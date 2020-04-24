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Искусственный интеллект научили контролировать дистанцию между людьми

Во время пандемии коронавируса социальное дистанцирование оказалось очень эффективной мерой для замедления распространения заболевания. Но в то время, как миллионы людей остаются дома, чтобы совместными усилиями победить опасную инфекцию, многим сотрудникам в пищевой, добывающей, фармацевтической и других промышленностях все еще приходится ходить на работу каждый день. От них зависит, чтобы к вам завтра приехал курьер с продуктами, или ближайшая аптека всегда была открыта на случай, если у вас вдруг заболит зуб. Как же обеспечить безопасность в этих случаях? Помимо ношения масок, есть еще один способ, который поможет контролировать соблюдение дистанции между людьми. И без искусственного интеллекта здесь не обошлось.

Чтобы обеспечить контроль за дистанцией между людьми на рабочем месте, стартап Landing AI разработал инструмент для отслеживания местонахождения людей с поддержкой искусственного интеллекта. Он может определять, находятся ли люди на безопасном расстоянии друг от друга, анализируя видеопотоки с камер наблюдения в режиме реального времени.


Отслеживание людей по камерам наблюдения

Например, на заводе, где производят маски и другое защитное оборудование, так необходимое во время пандемии, можно интегрировать это программное обеспечение в свои системы камер видеонаблюдения. Как показано на демонстрационном ролике ниже, детектор выделяет красным цветом людей, расстояние между которыми меньше минимально допустимого расстояния, и проводит линию между ними, чтобы обратить на это внимание. Система также сможет по громкой связи сделать предупреждение и напомнить людям, чтобы они держались на безопасном расстоянии.

Программное обеспечение устанавливается на компьютеры, которые управляют системой безопасности с помощью видеонаблюдения, и Искусственный интеллект сам интегрируется в нужные ему элементы. Получается что-то вроде «мини большого брата», который следит за каждым передвижением сотрудника. Но не для того, чтобы контролировать, работает он или нет, а чтобы работники держались на безопасной дистанции между собой. Помню, видел что-то подобное в сериале «Подозреваемый» — там была машина с искусственным интеллектом, которая распознавала перемещения каждого человека в городе. Правда, не для того, чтобы контролировать соблюдение дистанции между людьми.

Искусственный интеллект научили контролировать дистанцию между людьми

После калибровки система готова к работе

И тут я подумал — а что мешает в дальнейшем доработать алгоритм и с помощью такой нейросети следить за передвижениями человека по городским камерам видеонаблюдения. Единственное, что для этого потребуется — качественная оптика, которая сможет без ошибок распознать лицо и характерные черты (походку, телосложение). И если человек совершит правонарушение, и камера его заметит, в дальнейшем нейросеть проследит за ним до дома, а там узнает, зашел он в наш Telegram-чат или нет. Страшно? Пока да, но мне кажется, что в будущем такая система будет реализована.

По данным издания Input, компания Amazon УЖЕ внедрила аналогичную технологию на своих складах. За работниками тоже следят в течение смены и предупреждают, что нарушение правил социального дистанцирования может привести к их увольнению. Видимо, не зря Безос на роботов хочет переходить, уж они вирусом не болеют.

Искусственный интеллект научили контролировать дистанцию между людьми

Сотрудник Amazon на складе работает с соблюдением дистанции от других коллег


Карантин при коронавирусе

Как отмечают медицинские эксперты, до тех пор, пока вакцина от коронавируса не станет доступной, социальное дистанцирование является нашим лучшим инструментом, чтобы помочь снизить распространение пандемии. Помимо карантина, конечно же. Дело в том, что скорость распространения нового коронавируса довольно высока – в случае полного бездействия количество зараженных будет удваиваться каждые три дня. вирус существует и его единственная цель – размножаться как можно успешнее. А потому, каждый раз, когда вы выходите из дома вы рискуете если не заболеть сами, то заразить окружающих.

Мне кажется, даже после пандемии такие системы с ИИ будут актуальны. Например, на тех же заводах руководство сможет получить отчет от нейросети, сколько времени работник находился на своем рабочем месте. Карантин и пандемия подарят нам много новых технологий, а хорошо это или нет — еще увидим.

Искусственный интеллект научили контролировать дистанцию между людьми

Прям сцена из фильма «Эквилибриум»

24 апрель 2020 /
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