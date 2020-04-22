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Двойной улов

Двойной улов

На этом фото запечатлен уникальный момент клептопаразитизма, когда добычу крадут вместе с добытчиком. Белоголовый орлан — национальная птица США — вцепился в крольчонка, пойманного рыжей лисицей, но та не сдается и не отпускает свою добычу.

Эту сцену посчастливилось снять американскому фотографу Кевину Эби (Kevin Ebi), который много лет изучал природу северо-западных штатов США (Pacific Northwest), наблюдал за орланами и даже выпустил о них книгу под названием «Год орла» (Year of the Eagle). В тот день, когда был сделан этот исторический снимок, фотограф работал в национальном парке острова Сан-Хуан в штате Вашингтон (San Juan Island National Historical Park). Он снимал молодую рыжую лисицу, которая, добыв крольчонка, безмятежно пересекала открытый луг.


Двойной улов

Лисица с добытым крольчонком бежит, ничего не подозревая. фото © Kevin Ebi с сайта blog.livingwilderness.com


В этот момент раздался крик белоголового орлана: он заметил лисицу и начал пикировать на нее. Кевин решил, что лиса испугается и отпустит добычу, ведь орлан — крупная и мощная птица: размах ее крыльев 1,8–2,3 м, а масса до 6,3 кг. Но лиса повисла на крольчонке, намертво вцепившись в него зубами, даже когда орлан начал поднимать ее вместе с добычей в воздух.


Двойной улов

Лиса отчаянно борется за свою добычу. фото © Kevin Ebi с сайта blog.livingwilderness.com


После восьми секунд упорной борьбы лисе всё же пришлось отпустить свою законную добычу, хотя она отчаянно пыталась урвать хоть кусочек.

Другой фотограф, Захария Хартье (Zachary Hartje), снял происходящее на камеру. За сценой наблюдает и другая лиса на заднем плане

Вы, наверное, подумали, что лисе досталось за попытку защитить свой обед? Вовсе нет. Кевин нашел эту лисицу сразу после инцидента, сделал несколько фото и по ним убедился, что, несмотря на такую опасную близость к когтям орлана, на лисе не осталось ни царапинки.


Двойной улов

Рыжая лиса приходит в себя после неравной схватки. фото © Kevin Ebi с сайта blog.livingwilderness.com


В отличие от белоголового орлана, коренного обитателя Северной Америки, рыжая лисица и европейский кролик — виды, интродуцированные на остров Сан-Хуан. Кроликов завезли поселенцы в 1890-х годах, лисиц — в 1900-х. Лисицы здесь охотятся в основном на местных полевок, кроликов ловят редко. Впрочем, и белоголовые орланы тоже редко охотятся на кроликов, в основном добывают рыбу и птиц. Так что фотографу дважды повезло. Точнее, трижды: вместе с кроликом орлан ухватил и лисицу. Хотя как раз клептопаразитизм для белоголовых орланов — обычное дело: они регулярно отбирают добычу у своих собратьев, у других хищных птиц (скоп, беркутов, мохноногих канюков, краснохвостых сарычей), цапель, выдр, лисиц. Навык передается по наследству: взрослые птицы обучают этому «грязному делу» молодых.

фото © Kevin Ebi с сайта blog.livingwilderness.com.

Дарья Остапенко

22 апрель 2020 /
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