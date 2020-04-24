Коронавирус мутировал в 30 новых штаммов

Пока коронавирусный апокалипсис медленно но неизбежно становится рутиной, сам вирус SARS-CoV-2 продолжает развиваться. И, к сожалению, у него хорошо получается. Как пишет Futurism.com, со ссылкой на South China Morning Post, новые исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CоVID-19, уже мог мутировать в более чем 30 отдельных штаммов. Полученные результаты гипотетически объясняют почему некоторые случаи CоVID-19 протекают значительно тяжелее, чем другие. Большое количество мутаций в несколько сотен раз увеличивает вирусную нагрузку, что приводит к большему распространению вирусных частиц. Если максимально упростить полученные результаты, то коронавирус становится еще заранее, а болезнь может протекать тяжелее.

На момент написания этой статьи работа не прошла экспертной оценки и не была опубликована в научном журнале (это стандартная процедура для всех научных исследований). Напомню, что CoVID-19 атакует дыхательную систему человека, поражая легкие и становясь причиной атипичной пневмонии. Подробнее о том, что делает коронавирус с организмом человека читайте в материале главного редактора Hi-News.ru Рената Гришина.

В ходе исследования ученые выделили различные штаммы и в лабораторных условиях измерили, насколько быстро и эффективно они могут заражать и уничтожать клетки-хозяева. Оказалось, что различные штаммы могут генерировать совершенно разные уровни вирусной нагрузки – это значит, что если один штамм генерирует в 270 раз большую вирусную нагрузку чем менее мощный штамм, то инфицированный человек производит в 270 раз больше заразных вирусных частиц. Это, по мнению ученых, делает новые штаммы гораздо более опасными.

Наличие подобных мутаций значительно затрудняет борьбу с инфекциями и облегчает их распространение. Не исключено, что это может объяснить причину, по которой некоторые люди тяжело переносят болезнь, а у других не проявляется вообще никаких симптомов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что медицинские работники сильно недооценивают общую способность вируса к мутациям. Так, Ли и его команда обнаружили, что различные штаммы поражают различные части мира. Это значит, что вакцину против коронавируса, которая работала бы для всех, практически невозможно изобрести. «Разработка лекарств и вакцин, хотя и является неотложной, должна учитывать влияние этих накапливающихся мутаций чтобы избежать потенциальных ловушек», — пишут авторы исследования.

В ходе работы ученые проанализировали штаммы 11 случайно отобранных пациентов с коронавирусом из китайской провинции Ханчжоу, где было зарегистрировано более 1264 случаев заболевания. Затем исследователи проверили, насколько эффективно эти штаммы могут заражать и убивать клетки. Выборка из 11 человек, инфицированных CоVID-19, показала более 30 различных мутаций, 19 из которых ранее не были обнаружены. По мнению авторов статьи, ими были получены доказательства того, что атипичная пневмония SARS-CoV-2 приобрела мутации, способные существенно изменить ее патогенность.

На создание вакцины может уйти от 12 до 18 месяцев

Ученые искали прямую связь между мутацией и вирусной патогенностью. Все потому, что это могло бы стать ступенькой к изобретению лекарства. Дело в том, что им удалось выявить функциональные характеристики 11 вирусных частиц, каждая из которых имеет по крайней мере одну мутацию. Тестируя образцы от 11 инфицированных пациентов, ученые узнают намного больше о вирусе, а также о нашей способности найти лекарство – поскольку сегодня поиск лекарства и вакцины являются конечной целью для ученых всего мира.

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Главное, что хотят донести своей работой исследователи, заключается не только в том, чтобы получить как можно более глубокое понимание для изобретения вакцины, но также в том, чтобы медицинские работники адекватно оценивали мощь вируса. На момент написания этой статьи коронавирусом заражено более двух миллионов человек по всему миру, а количество смертей превысило 186 тысяч. Подробнее о том, как отличить коронавирус от простуды и гриппа и что нужно делать, чтобы не заболеть, читайте в нашем материале, который ежедневно обновляется. Будьте здоровы.

Ученые полагают, что ключ к поиску вакцины и лекарства от CoVID-19 скрыт в мутациях вируса