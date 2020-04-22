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Насекомоядный птерозавр

Насекомоядный птерозавр

Перед вами реконструкция птерозавра анурогната (Anurognathus ammoni), жившего в конце юрского периода (150–148 млн лет назад) на территории современной Германии. Это был один из самых маленьких птерозавров: размах его крыльев составлял всего 35 см, а масса — около 40 граммов. Для сравнения, размах крыльев самых крупных птерозавров кетцалькоатля и хацегоптерикса из группы аждархид достигал 10–11 метров (см. картинку дня Крылатые чудовища древней Трансильвании).

Первый экземпляр анурогната был описан в 1923 году немецким ученым Людвигом Дёдерляйном (Ludwig Heinrich Philipp Doderlein). Он представляет собой относительно полный скелет, хотя большая часть присутствует только в виде отпечатка. В 1975 году голотип переописал Петер Веллнхофер (Peter Wellnhofer).


Насекомоядный птерозавр

Голотип анурогната. фото с сайта reptileevolution.com


Второй экземпляр был описан в 2007 году Кристофером Беннеттом. Он сохранился лучше первого, а в ультрафиолетовом свете даже видны остатки мышц и перепонки крыла.


Насекомоядный птерозавр

фото второго экземпляра анурогната в ультрафиолетовом свете. При освещении ультрафиолетом минералы, заместившие кость и мягкие ткани, флуоресцируют разными цветами. Замещенные мягкие ткани светятся голубым. фото с сайта pterosaur.net


Анурогнат имеет множество уникальных признаков. Так, у него самые большие (относительно размеров тела) глазницы среди всех птерозавров. Череп широкий и имеет U-образную форму (в проекции сверху), а его ширина больше длины. Пасть широкая и способная открываться на угол более 90 градусов. У всех остальных птерозавров черепа длинные и узкие, с вытянутой пастью. Летательный палец (четвертый палец передних конечностей, к которому крепилась перепонка) имел всего три фаланги, но зато суставы между ними остались подвижны, чего также нет ни у каких других птерозавров. Как и некоторые другие птерозавры, анурогнат был густо покрыт пухообразными волокнами — пикнофибрами, особенно длинными вдоль задней кромки крыла, чего не наблюдается у остальных птерозавров.


Насекомоядный птерозавр

Реконструкция скелета анурогната, вид со спины. Показан диапазон сгибания летательного пальца и, соответственно, изменения формы крыла. Рисунок из статьи S. C. Bennett 2007. Anurognathus ammoni


Анурогната нашли в тех же зольнхофенских известняках, что и рыбоядного птерозавра рамфоринха (см. Птерозавры-рамфоринхи охотились на головоногих моллюсков юрского периода, «Элементы», 03.03.2020). Но, в отличие от него, анурогнат был насекомоядным. Это полностью согласуется с упомянутыми уникальными признаками. Широкие челюсти анурогната похожи на челюсти козодоев или лягушкоротов, которые питаются насекомыми, причем ночью или в сумерках. У анурогната огромные глазницы (а значит, и глаза), которые, скорее всего, позволяли видеть в сумерках или даже в темноте. Поэтому не исключено, что анурогнаты охотились в чаще леса, где мало света, или в сумерках. Опять же, череп анурогната такой хрупкий, что вряд ли он мог бы одолеть более крупную жертву, чем насекомые.


Насекомоядный птерозавр

Реконструкция внешнего вида анурогната, вид со спины, сбоку, миловидная морда с большими глазами. Рисунок © Gabriel Ugueto


Стоит отметить, что ловить насекомых — задача непростая. Насекомые начали летать еще в девонском периоде (см. Рожденный ползать летать не может, но может планировать, «Элементы», 31.03.2009), так что к моменту появления птерозавров у них была фора по крайней мере в 100 миллионов лет. Хотя насекомые летают медленно, маленький вес позволяет им очень быстро менять направление полета. Поэтому, чтобы поймать насекомое на лету, нужно быть ловким, маневренным, обладать острым зрением и хорошей координацией движений. Всё это в полной мере было у анурогната. Изучение функциональной морфологии анурогната показало, что его крылья были способны выдержать нагрузку, в 22 раза превышающую его вес. Так что он мог не бояться перегрузок на крутых виражах, а благодаря относительно короткому летательному пальцу с гибкими суставами анурогнат мог изменять геометрию крыла на лету, что тоже добавляло маневренности. Пучки пикнофибр на краю крыла улучшали аэродинамические характеристики и позволяли летать беззвучно, как сова. Скорее всего, он был чрезвычайно ловким летуном, способным как на машущий полет, так и на резкие кульбиты и виражи, оставаясь при этом полностью бесшумным.

Анурогнат относился к названному в его честь семейству анурогнатид. Кроме него в семейство входят джехолоптер (Jeholopterus) из поздней юры Китая, дендроринхоид (Dendrorhynchoides) из середины юры Китая, батрахогнат (Batrachognathus) из поздней юры Казахстана и веспероптерил (Vesperopterylus) из раннего мела Китая. Всё это были похожие друг на друга небольшие насекомоядные животные. По-видимому, «конструкция» тела анурогнатид оказалась настолько удачной, что они почти без изменений просуществовали около 40 миллионов лет и расселились почти по всему Северному полушарию (их остатки найдены не только в Германии, но также в Казахстане, Китае и США), а вымерли только под давлением конкурентов-птиц.


Насекомоядный птерозавр

Сравнительные размеры нескольких анурогнатид и человека ростом 1,8 м. Рисунок с сайта prehistoric-wildlife.com


Рисунок © Helmert Ravenhorst с сайта deviantart.com.

Константин Рыбаков

22 апрель 2020 /
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