10 самых дорогих серийных автомобилей в мире

Для кого-то машина за два миллиона рублей кажется пределом мечтаний, а для кого-то спорткар за два миллиона долларов кажется чем-то несерьезным и ему хочется чего-то большего. С первыми все понятно. Это бОльшая часть населения планеты и для них предлагается огромное количество автомобилей, но богачей тоже надо чем-то удивлять. Именно поэтому компании каждый год выпускают ограниченные серии и без того эксклюзивных и очень дорогих автомобилей. Они стоят дороже, едут быстрее, имеют более роскошный салон и более технологичные материалы корпуса. Вот только стоят они в разы дороже. Что это за автомобили??

Когда мы говорим о том, что эксклюзивная машина стоит дорого, то это уже не Tesla за 100 000 долларов. Стоимость действительно самых дорогих машин измеряется миллионами долларов.

Самая дорогая машина

Самой дорогой, естественно, является не серийная машина, а некий раритет с аукциона, который остался чуть ли не в единственном экземпляре и имеет богатую историю. Он мог кому-то принадлежать или участвовать в гонках, но чем-то он точно отметился.

Так, самым дорогим лотом на аукционах последнего времени стала легендарная Ferrari 250 GTO 1963 года из коллекции Maranello Rosso. На аукционе Bonhams ее продали за 38,1 миллиона долларов. За всю историю аукционного дома это самая высокая цена за автомобиль.

Это самая дорогая дорожная машина в мире. Ferrari 250 GTO

При этом иногда можно встретить информацию о том, что какие-то машины подавались дороже, но во многих случаях информация или ложная, или не является официальной. Когда машина продается одним владельцем другому, такие сделки не учитываются для определения самой дорогой проданной машины.

Высокая стоимость этой машины обусловлена тем, что их было выпущено всего 39 штук и продажу каждой должен был одобрить сам Энцо Феррари после личной встречи с претендентом.

Если вы думаете, что покупка такой дорогой машины это блажь, то вы не правы. С одной стороны, если есть деньги, почему бы не купить такую игрушку для коллекции, а с другой — эта машина постоянно дорожает. Через несколько лет она может подорожать в два раза, особенно, если их станет меньше (пока сохранились все выпущенные экземпляры). В итоге, это может стать очень неплохим вложением средств, а пока пусть стоит и украшает гостиную. Хотя, это немного печально, когда такая машина просто стоит, вместо того, чтобы парить над дорогой, для чего она и была создана.

Самые дорогие серийные автомобили

Если говорить не об исторических автомобилях, а о серийных, то тут представители будут немного другими, а цены куда более скромными. Впрочем, серийными от этого они быть не перестают. Мелкая серия — тоже серия. Значит, даже если выпущено всего 10-20 машин, они все равно в некотором роде могут считаться серийными.

Именно поэтому я не включил в список Bugatti La Voiture Noire, выпущенную к 110-летнему юбилею компании. Ее выпустили всего в одном единственном экземпляре и продали за 11 миллионов евро.

Отмечу, что цены на указанные машины приведены примерно, так как на таком уровне изменение обивки салона или что-то подобное может обойтись в пару сотен тысяч долларов. Так цена каждой конкретной машины может измениться, но десятка самых дорогих машин вряд ли сильно изменится.

Пойдем от самых ”недорогих” машин к настоящему топчику.

1. Nio EP9

Этот автомобиль включен в рейтинг скорее в качестве исключения и как дань уважения любителям электрокаров. Из-за его относительно невысокой цены он расположен на последнем месте рейтинга. Закроем глаза на то, что дороже него существенно больше девяти машин, о которых мы поговорим ниже.

Nio EP9 — это китайский суперкар, за который вы заплатите 1,5 миллиона долларов (112 миллионов рублей) и даже не сможете поставить у себя в гараже. Его просто привезут на трек, который вы выберете, помогут вам провести гоночный день, после этого увезут обратно. Мойка включена в стоимость.

Сам автомобиль сложно назвать дорожным. Он создан именно для трассы. Он очень низкий, у него две батареи, которые надо менять, чтобы не тратить время на зарядку, и он имеет мощность 1341 лошадиная сила. Мы уже писали о том, как Ричард Хэммонд чуть не наложил в штаны от этого автомобиля. Материал получился большой и интересный. Почитайте, когда закончите с этой статьей (я напомню, чтобы вы не пропустили)

2. Ferrari LaFerrari Aperta

Непривычно видеть Ferrari, которая для многих является символом роскоши и дороговизны, на нижних строчках рейтинга? А ей тут самое место, так как стоит она ”всего” 2,1 миллиона долларов (157 миллионов рублей).

Впервые Ferrari LaFerrari версии Coupe была показана публике на Женевском автосалоне в далеком 2013 году. Верия Aperta вышла намного позже. Все машины были раскуплены еще задолго до презентации, и поэтому определить точную цену автомобиля сложно, но чаще всего в автомобильной прессе встречается именно такая цена. Сами понимаете, ”вторичка” непредсказуема.

Мощность автомобиля составляет 953 лошадиные силы, а крутящий момент превышает 900 Нм. Немного необычные характеристики для Ferrari, которая обычно не гонится за мощностью ради мощности. Часто автомобили этого бренда находятся в диапазоне 500-700 лошадиных сил. Их владельцам нечего никому доказывать — для них важнее комфорт.

3. Pagani Huayra BC

Стоимость этого автомобиля с не очень благозвучным названием составляет 2,3 миллиона долларов (172 миллиона рублей). За эти деньги вы получаете двигатель мощностью 750 лошадиных сил и крутящий момент 1 000 Нм. Вес машины всего 1218 кг. Это очень мало, но достигли такого показателя в первую очередь благодаря применению композитных материалов. Это и есть фирменная особенность компании.

Она была основана Горацио Пагани, который до этого работал в отделе композитных материалов компании Lamborghini, а в 1988 году основал свою компанию. Сотрудничество с Lamborghini продолжилось, в частности над легендарной моделью Lamborghini Countach.

Позже, заручившись поддержкой компании Mercedes Benz и ее двигателями, Горрацио начал производить собственные автомобили, первым из которых стал Pagani Zonda.

4. Icona Vulcano Titanium

?Пока мы идем на повышение цены, но на снижение мощности двигателя. Для Icona Vulcano Titanium этот показатель составляет 680 лошадиных сил, а крутящий момент 820 Нм. Впрочем, производитель говорит, что запас прочности агрегатов большой и дефорсированный двигатель можно ”раздуть” до 1 000 лошадиных сил.

Главной, если можно так сказать, киллер-фичей машины является даже не цена в 2,8 миллиона долларов (209 миллионов рублей), а то, что ее кузов сделан из титана. Применение такого материала при создании целого автомобиля немного сомнительно и, судя по всему, это чисто маркетинг. Но, согласитесь, звучит-то как.

Автомобиль разгоняется до сотни за 2,8 секунды, а собирается вручную в течение 10 000 часов. Конечно, это суммарное значение, это скорее человеко-часы.

5. Ferrari Pininfarina Sergio

И снова Ferrari, но на этот раз за 3 миллиона долларов (225 миллионов рублей). Этот футуристичный автомобиль имеет скромные среди спорткаров характеристики (562 лошадиные силы при объеме двигателя 4,5 литра), но именно он заставит вас обернуться, если проедет мимо.

Он максимально необычен и очень сильно притягивает взгляды. Все из-за того, что создавался автомобиль как дань уважения знаменитому дизайнеру Паоло Пининфарина, который больше полувека сотрудничал с компанией и рисовал ее автомобили. Теперь его имя увековечили в этом экстравагантном кузове.

У него нет богатой истории, кроме той, что корни компании ведут к знаменитому гонщику Брюсу Макларену, который основал одноименную команду в Формуле 1. В остальном это обычный суперкар. Просто очень редкий, и поэтому дорогой.

10. Lamborghini Veneno Roadster

Вот мы и добрались до вершины нашего рейтинга. Самым дорогим серийным автомобилем в мире можно считать Lamborghini Veneno Roadster, стоимость которого составляет 4,5 миллиона долларов (336 миллионов рублей)

Нельзя сказать, что этот суперкар берет свое огромной мощностью двигателя. Это скорее просто красивый и роскошный автомобиль, который заодно стал быстрым. Мощность его двигателя составляет ”всего” 750 лошадиных сил при крутящем моменте 730 Нм.

Интересно, что из-за очень ограниченной серии этих автомобилей (всего 9 штук), на вторичном рынке за нее просят уже от 10 миллионов долларов. Хотя, конечно, эту информацию нельзя считать официальной.

Зачем люди покупают дорогие машины?

Встречный вопрос: а почему не купить, если есть деньги? Такие машины действительно стоят своих денег. Они не только являются способом получения удовольствия, но и предметом роскоши. Кроме этого, со временем она будет стоить только дороже и в этом тоже есть смысл, если ты не разобьешь ее раньше.

А еще стоит отметить, что указанные в статье цены и их эквивалент в рублях приведены для покупки машины там, где ее произвели. Если вы захотите привезти такую машину в Россию, цена сразу увеличится раза в полтора из-за таможенных пошлин и сборов.

Как и обещал, в конце напоминаю про китайский Nio EP9. Прочитать про него можно по этой ссылке, а обсудить в нашем Telegram-чате. Там много людей, неравнодушных к автомобилям, особенно электрическим.

Дорогие машины — это отдельная статья роскоши.