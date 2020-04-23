Почему нельзя прекратить добычу нефти

Мы живем в таком мире, когда главным ресурсом является нефть. И тут бесполезно рассуждать на тему того, что появление электромобилей что-то изменит. Кроме производства бензина, нефть применяется при изготовлении смазочных материалов (в том числе и для электромобилей), для обогрева жилищ, для автономных систем питания, для производства потребительских товаров и много чего еще. Все это делает ее очень важным продуктом и таким она останется еще на много лет. Но, когда в мире все хранилища заполнены этим ”черным золотом”, цены на него падают и приходится буквально уговаривать покупателей забрать его. Все из-за того, что нельзя просто выключить насос до лучших времен и оставить нефть в скважине. А вот почему нельзя так делать, мы сегодня и разберемся.

Как коронавирус влияет на добычу полезных ископаемых

коронавирус крайне негативно влияет на добычу полезных ископаемых. Это если коротко. Если ответить более развернуто, то надо вначале представить, каким был уровень потребления до всемирной самоизоляции и то, каким он стал сейчас.

?Люди почти перестали покупать одежду, технику, аксессуары и многие товары для дома. Существенно сократились пассажирские перевозки, особенно авиационным и железнодорожным транспортом, поездки людей на личных автомобилях. Все это привело к очень серьёзному снижению потребления ископаемого сырья — особенно нефти.

Добыча нефти рассчитана на ее потребление. Так в любом производстве. Нет смысла производить существенно больше, чем у тебя купят. Небольшой запас на складе нужен, но существенные излишки пойдут только во вред. Как минимум, их надо где-то хранить, а значит, и платить за хранение. Даже на своем складе это делать невыгодно, так как свободное пространство проще сдать или просто законсервировать склад и не платить за его обеспечение. Так и с нефтехранилищами. Зачем их забивать, если можно оставить пустыми?

Такой склад это тоже плохо, но лучше, чем переполненный.

Аналогичная ситуация и с добычей нефти. Когда она течет из трубы, объем ее добычи можно немного регулировать, но только до какого-то момента. Полностью перекрыть подачу нельзя (ниже мы разберем почему). В итоге, хранилища переполняются и сырую нефть становится негде хранить. Когда все совсем плохо, доходит до того, что даже танкеры стоят полными в портах, чтобы хоть куда-то слить излишки. При этом, нефть никто не покупает, так как из-за снижения потребления она никому не нужна.

Как добывают нефть

Прежде чем рассказать, почему нельзя просто заткнуть скважину и перестать качать, стоит в двух словах рассказать, как вообще работает скважина и как добывают нефть.

Считается, что нефть появилась в результате процессов, которые проходили в телах умерших древних животных под большим давлением пород. Породами этими были слои глины, образовавшиеся за миллионы лет.

Миллионы лет назад эти красавцы умирали и дошли до нас в виде нефти.

Для обнаружения нефти геологи пропускают через породы ультразвуковые импульсы и благодаря разным акустическим свойствам этих пород, они могут составить картину того, что есть под землей. Если они находят пласт залегания нефти, начинается разработка месторождения. Если есть сомнения в том, что нефть действительно есть, бурится тестовая шахта для того, чтобы убедиться в результате.

?Когда наличие нефтяного горизонта (так называется порода, из которой добывают нефть) подтверждено, бурится основная шахта. Она может достигать нескольких сотен метров в глубину. В нее погружаются стальные трубы, диаметр которых меньше диаметра самой шахты, а в получившуюся полость между трубой и породой под давлением закачивается бетон.

После этого на глубину предполагаемого залегания опускается мощный заряд, который взрывается и делает перфорированные отверстия в трубе. Если все сделано правильно, через эти отверстия начинает поступать нефть. Делает она это тремя способами.

Если не усложнять, то первый из них — это когда нефть бьет фонтаном из-за давления пород сверху. Когда давление немного спадает, в саму полость с нефтью или в соседние полости заливается большое количество воды. В итоге давление растет и нефть снова начинает поступать под напором. Правда, в этом случае ее надо очищать от воды.

Второй способ более привычный. Это когда ставится качающая вышка, которая как молоток машет вверх-вниз. Она приводится в действие электричеством и передает движение на насос в шахте. Он подает нефть наверх.

Третий способ тоже связан с насосом, но в этом случае он погружается непосредственно на дно шахты и уже оттуда качает нефть наверх.

Способ каждый раз выбирается индивидуально и зависит от особенностей шахты и наличия денег у того, кто разрабатывает месторождение. Одно надо знать точно. Оборудование стоит очень дорого и постоянно нуждается в обслуживании. Времена, когда можно было воткнуть палку в землю и оттуда бил фонтан нефти, давно прошли.

Теперь можно обсудить, почему скважины нельзя просто закрыть, выключив насос, и оставить так до тех пор, пока все не уляжется и ее не надо будет снова включить.

Почему нельзя остановить добычу нефти

Как вы поняли из сказанного выше, откачать нефть не то же самое, что выпить компот через соломинку. Надо серьезно потрудиться и вложить немалые деньги только для того, чтобы начать качать ”черное золото”.

Теперь представим ситуацию, что уже никто не покупает нефть не то, что по 100 или 50 долларов за барель, а даже за 20 она никому не нужна. В этот момент многие добытчики начинают отдавать товар себе в убыток, понимая, что им так просто выгоднее.

Дело в том, что закрытие шахты, в первую очередь, стоит очень дорого. Надо не просто закрыть кран, а провести консервацию самой шахты. Это сложный процесс, который нет смысла описывать в деталях. Вкратце можно сказать, что она должна бетонироваться на большую глубину с использованием сложных технологий и специального оборудования. После этого ее надо будет практически бурить заново, чтобы начать снова работать.

Это уже огромные потери и риски того, что кто-то расконсервирует свою шахту раньше и перехватит ваших клиентов. Такого никто не хочет.

Допустим, вы решили законсервировать шахту, а ваши конкуренты с отличием закончили институт благородных девиц и ни в коем случае не уведут ваших покупателей. Что еще может помешать прекратить добычу?

Во-первых, вы сразу же разорвете все цепи поставок. Это большое количество контрактов и подрядчиков, каждому из которых надо сначала будет заплатить неустойку, а потом заново налаживать все перевозки, транспортировку и хранение. Во-вторых, оборудование на шахтах и на перерабатывающих заводах будет простаивать. Это может привести к тому, что оно выйдет из строя. Производители гарантируют исправную работу оборудования, но не его исправность во время простоя. Стоит оно очень дорого и никто не хочет доводить до того, что оно просто сломается и придется покупать новое.

Кроме всего вышесказанного, вам придется уволить сотрудников. Кажется, что в этом нет проблем, но они есть. Потом их надо будет нанимать снова, но хороших специалистов очень мало и их могут увести. Даже если этого не случится, и они вернутся обратно, они могут растерять навыки, которые надо постоянно поддерживать.

Как видим, причин, которые не позволяют просто так закрыть скважину, очень много. В этом деле, как нельзя лучше подходит поговорка ”Вход — рубль. Выход — два”. Конечно, если вы планируете вернуться обратно на это месторождение.

Именно поэтому многие мелкие компании, владеющие буквально парой вышек, в периоды кризисов закрываются. Они просто не могут выдержать такой нагрузки. В итоге происходит передел рынка и их скважины забирают себе новые игроки или просто крупные корпорации. Закон джунглей — выживает сильнейший.

Как выглядит нефтехранилище

Хранение добытой нефти производится как на местах добычи, так и в других местах. Для этого используются комплексы, которые называются нефтехранилищами. Это большие резервуары, объемом от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров. Резервуары делятся на три типа: наземные, полуподземные и подземные. Из названия понятно, чем они отличаются.

Стоит понимать, что нефть это не вода и просто так залить ее в бочку нельзя. Она горит, она густеет и она может сильно навредить окружающей среде в случае утечки. Поэтому к хранилищам предъявляются самые жесткие требования. От технического состояния резервуаров до систем предотвращения пожара.

Первое нефтехранилище было построено В.Г. Шуховым в 1878 году в рамках строительства первого российского нефтепровода. До этого добытую нефть хранили в больших прудах под открытым небом.

Новая конструкция, которая и получила название ”нефтехранилище Шухова” была из листов стали, толщина которых уменьшалась к верхней части (внизу давление больше). Так получилось сделать конструкцию крепкой и относительно недорогой. Немаловажным фактом являлось то, что стояло нефтехранилище на песчаной подушке. Это обеспечивало ему большую надежность.

Эти штуки до сих пор строят почти по изначальному проекту.

Цилиндрическое нефтехранилище оказалось очень правильным решением с точки зрения распределения нагрузки. Стенки наращивались снизу вверх. Они как бы собирались из больших сваренных колец. К дну и крыше они крепили угольниками для большей прочности, но сильной нагрузки на эти места не было.

Только до 1917 года по технологии Шухова были построены более 20 000 нефтехранилищ. Основные конструктивные приемы применяются при строительстве подобных сооружений и по сей день.

В чем сложность добычи нефти

Как видим, добыча нефти не такое уж и просто занятие. Мало того, что дорого начать добычу, ее завершение тоже удовольствие не из дешевых. А если добавить сюда расходы на оборудование и доставку сырья, жалобы добытчиков на то, что цена барреля упала ниже тридцати долларов, уже не кажутся простым нытьем. В этот момент они выходят почти в ноль, а дальше и вовсе начинают терять.

Со временем ситуация будет только ухудшаться. Добыча будет все более дорогой, а потребление будет падать. Многие компании разорятся, а мы найдем себе новый золотой стандарт. Появятся новые магнаты, произойдет перестройка экономики, но это все потом . Пока у нас еще есть несколько десятилетий наедине с нефтью. Так что — качаем, господа.

Такая картинка является символом нашего времени. Вокруг нас очень много нефти. А про факел на фоне я расскажу чуть ниже.