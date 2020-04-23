Виды оборудования для животноводства

Разведение животных - довольно трудоёмкий процесс, в котором
очень сложно обойтись без специальных машин и оборудования. Их использование в
этой перспективной отрасли позволяет значительно сократить долю ручного труда и
обеспечить высокую производительность животноводческих ферм. Более того, это в
равной степени относится к крупным комплексам и небольшим фермерским
хозяйствам.
Специализированная компания может помочь в приобретении
необходимой техники и оборудования
для животноводства, на самых выгодных условиях. Ее каталог включает в
себя лучшие образцы от отечественных и зарубежных производителей, качество и
производительность которых может удовлетворить любые потребности.
Современное оборудование для животноводства - это устройство
для содержания, осеменения, разведения, кормления животных, которое может быть
автоматизированным и ручным. Среди основного и, следовательно, достаточно
популярного, можно выделить:
Доильное оборудование, используемое для автоматического
доения овец, коз и коров - крупного и мелкого рогатого скота. Оно может быть
индивидуальным и частью общей системы. Доильные аппараты могут значительно
сократить время сбора молока, с максимальным удобством для животных и
минимальными трудозатратами для персонала.
Оборудование для уборки навоза, которое позволяет
эффективно убирать коровники и другие помещения животноводческих предприятий.
Оборудование, в зависимости от условий эксплуатации, может использоваться в
различных конфигурациях.
Автоматические поилки, которые регулярно снабжают животных
питьевой водой. Они могут быть изготовлены из эмалированной стали, пластика или
чугуна.
Дробилки, используемые для измельчения зелёных кормов,
клубней и корнеплодов, сена, жмыха, початков кукурузы, злаков, а также
различных минеральных добавок. Дробилки позволяют готовить кормовые смеси из
нескольких компонентов.
Вакуумные насосы различных типов, применяемые в доильных
аппаратах, очистных сооружениях, системах пылеудаления, а также для
транспортировки жидких и сыпучих материалов.
Данный список можно пополнить всеми видами вспомогательных
устройств, которые не менее эффективно обеспечивают высокую производительность
животноводческих предприятий.
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