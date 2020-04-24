В США признали, что на аппарате ИВЛ умирает 88% пациентов с коронавирусом

Когда в мире бушует коронавирус , который приводит к пневмонии и убивает людей, единственным решением будет усиленное лечение. Если этого не делать, жертв будет очень много. На сегодняшний день для тяжелых пациентов есть только одно решение — подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Этих аппаратов критически не хватает, но многие думают, что они являются панацеей и спасают жизни. Это не так. Как следует из последнего отчета властей США, эффективность подобного способа лечения сильно преувеличена. Но не отказываться же от их использования! Впрочем, есть одно оправдание того, почему ИВЛ не очень эффективны.

Что такое аппарат ИВЛ

Аппарат искусственной вентиляции легких является прибором, который позволяет насыщать легкие пациента смесью кислорода и осушенного воздуха, а также удалять углекислый газ.

Это нужно для использования в особо сложных случаях, когда пациент не может дышать самостоятельно или когда ему нужна помощь в дыхании. Отсюда аппараты делятся на инвазивные и неинвазивные. Отличаются они тем, что в первом случае в дыхательную систему пациента вводится трубка и аппарат сам выполняет за пациента дыхательные функции. Неинвазивный способ вентиляции легких позволяет только помочь в дыхании. Для этого на пациента надевается маска, но эффективность вентиляции в этом случае становится несколько ниже.

Есть также механические аппараты ИВЛ, для использования которых нужен человек, но они используются только для реанимации или временной вентиляции легких. На постоянной основе должен использоваться именно автоматический аппарат.

Насколько эффективен аппарат ИВЛ

Согласно последним исследованиям, касающимся борьбы с коронавирусом в США, стало понятно, что подключение пациента к аппарату ИВЛ далеко не всегда является залогом его выздоровления. Скорее наоборот. Согласно статистике, из тех, кто подключен к системе вентиляции легких, подавляющее большинство пациентов умирает.

Исследование проводилось на основании выборки среди пациентов, госпитализированных в 12 больниц в марте этого года. Полный отчет опубликован в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Всего за март 2020 года в указанные 12 больниц были госпитализированы почти шесть тысяч человек, из которых большинство имело сопутствующие заболевания. Например, проблемы с сердцем, болезни почек, болезни легких и заболевания, связанные с обменом веществ.

Есть даже следующая статистика, которая показывает распределение заболеваний среди поступивших пациентов:

Гипертония — 56%

Ожирение — 41,7%

Диабет — 33,8%

Вам покажется, что цифры в сумме не дают 100%, но ведь и пациенты поступали не с одним заболеванием. То есть, если у человека ожирение, это не означает, что у него нет гипертонии или диабета.

В итоге, больницу в сумме покинули около двух с половиной тысяч пациентов. Часть из них были выписаны, а остальные умерли. Из этих двух с половиной тысяч в отделениях интенсивной терапии находилось 14,2% человек и почти все они были подключены к аппарату ИВЛ. Проблема заключается в том, что 88% тех, кого подключили к аппарату, скончались (примерно 250 человек).

Самый высокий уровень смертности был среди пациентов старше 65 лет — 97%. При этом мужчины умирали чаще, чем женщины.

Может ли аппарат ИВЛ спасти жизнь

Конечно, в деле спасения жизней людей не бывает лишних усилий. Именно поэтому все равно надо применять все средства, какие только доступны. Но, как показало исследование, аппарат ИВЛ спасает относительно мало жизней.

Все дело в том, что его применяют только в самых тяжелых случаях. Когда уже ничего другое не способно помочь и надо принимать крайние меры, человека подключают к аппарату.

Возможно, если аппаратов ИВЛ станет больше, то и статистика будет лучше. К ним будут подключать людей в менее тяжелом состоянии, шанс на выживание которых существенно выше, чем у пожилых пациентов.

Конечно, искусственно статистику можно исправить и сейчас. Вопрос только в том, насколько корректно в современном обществе с этической точки зрения отказывать в лечении пациентам с низкими шансами на успех. Конечно, законы эволюции и здравого смысла показывают, что надо двигать вперед тех, у кого больше шансов на спасение, но в реальной жизни не все так просто. Если вы с этим не согласны, трибуна нашего Telegram-чата к вашим услугам. Там вы точно будете услышаны.

Когда аппаратов станет больше и помогать можно будет всем, смертей станет меньше, но до тех пор средства будут распределяться с приоритетом для сложных случаев, а мы будем иметь примерно такую же статистику, какую имеем сейчас. Хорошо хоть многие компании наладили выпуск аппаратов ИВЛ. Даже автопроизводители подключились. Это может спасти не одну сотню или даже тысячу жизней.

Этот аппарат необходим, но сам по себе не является гарантией успешного лечения.