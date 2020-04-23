Виды оборудования для животноводства

Разведение животных - довольно трудоёмкий процесс, в котором очень сложно обойтись без специальных машин и оборудования. Их использование в этой перспективной отрасли позволяет значительно сократить долю ручного труда и обеспечить высокую производительность животноводческих ферм. Более того, это в равной степени относится к крупным комплексам и небольшим фермерским хозяйствам.

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Современное оборудование для животноводства - это устройство для содержания, осеменения, разведения, кормления животных, которое может быть автоматизированным и ручным. Среди основного и, следовательно, достаточно популярного, можно выделить:

Доильное оборудование, используемое для автоматического доения овец, коз и коров - крупного и мелкого рогатого скота. Оно может быть индивидуальным и частью общей системы. Доильные аппараты могут значительно сократить время сбора молока, с максимальным удобством для животных и минимальными трудозатратами для персонала.

Оборудование для уборки навоза, которое позволяет эффективно убирать коровники и другие помещения животноводческих предприятий. Оборудование, в зависимости от условий эксплуатации, может использоваться в различных конфигурациях.

Автоматические поилки, которые регулярно снабжают животных питьевой водой. Они могут быть изготовлены из эмалированной стали, пластика или чугуна.

Дробилки, используемые для измельчения зелёных кормов, клубней и корнеплодов, сена, жмыха, початков кукурузы, злаков, а также различных минеральных добавок. Дробилки позволяют готовить кормовые смеси из нескольких компонентов.

Вакуумные насосы различных типов, применяемые в доильных аппаратах, очистных сооружениях, системах пылеудаления, а также для транспортировки жидких и сыпучих материалов.

Данный список можно пополнить всеми видами вспомогательных устройств, которые не менее эффективно обеспечивают высокую производительность животноводческих предприятий.