрестках. Эта колоссального размера конструкция видна с очень далеких расстояний, особенно если в населенном пункте имеют место перепады высот. Меньшие размеры - 12 на 3 метров и 12 на 4.

Обратите внимание на то, что соотношение сторон разных конструкций отличается, а это значит, что к транслируемой информации предъявляются особые требования.

В частности, если видео снято в стандартном формате с соотношением сторон 16 на 9, при трансляции могут возникать горизонтальные или вертикальные полосы. Это, однако, не должно беспокоить непосредственных заказчиков, так как обычно размещение согласовывается с компанией, которая предоставляет данные площади в аренду.

Дополнительные эффекты

Чем же отличаются возможности суперсайта диджитал от обычного LED-дисплея большого размера? Одна из отличительных возможностей - возможность использования системы Trivision. С ее помощью получается транслировать трехмерные объекты, которые видны без какого-либо дополнительного обмундирования (без трехмерных очков). В силу новизны это вызывает большой интерес.

В сочетании с на самом деле интересной информацией, пускай даже откровенно рекламного характера, данные конструкции могут в значительной мере повышать эффективность рекламной кампании.

Учитывая физические размеры, а также целевое назначение, на данный момент такие конструкции устанавливаются преимущественно за пределами городов, на больших автомагистралях. Они, в частности, хорошо видны из самолетов, которые взлетают или заходят на посадку.

Источник: https://llldigital.ru/outdoor-video-screens/

25 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему уличная реклама так эффективна?
Хочу все знать

Почему уличная реклама так эффективна?

Многие современные предприниматели утверждают, что штендер является одной из самых дешевых, но эффективных форм рекламы.
Назначение и использование фанеры
Хочу все знать

Назначение и использование фанеры

Данные конструкции наделены уникальными характеристиками, благодаря которым их используют во многих областях деятельности.
Как выбрать размер монитора – секреты профессионалов
Хочу все знать

Как выбрать размер монитора – секреты профессионалов

При выборе монитора, размер имеет немалое значение для обеспечения удобства работы. Этот параметр измеряется в такой величине, как дюйм. Самыми востребованными сегодня являются размеры, находящиеся в
Окна из ПВХ: свойства и преимущества
Хочу все знать

Окна из ПВХ: свойства и преимущества

Не секрет, что оконные конструкции из такого материала обладают невероятными свойствами.
Ситилайты
Хочу все знать

Ситилайты

В настоящее время каждая компания должна обеспечить себе прекрасную рекламу, котора была бы заметна огромной аудитории.
Применение и особенности алюминиевого профиля
Хочу все знать

Применение и особенности алюминиевого профиля

Данная конструкция часто применяется при внешней отделке зданий. Благодаря алюминиевым профилям любое здание становится стильным и современным. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюНулевой пациентМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияПочему марсианские молнии слабые и редкиеК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблейПолюса смещаются, магнитное поле переворачивается и это будет очень неприятно для нашей цивилизации!


Свежие Статьи
Scientists have learned that it spins the atmosphere of Venus

Scientists have learned that it spins the atmosphere of Venus

The first Chinese mission to Mars was called

The first Chinese mission to Mars was called

Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+