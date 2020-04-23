Почему вредно долго сидеть за компьютером и как это исправить

Я тут недавно провел небольшой опрос среди друзей и знакомых о том, как они оценивают свою эффективность при удаленной работе. Почти все, кого я знаю — сейчас работают из дома за компьютером и телефоном. Причем, как оказалось, даже те, кто раньше ездили по городам и странам и вели переговоры с клиентами — сегодня вполне успешно работают дома с не меньшей эффективностью (конечно, это возможно не во всех сферах). Другим интересным наблюдением стало то, что работают теперь больше. Даже на своем примере я вижу, что стал проводить за компьютером значительно больше времени в сутки, чем раньше. О причинах мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сегодня давайте о последствиях этого для организма. Постоянная работа за компьютером может привести ко многим проблемам, но с этим весьма легко можно бороться, соблюдая простые правила и делая совсем несложные упражнения.

Почему вредно долго сидеть за компьютеромВред для глаз

Мерцание экрана и мелкая вибрация текста при прокрутке довольно сильно перегружают мышцы глаз и постепенно снижают остроту зрения. Вы этого даже не замечаете, но при работе за компьютером частота моргания снижается примерно в 3 раза, что, разум еется, способствует высыханию пленки слезной жидкости и вызывает синдром «сухого глаза».

Высыхание слезной пленки понижает остроту нашего зрения примерно на 0,5 диоптрий. Чтобы этого избежать, необходимо пользоваться специальными глазными каплями и не находиться за компьютером более 40 минут подряд, пишут медики.

Упражнения для глаз

Закрываем глаза. Веки при этом должны быть расслаблены. Затем с усилием переводим взгляд в крайнюю левую точку (веки закрыты). Задерживаем взгляд на 2-3 секунды и переводим его в крайнюю правую точку. Повторяем 10 раз. При выполнении упражнения веки должны быть расслаблены. Это упражнение расслабляет и укрепляет глазные мышцы, снимает боль с глаз

Моргать в течение 1-2 минут

Закрывать с напряжением попеременно то левый, то правый глаз на 4-5 секунд

Сильно зажмуриться несколько раз на 8-10 секунд

Упражнение квадрат: до упора смотрим влево, вправо, вверх, вниз. Взгляд задерживаем на 10 секунд

Растереть ладони, чтобы они стали теплыми. Прикрыть ими глаза, но без напряжения. В этом упражнении важно, чтобы ваши глаза находились в покое и темноте. Глаза необходимо закрыть и пробыть в таком положении пару минут.

Выбрать точку фокусировки у себя на кончике носа и через 10 секунд посмотреть на предмет в максимальном удалении от вас. Проделать такое упражнение 8-10 раз

Вред для позвоночника

При долгой работе за компьютером в сидячем положении мы постоянно нагружаем одни мышцы спины и совершенно не нагружаем другие. Отсутствие нагрузки приводит к их деградации, а т.к. обмен веществ в позвоночнике происходит именно с помощью них, то он так же нарушается, что приводит к остеохондрозу.

Также при постоянной сидячей работе увеличивается нагрузка на межпозвонковые диски, что может вызвать появление грыжи, которая в свою очередь вызывает боль в конечностях, внутренних органах или головную боль. Для детей это может быть еще опаснее, т.к. позвоночник еще не окреп. Если ребенок долго сидит, обязательно следите за его осанкой, иначе у него может развиться искривление позвоночника (сколиоз).

Упражнения для позвоночника

Встаньте из-за стола, немного раздвиньте ноги. Руки поднимите вверх и поднявшись на носки максимально потянитесь в течение 5-7 секунд. Затем опустите руки вниз и расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз

Поднимите плечи максимально вверх, затем медленно отведите назад. Задержите на 2-3 секунды и отведите вперед сколько сможете. Повторите не менее 10 раз

Поставьте ноги на ширину плеч и вытяните руки вбок. Поворачивайтесь до конца налево, затем направо, выполняя таким образом упражнение «скручивание». Повторяйте 15-20 раз

Вред для кистей рук (туннельный синдром)

О туннельном синдроме вы наверняка слышали. Во время долгой работы с клавиатурой или мышью кисти рук начинают болеть, а пальцы отекать и вызывать онемение. Все дело в том, что длительное и однообразное движение кистями и пальцами рук приводят к частым микротравмам сосудисто-нервного пучка и окружающих тканей, из-за чего сдавливаются нервные окончания. Т.к. при работе за компьютером работает не вся рука, а только отдельные мышцы — они гипертрофируются и зажимают нерв. Внутри него нарушается кровообращение, и мы испытываем болевые ощущения. Самый просто способ избежать туннельного синдрома — это делать перерыв хотя бы каждый час минимум на 10 минут и размять пальцы и кисти рук.

Упражнения для рук

Вытянете руки перед собой и разверните ладони в перед от себя. Затем напрягите ладони и запястья и начинайте быстро загибать один палец за другим, начиная с мизинца. Когда получатся кулаки — разворачивайте их «лицом» друг к другу. При этом работать должны только только запястья. После этого разожмите кулаки, расслабьте и встряхните руки. Проделайте упражнение несколько раз

Встаньте из-за стола и опустите руки вдоль тела. Сделайте глубокий вздох и на протяжении 10-15 секунд потряхивайте кисти рук на выдохе. Упражнение необходимо проделать 4-5 раз

Сцепить пальцы обеих рук в «замок», вытянуть руки вперед и развернуть ладони наружу. Подержать 5-7 секунд, после чего, не расцепляя «замка», придвинуть пальцы к груди с небольшим усилием (чтобы пальцы слегка выгибались) и подержать 5-7 секунд. Повторите несколько раз, затем расцепите пальцы и потрясите расслабленными кистями

Вытянуть руки вперед и максимально расставить пальцы в сторону. Напрягите кисти на 5-7 секунд и сильно сожмите пальцы в кулак еще на столько же времени. После этого расслабьте кисти и потрясите руками, чтобы снять напряжение. Проделайте упражнение несколько раз

Какой еще может быть вред от сидячей работы

На самом деле вред от сидячей работы не заканчивается на руках, глазах и позвоночнике. Врачи отмечают также ухудшение общего физического состояния, нарушение слаженности работы двигательного аппарата. Снижается устойчивость организма к перегреву или переохлаждению. У людей с малоподвижным образом жизни может наблюдаться апатия, забывчивость, нарушение памяти, падает мышечная сила, появляется бессонница. При долгом сидении наблюдается тепловой эффект между стулом и органом таза, что приводит к застою крови и негативно влияет на мочеполовую систему. Отдельным пунктом можно выделить нарушение психики человека при постоянном общении с компьютером. Особенно заметно это может быть у детей дошкольного и младшего возраста. Обратите внимание на состояние их раздражительности после сидения за компьютером или прогулки на свежем воздухе, и вам самим станет все понятно.

Конечно, без компьютера сегодня никуда. С помощью него мы тратим и зарабатываем, знакомимся, ругаемся, развлекаемся, покупаем билеты или просто убиваем время. Главное не забывать, что компьютер всегда можно поменять на новый, а вот со здоровьем очень часто такие фокусы не проходят. Следите за собой, соблюдайте элементарные правила и будьте здоровы!

Без компьютера никуда, но не забывайте о своем здоровье