Иран успешно запустил первый военный спутник

Телерадиокорпорация IRIB сообщила о первом успешном запуске Ираном собственного военного спутника. По имеющимся данным спутник «Свет» выведен на орбиту с помощью трехступенчатой ракеты «Касед» с космодрома Ирана расположенного в в пустыне Дашт-е Кавир, и сейчас он пребывает на рабочей орбите на высоте 425 км.

Стоить напомнить что в этом году Иран уже пытался запустить свои спутники, но из-за проблем с ракетами спутники не смогли достигнуть заданных орбит.

Запущенный спутник станет не только шагом к укреплению обороноспособности страны, но и позволит совершить прорывы в научной и технологических отраслях страны, заявили в Корпусе Стражей Исламской революции.