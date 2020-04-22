Насекомоядный птерозавр

Перед вами реконструкция птерозавра анурогната (Anurognathus ammoni), жившего в конце юрского периода (150–148 млн лет назад) на территории современной Германии. Это был один из самых маленьких птерозавров: размах его крыльев составлял всего 35 см, а масса — около 40 граммов. Для сравнения, размах крыльев самых крупных птерозавров кетцалькоатля и хацегоптерикса из группы аждархид достигал 10–11 метров (см. картинку дня Крылатые чудовища древней Трансильвании).

Первый экземпляр анурогната был описан в 1923 году немецким ученым Людвигом Дёдерляйном (Ludwig Heinrich Philipp Doderlein). Он представляет собой относительно полный скелет, хотя большая часть присутствует только в виде отпечатка. В 1975 году голотип переописал Петер Веллнхофер (Peter Wellnhofer).

Голотип анурогната. фото с сайта reptileevolution.com

Второй экземпляр был описан в 2007 году Кристофером Беннеттом. Он сохранился лучше первого, а в ультрафиолетовом свете даже видны остатки мышц и перепонки крыла.

фото второго экземпляра анурогната в ультрафиолетовом свете. При освещении ультрафиолетом минералы, заместившие кость и мягкие ткани, флуоресцируют разными цветами. Замещенные мягкие ткани светятся голубым. фото с сайта pterosaur.net

Анурогнат имеет множество уникальных признаков. Так, у него самые большие (относительно размеров тела) глазницы среди всех птерозавров. Череп широкий и имеет U-образную форму (в проекции сверху), а его ширина больше длины. Пасть широкая и способная открываться на угол более 90 градусов. У всех остальных птерозавров черепа длинные и узкие, с вытянутой пастью. Летательный палец (четвертый палец передних конечностей, к которому крепилась перепонка) имел всего три фаланги, но зато суставы между ними остались подвижны, чего также нет ни у каких других птерозавров. Как и некоторые другие птерозавры, анурогнат был густо покрыт пухообразными волокнами — пикнофибрами, особенно длинными вдоль задней кромки крыла, чего не наблюдается у остальных птерозавров.

Реконструкция скелета анурогната, вид со спины. Показан диапазон сгибания летательного пальца и, соответственно, изменения формы крыла. Рисунок из статьи S. C. Bennett 2007. Anurognathus ammoni

Анурогната нашли в тех же зольнхофенских известняках, что и рыбоядного птерозавра рамфоринха (см. Птерозавры-рамфоринхи охотились на головоногих моллюсков юрского периода, «Элементы», 03.03.2020). Но, в отличие от него, анурогнат был насекомоядным. Это полностью согласуется с упомянутыми уникальными признаками. Широкие челюсти анурогната похожи на челюсти козодоев или лягушкоротов, которые питаются насекомыми, причем ночью или в сумерках. У анурогната огромные глазницы (а значит, и глаза), которые, скорее всего, позволяли видеть в сумерках или даже в темноте. Поэтому не исключено, что анурогнаты охотились в чаще леса, где мало света, или в сумерках. Опять же, череп анурогната такой хрупкий, что вряд ли он мог бы одолеть более крупную жертву, чем насекомые.

Реконструкция внешнего вида анурогната, вид со спины, сбоку, миловидная морда с большими глазами. Рисунок © Gabriel Ugueto

Стоит отметить, что ловить насекомых — задача непростая. Насекомые начали летать еще в девонском периоде (см. Рожденный ползать летать не может, но может планировать, «Элементы», 31.03.2009), так что к моменту появления птерозавров у них была фора по крайней мере в 100 миллионов лет. Хотя насекомые летают медленно, маленький вес позволяет им очень быстро менять направление полета. Поэтому, чтобы поймать насекомое на лету, нужно быть ловким, маневренным, обладать острым зрением и хорошей координацией движений. Всё это в полной мере было у анурогната. Изучение функциональной морфологии анурогната показало, что его крылья были способны выдержать нагрузку, в 22 раза превышающую его вес. Так что он мог не бояться перегрузок на крутых виражах, а благодаря относительно короткому летательному пальцу с гибкими суставами анурогнат мог изменять геометрию крыла на лету, что тоже добавляло маневренности. Пучки пикнофибр на краю крыла улучшали аэродинамические характеристики и позволяли летать беззвучно, как сова. Скорее всего, он был чрезвычайно ловким летуном, способным как на машущий полет, так и на резкие кульбиты и виражи, оставаясь при этом полностью бесшумным.

Анурогнат относился к названному в его честь семейству анурогнатид. Кроме него в семейство входят джехолоптер (Jeholopterus) из поздней юры Китая, дендроринхоид (Dendrorhynchoides) из середины юры Китая, батрахогнат (Batrachognathus) из поздней юры Казахстана и веспероптерил (Vesperopterylus) из раннего мела Китая. Всё это были похожие друг на друга небольшие насекомоядные животные. По-видимому, «конструкция» тела анурогнатид оказалась настолько удачной, что они почти без изменений просуществовали около 40 миллионов лет и расселились почти по всему Северному полушарию (их остатки найдены не только в Германии, но также в Казахстане, Китае и США), а вымерли только под давлением конкурентов-птиц.

Сравнительные размеры нескольких анурогнатид и человека ростом 1,8 м. Рисунок с сайта prehistoric-wildlife.com

Рисунок © Helmert Ravenhorst с сайта deviantart.com.

Константин Рыбаков