Моисей на стадии зиготы

Перед вами картина Фриды Кало «Моисей» («Ядро творения»), написанная под впечатлением от книги Зигмунда Фрейда «Моисей и монотеизм». Но хотя на картине видны отсылки к разным религиям, народам, темам жизни и смерти, ее лейтмотивом стали любовь и рождение нового человека.

В средней части картины изображен Моисей на разных стадиях эмбрионального развития. И если в центре мы видим еще не рожденного Моисея, который уже вполне сформировался и готов к появлению на свет, то про структуры по сторонам от него не до конца ясно, можно ли их уже считать Моисеем.

Справа Фрида поместила изображение оплодотворенной яйцеклетки, о которую тщетно бьются опоздавшие сперматозоиды. Почему мы можем быть уверены в том, что зачатие уже произошло? Дело в двух кружочках на левом верхнем краю яйцеклетки. Это полярные тельца — небольшие мембранные пузырьки, которые уносят с собой лишнюю генетическую информацию.

В процессе созревания ооцит (будущая яйцеклетка) сначала удваивает свои хромосомы, а затем проходит два деления мейоза. В результате первого деления от него отделяется первое полярное тельце (у других животных оно иногда делится дальше, но у млекопитающих не успевает и гибнет). Затем яйцеклетка вступает в процесс второго деления и замирает до оплодотворения. Проникновение сперматозоида внутрь становится сигналом, чтобы яйцеклетка завершила мейоз и отпочковала от себя второе полярное тельце. Фактически созревание яйцеклетки заканчивается уже после оплодотворения.

Общая схема оогенеза: первичный диплоидный (с двойным набором хромосом; 2n) ооцит (primary oocyte) делится на гаплоидный (с одним набором хромосом; n) вторичный ооцит (secondary oocyte) и первое полярное тельце (first polar body), затем проникший сперматозоид стимулирует созревание ооцита — он превращается в яйцеклетку (egg), от нее отделяется второе полярное тельце (second polar body), происходит оплодотворение и формируется зигота (zygote). Рисунок с сайта slideplayer.com

Оба полярных тельца сохраняются рядом с яйцеклеткой, поскольку их прижимает zona pellucida, или, как ее иногда называют, блестящая оболочка. Это белково-углеводный слой, который сформировался у яйцеклетки еще в яичнике, а после оплодотворения дополнительно разбух, чтобы не пропустить лишние сперматозоиды внутрь. Поэтому и полярные тельца остаются прижатыми к мембране оплодотворенной яйцеклетки — и из-за этого у реальных эмбрионов они не такие круглые, как на картине.

Образование зиготы у человека. Блестящий слой снаружи — zona pellucida. Под ней видны два приплюснутых полярных тельца. В это время внутри яйцеклетки сливаются два пронуклеуса — структуры, содержащие материнский и отцовский геномы. фото с сайта wellsws148spring2009.wordpress.com

Изображение оплодотворенной яйцеклетки формально уже можно считать Моисеем, поскольку с точки зрения эмбриологов зародыш появляется сразу после слияния яйцеклетки со сперматозоидом. Однако с точки зрения генетика, например, говорить о новом целостном организме еще рано. Дело в том, что после оплодотворения геномы яйцеклетки и сперматозоида некоторое время существуют порознь. Они постепенно мигрируют друг к другу и объединяются — на это уходит около 30 часов. В этот момент появляется уникальный геном нового организма, а оплодотворенная яйцеклетка становится зиготой.

Но век зиготы недолог: сразу после того, как геномы отца и матери сливаются, они удваиваются, а зигота делится — это первое деление дробления. Именно оно, вероятно, изображено слева от Моисея в утробе матери: на полюс ах клетки — отдельные хромосомы, а в центре — микротрубочки, которые образуют веретено деления (см. картинку дня Раскрашенный цитосклет). Правда, дробящаяся зигота не успевает настолько сильно вырасти, чтобы стать крупнее яйцеклетки. Поэтому можно предположить, что Фрида не ставила целью отобразить именно дробление — тогда, справедливости ради, пришлось бы рисовать и оболочку оплодотворения, и полярные тельца, — а поместила рядом с Моисеем изображение обобщенного митоза, процесса деления, на котором и будет строиться всё дальнейшее превращение зиготы в бластоцисту (см. картинку дня Климт и бластоциста) и далее в плод.

Под плодом в утробе нарисован младенец в люльке, появившийся на свет. Говорят, лицом он напоминает мужа Фриды, художника Диего Риверу, а третий глаз обозначает его мудрость. В самом низу картины изображена раковина моллюска, которая на картинах художницы символизирует плодовитость, рождение и любовь.

Изображение с сайта wikiart.org. Фрида Кало, «Моисей», 1945 год. Музей изящных искусств в Хьюстоне, Техас, США.

Полина Лосева