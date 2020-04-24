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Самый красивый молочный магазин в мире

Самый красивый молочный магазин в мире


Молочный магазин Пфунда (нем. Pfunds Molkerei) — согласно Книге рекордов Гиннесса (1998) самый красивый молочный магазин мира. Он находится в Дрездене по адресу Bautzner Strasse 79 и является одной из туристических достопримечательностей города.



В 1879 г. Паул Пфунд, крестьянин из Райнхольдсхайна, решил осуществить идею по снабжению Дрездена свежим и гигиенически чистым молоком. В магазине на Gorlitzer Strasse можно было наблюдать, как доят шесть коров, принадлежащих его предприятию, и как молоко подготавливается к продаже. В 1880 году его брат, актёр Фридрих Пфунд, вошёл в фирму. С тех пор она носила название «Дрезденское молочное хозяйство братья Пфунд», хотя Фридрих умер уже в 1883 году. Позже вступили в фирму сыновья Паула Пфунда, Курт и Макс.



Самый красивый молочный магазин в мире



Сначала магазин продавал ежедневно около 150 литров молока; в 1930-х годах в нём перерабатывалось и продавалось около 60 000 литров молочных продуктов.



Самый красивый молочный магазин в мире



Пфунд из-за избыточного производства молока был первым производителем сгущённого молока в Германии, он также продавал такие продукты, как молочное мыло и детское питание.



Самый красивый молочный магазин в мире



Уже скоро первый магазин оказался слишком маленьким и фирма переехала на Bautzner Strasse 41. Фирма сильно расширилась, к ней относились, кроме коровника, фабрика по производству картона, печатная фабрика для наклеек и рекламных плакатов, кузнецкая мастерская для подков ста собственных лошадей, мастерские для сантехники и лакировки, портная и прачечная для служебных форм сотрудников. Сотрудники могли жить в служебных квартирах и отдавать своих детей в фирменный детский сад.



Самый красивый молочный магазин в мире







Красивый фирменный магазин был построен в 1891 году. Он облицован плиткой в стиле неоренессанса, которая была изготовлена фирмой Villeroy & Boch в сотрудничестве с дрезденскими художниками. Магазин пережил бомбёжки Второй мировой войны. В 1972 году он перешёл в государственную собственность и был закрыт в 1978 году. В 1990-х годах удалось возобновить традицию: сегодня в нём продаются молочные продукты и проводятся дегустации сыра.


Из: Википедия
24 апрель 2020 /
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