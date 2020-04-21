Может ли переливание плазмы крови вылечить коронавирус?

Обычно вакцинация подразум евает под собой введение в организм ослабленных или убитых микроорганизмов (вирусов), предназначенных для создания устойчивого иммунитета к возможным будущим инфекционным заболеваниям — то есть для выделения антител. Но что делать, если от того или иного вируса еще не разработана вакцина? Да, мы сейчас про коронавирус говорим. На этот случай ученые разработали такой способ лечения, как переливание плазмы крови. Для этого плазма берется у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, а затем переливается больным для выработки антител против этой инфекции. Как же это работает, и почему плазма крови имеет такие чудодейственные свойства?

Что такое плазма крови человека

Плазма — это жидкая часть крови, она на 90% состоит из воды, а также белков, жиров, углеводов, витаминов и свертывающих веществ. Говоря научным языком, плазма является межклеточным веществом жидкой ткани крови. Чтобы ее получить, медицинские работники используют специальное оборудование, которое отделяет плазму от других частиц крови, в том числе эритроцитов. Поэтому плазма не красная, как кровь, а имеет желтоватый оттенок.

Отделенная от эритроцитов плазма в дальнейшем используется для переливания, а эритроциты возвращают донору. Этот процесс называется плазмаферезом.

Плазма крови (желтая) отделилась от эритроцитов и других частиц (красной). Желтую переливают больному, красную часть возвращают донору

Помогает ли плазма при лечении коронавируса

Плазму используют для лечения многих вирусов, в том числе коронавируса

Предположим, человек заразился коронавирусом, и его иммунитет оказался настолько сильным, что смог одолеть инфекцию (не без помощи лекарственных препаратов). Победить вирус удалось за счет того, что иммунная система выделила множество антител СПЕЦИАЛЬНО против этой инфекции. Антитела уже знают, что делать с вирусом такого типа, и при повторном заболевании (если оно будет) человек уже сможет одолеть коронавирус быстрее.

Чтобы помочь другим людям с менее сильным иммунитетом, у человека, который переболел коронавирусом, берут плазму крови и переливают ее больному человеку. В этой плазме, как мы помним, содержатся разные вещества, тромбоциты для заживления и… те самые антитела, которые выработал иммунитет донора. После попадания в организм больного человека антитела начинают убивать коронавирус, поскольку у них уже был такой опыт. Проще говоря, на помощь «солдатам» организма больного пришло более опытное подкрепление в виде спецназа.

За счет того, что у самого больного тоже вырабатываются антитела к этому вирусу, пусть и медленнее, совместными усилиями им удается победить инфекцию. По сути плазма крови человека — та самая вакцина, которая помогает в борьбе с коронавирусом. Но ее очень мало, поскольку не все хотят становиться донорами плазмы.

Первыми о переливании плазмы задумались в Южной корее, где вспышка COVID-19 произошла вскоре после Китая. Еще в феврале 2020 года там провели первые испытания лечения коронавируса переливанием плазмы крови, и они завершились успешно. Пациенты выздоровели. Совместно с карантинными мерами в стране удалось подавить эпидемию опасного вируса.

Не так давно эту практику начали перенимать другие страны, в том числе Россия. В Москве уже организованы пункты по сдаче плазмы крови, которую берут у тех, кто уже переболел коронавирусом. За это платят деньги, но мне кажется, что ощущение того, что тем самым ты, возможно, спасешь чью-то жизнь, гораздо ценнее. Поделитесь в нашем Telegram-чате, стали ли бы вы донором плазмы, и почему. На момент написания этой статьи в Москве вылечились 3 человека от коронавируса благодаря переливанию плазмы крови.

Как получают плазму крови

Для ее получения нужны доноры плазмы крови. Раньше кровь раскручивали в центрифуге до высоких скоростей, в результате из 500 мл забранной крови получали только 250—300 мл плазмы. Этот метод не самый эффективный, поскольку в этом случае нельзя вернуть эритроциты и часть других полезных веществ обратно донору.

И ученые разработали метод автоматического плазмафереза, который сейчас широко применяется в медицине. Сдача плазмы крови занимает около 40 минут.

Сначала выполняется забор крови у донора; Затем с помощью специального прибора («колокола») отделяют плазму. Из 350 мл крови получается 230 мл плазмы крови; Клеточные компоненты крови, в том числе эритроциты, возвращают в прибор для забора и возвращают донору. По сути происходит обратное переливание крови, но уже без плазмы; Чтобы компенсировать потери жидкости донора, ему дополнительно вводят порцию физиологического раствора.

Чем отличается донор крови от донора плазмы

Как видите, процесс сдачи плазмы крови совсем не похож на обычную сдачу крови. Обычная сдача крови занимает около 10 минут, тогда как доноры плазмы должны быть подключены к специальному аппарату в течение 40 минут.

Кроме того, сдача плазмы крови может быть более опасной для человека. Если забирать плазму методом автоматического плазмафереза, важно, чтобы на протяжении всей процедуры в кровь поступали дополнительные вещества для понижения ее свертываемости. В плазме очень много тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость, и если сразу убрать большое их количество, кровь может свернуться — образуются ее большие скопления в сосудах, и у человека может нарушиться кровообращение.

Поэтому за сдачу плазмы крови, как правило, платят больше денег, чем за обычную сдачу крови. В Москве за каждые 150 мл плазмы сейчас платят 1250 рублей, за 600 мл — 5 000 рублей. За обычную сдачу 600 мл крови платят меньше, около 3600 рублей.

Зачем переливают плазму крови

На самом деле в основном плазму переливают не для борьбы с коронавирусом (это только сейчас так), а при нарушениях функции свертываемости крови или если человек потерял слишком много крови. В этом случае ударная доза тромбоцитов поможет не только восстановить свертываемость, но и поможет быстрее заживить даже серьезные раны. Переливание плазмы гораздо эффективнее переливания крови целиком, поскольку человеку можно направить только те вещества, которые необходимы.

Кроме того, плазма крови применяется для создания лекарственных препаратов. Ее содержат многие таблетки, в том числе те, которые назначают при лечении дефицита иммунитета, неврологических, инфекционных и аутоиммунные заболеваний, сердечной недостаточности и других. С каждым годом медики находят все новые возможности применения плазмы.

Идеи о том, что кровь обладает чуть ли не магическими свойствами, имели место еще на заре зарождения современного общества. Поэтому некоторые эксперименты в этой сфере продолжаются до сих пор, и, как мы видим, они весьма успешные.

Плазма крови является ключом к лечению многих заболеваний