Подо льдами спутника Юпитера могут обитать высшие формы жизни

Сегодня разве что ленивый не слышал про спутник Юпитера Европу. Эта луна, как известно, покрыта слоем льда толщиной до 24 км и вполне вероятно, что подо льдом есть жидкая вода. Исследователи полагают, что из-за толщины льда подводные жители могут быть защищены от солнечной радиации и ударов астероидов. Напомню, что ранее NASA объявили о старте новой миссии к спутнику Юпитера Европе в 2025 году. Наличие жидкой воды, как полагают исследователи, делает спутник газового гиганта потенциально обитаемым. Но какие существа могут плавать подо льдами? Как полагает Моника Грейди, ректор Ливерпульского университета скорее всего, на спутнике Юпитера Европе есть развитая инопланетная жизнь, чем-то напоминающая осьминогов.

Как пишет phys.org, по мнению профессора Грейди, формы жизни на Европе могут быть значительно сложнее, чем те, что мы потенциально можем обнаружить на Марсе. Но почему?

Некоторые ученые полагают, что жизнь “перескакивала” из мира в мир в пределах Солнечной системы, благодаря кусочкам скал, выброшенных в космос ударами комет или астероидов. Действительно, существует целая теория панспермии, о которой подробно рассказал в своей статье Илья Хель. Но даже если эта теория верна, какова вероятность того, что предполагаемые первопроходцы смогли добраться до спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада, который также как Европа представляет собой ледяной мир?

Жизнь на других планетах

Геофизик из университета Пердью Джей Мелош решил этот вопрос и представил результаты во время выступления на на ежегодном осеннем заседании Американского геофизического союза, как пишет Space.com. Мелош использовал компьютерные модели, чтобы проследить судьбу 100 000 смоделированных марсианских частиц, которые выбросило в космические просторы ударом астероида.

Он смоделировал три различных скорости выброса: 1, 3 и 5 километров в секунду. В результате, чтобы попасть на Энцелад, крошечным частицам понадобилось 4,5 миллиарда лет, причем на луну Сатурна добралось всего от 0,0000002% до 0,0000004% от числа тех частиц, которые попали на Землю. А спутник Юпитера Европа получила от 0,00004% до 0,00007% частиц с нашей планеты. Мы знаем, что около 1 тонны марсианских камней размером с кулак или больше ежегодно падают на Землю. Используя эту цифру, Мелош подсчитал, что Европа получает около 0,4 грамма марсианского материала в год, а Энцелад – всего 2-4 миллиграмма.

Эти результаты могут показаться благоприятными для распространения жизни. В конце концов, чтобы превратить Европу или Энцелад из необитаемых в обитаемые, может оказаться достаточным воздействие микробов. Однако есть и другие факторы, которые не столь оптимистичны. Дело в том, что метеорит ам с земными микробами потребуется не менее 2 миллиардов лет чтобы попасть на Энцелад. Микробы, конечно, выносливы, но не настолько. Это означает, что если на Европе или Энцеладе действительно обнаружат жизнь, то скорее всего она будет местного происхождения. По мнению профессора Грейди, жизнь на Марсе, Европе и Энцеладе – при условии что она есть – будет сильно отличаться друг от друга. Так, обитателями Марса скорее всего будут бактерии, а найдем мы их, вероятно, под поверхностью планеты. А вот на Европе и Энцеладе, по ее мнению, местные формы жизни могут быть значительно сложнее.

Жизнь на спутнике Юпитера

Грейди считает, что на Европе существа могут жить в океанах под твердым ледяным панцирем толщиной до 24 километров. Ученые уже давно подозревают о существовании этих глубоких подповерхностных океанов на луне Юпитера – и, возможно, даже жизни. Более того, в августе NASA объявило, что завершает окончательные разработки для космического корабля «Europa Clipper», который будет искать признаки жизни на Европе. О том, какой будет миссия к луне газового гиганта читайте в этом материале.

Кто знает, что плавает под ледяными глыбами лун газовых гигантов

По словам профессора Грейди, вполне вероятно, что жизнь существует и в других местах Млечного Пути, особенно учитывая, что людям еще только предстоит исследовать все звезды в нашей огромной галактике. Кроме того, она считает “весьма вероятным”, что жизнь, которую мы можем найти, будь то в Млечном Пути или за его пределами, будет состоять из тех же элементов, что и мы.

И все же, вопрос о том, сможем ли мы когда-нибудь установить контакт с представителями внеземных цивилизаций по-прежнему открыт. при этом важно отметить, что на данный момент никаких реальных или заслуживающих доверия инопланетных “сигналов”, полученных из космос а, нет. Усилия исследователей в настоящее время сосредоточены на исследовании планет и спутников Солнечной системы. Что, на самом деле довольно логично, поскольку наши технологии пока не позволяют путешествовать далеко от дома. А вот что касается существования других человекоподобных инопланетян в Солнечной системе, то Грейди и другие исследователи не слишком оптимистичны. И снова – не удивительно.

Когда речь заходит о перспективах жизни за пределами Земли, то почти всегда это уверенность в том, что под ледяным панцирем Европы есть жизнь и не исключено, что эти существа будут похожи на осьминогов. Профессор Моника Грейди, во время выступления в Ливерпульском университете.

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Когда-нибудь наступит день, когда мы узнаем, есть ли жизнь на Европе