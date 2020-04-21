Зачем людям голубая кровь?

Когда речь заходит о голубой крови, то первое, о чем нужно вспомнить – это кровь подковообразного краба мечехвоста. Эта голубоватая жидкость широко используется в медицине начиная с 1970-х годов, так как помогает бороться с разными болезнями и является важным элементом в тестировании безопасности вакцин и новых лекарств. Литр крови подковообразного краба стоит 15 000 долларов, что делает ее одним из самых дорогих ресурсов в мире. Однако даже несмотря на запредельную стоимость, охота на мечехвостов поставила этот удивительный вид на грань исчезновения. Синий цвет крови обусловлен наличием в ней меди, однако это не самая интересная ее особенность.

Самые древние животные на Земле

Мечехвосты – самый древний вид на нашей планете, за что и получил звание “живого ископаемого”: в той или иной форме эти подковообразные крабы, которые обитают у восточных берегов Северной Америки и Азии, существуют не менее 450 миллионов лет. Мечехвосты не являются ракообразными, но принадлежат к отряду членистоногих и больше связаны со скорпионами, чем с крабами. Но как кровь этих животных стала настолько ценным ресурсом?

Патологоанатом Фредерик Бэрнс хотел понять, как работает иммунная система этого животного. Чтобы изучить свойства крови мечехвостов он провел серию экспериментов, например, ввел бактерии из морской воды в кровь мечехвоста, чтобы посмотреть, как животное на это отреагирует. Оказалось, что после того, как в кровь мечехвоста попала вода, зараженная бактериями, кровь превратилась в желейную массу. То же самое произошло после того, как ученый ввел мечехвосту в кровь воду с бактериями, которую перед этим кипятили 5-10 минут. В результате патологоанатом пришел к выводу, что это загустение крови – естественный механизм, который предназначен для защиты остальной части тела подковообразного краба от инородного патогена.

Фредерик Бэрнс установил, что за высокую эффективность иммунной системы мечехвостов отвечает специальный свертывающий агент, который используется для приготовления смеси под названием Limulus amebocyte lysate или LAL. До появления LAL у ученых не было простого способа узнать, заражена ли вакцина или медицинский инструмент бактериями, например кишечной палочкой или сальмонеллой. Каждый год медицинская промышленность вылавливает около 600 000 подковообразных крабов.

Как добывают кровь мечехвостов

Будучи очень древними существами, мечехвосты способны без вреда для себя «отдавать» определенное количество крови. В лаборатории обученные сотрудники втыкают под панцирь членистоногого полую, цилиндрическую палочку, которая выкачивает кровь, пока морское животное это позволяет. Выглядит все это так:

В целом мечехвосты дренируют 30% своей крови, однако до 30% крабов не доживают до конца этого процесса. Выживших животных исследователи возвращают в воду, однако никто толком не знает выздоравливают ли они. В 2016 году Международный союз охраны природы США назвал подковообразного краба уязвимым видом – то есть на одну ступень ниже находящегося под угрозой исчезновения. Если ситуация не изменится, их популяция в США продолжит сокращаться на целых 30% на протяжении следующих 40 лет.

Последние полученные данные, как пишет Business Insider, говорят о том, что многие мечехвосты не выживают. После забора крови от 10% до 25% животных умрут в течение первых двух дней. Из-за процедуры крабы становятся слабыми и дезориентированы в пространстве на некоторое время. Отмечается, что у самок могут возникнуть проблемы с нерестом. Между тем, благодаря голубой крови мечехвостов миллионы пациентов могут без опаски принимать лекарства каждый день.

Учитывая угрозу исчезновения этих потрясающих животных, ученые пытаются найти синтетическую альтернативу, которая поможет снизить нагрузку на популяцию подковообразных крабов. Ну а нам с вами остается надеяться, что у них получится и эти древнейшие существа продолжать спасать тысячи жизней.

Голубая кровь этих странных крабов спасает сотни и тысячи жизней