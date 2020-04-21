Чем мозг полиглотов отличается от всех остальных?

Полиглот – это человек, который во взрослом возрасте владеет по меньшей мере пятью иностранными языками разных лингвистических групп или больше. Как отмечает лингвист Майкл Эрард, даже самые одаренные полиглоты легко переключаются лишь между шестью-семью языками. При этом те, кто, бегло разговаривают на разных языках зачастую знают их не так хорошо. Другие же хорошо читают на всех языках, но не на всех разговаривают. При этом, самый распространенный миф о полиглотах как раз и заключается в том, что они бегло разговаривают и хорошо читают сразу на всех языках. Но что еще ученым известно о феномене полиглотов?

О полиглотах существует больше мифов, чем фактов. Так, бытует мнение, что мужской мозг более предрасположен к многоязычию, а еще о том, что все полиглоты – левши, хотя никаких научных данных, подтверждающих это, нет. Как пишет pri.org эти необоснованные теории приводят в бешенство Евгения Федоренко, когнитивного нейробиолога из Массачусетского технологического института (MIT). Его лаборатория проводит исследование, направленное на то, чтобы развеять мифы о полиглотах и пролить свет работу их мозг а.

Полиглоты: факты и мифы

Недавно полиглот по имени Сюзанна Зарайская два часа провела внутри аппарата фМРТ. Зарайская говорит на девяти языках, в их числе: французский, испанский, португальский, русский. При этом еще женщина говорит на ладино – диалекте испанского языка, на котором говорили евреи, изгнанные из Испании в 15 веке. О том, сколько на Земле языков и как они появились, читайте в материале моей коллеги Дарьи Елецкой.

Насколько известно ученым, сейчас в MIT проходит первое современное исследование мозг а полиглотов. Зарайская – 23-я участница исследования, которая отличается от многих других полиглотов: она учит языки в основном через разговоры и пение. Она сообщила исследователям, что умерла бы от скуки читая учебник грамматики, как это делают ее друзья-полиглоты (мужчины). Но работает ли мозг тех, кто читает учебники, так же, как мозг Зарайской, которая изучает языки путем разговора и песен? Ученые пытаются выяснить это уже почти столетие.

Лингвист Майкл Эрард проследил историю изучения полиглотов в своей книге Вавилона больше нет. В ходе работы над книгой Эрард беседовал с немецкими нейробиологами, которые изучали сохранившийся мозг Эмиля Кребса, немецкого дипломата, который умер в 1930 году. Кребс утверждал, что говорит на 68 языках. Недавний анализ его мозг а выявил некоторые аномалии, включая более плотные клеточные структуры в неожиданных областях.

Но был ли Кребс рожден с предрасположенностью к многоязычию или эта способность развивалась со временем, по мере взросления? К сожалению, изучая кусочки мозг а Кребса об этом нельзя узнать. Вот почему исследование живого мозг а полиглотов в Массачусетском технологическом институте знаменует собой куда больше надежд. Необходимо отметить, что в совершенстве освоить чужой язык очень трудно. Помимо языка нужно познакомиться с культурой, в которой он формировался. В противном случае человек будет владеть лишь “словарными” знаниями.

Что показало фМРТ сканирование?

В лаборатории MIT ученые сканируют мозг испытуемых и отслеживают кровоток, который подсказывает им, какие области наиболее активны в тот или иной момент. Когда испытуемый в наушниках находится внутри аппарата фМРТ, ему включают записанные на пленку голоса. Иногда слышен язык, который полиглот знает хорошо; в других случаях языки, которые он частично понимает. В ходе работы исследователи включали записанные языки, которые, как были уверены испытуемые, они вообще не понимают.

Вплоть до февраля 2020 года полученные результаты на первый взгляд казались нелогичными. В качестве контрольной группы в исследовании выступила группа монолингвов – людей, говорящих только на одном языке. У них области мозг а, связанные с языком, на снимках фМРТ выглядят довольно большими. При этом у полиглотов все выглядело так, словно эти области невероятно малы. Другими словами, полиглоты были менее – а не более вовлечены в процесс.

Самая очевидная и правдоподобная интерпретация полученных результатов – это эффективность. Как полагают авторы исследования, которое пока что не прошло экспертную оценку и не было опубликовано, мозг полиглотов просто не должен работать так усиленно. Ему не требуется резкого прилива крови, чтобы обработать данные на иностранном языке. По мнению Евгении Федоренко, ведущего автора исследования, гениальность полиглотов часто переоценивают. И это приносит облегчение всем остальным. Согласитесь, приятно осознавать, что не нужно обладать сверхспособностями, чтобы изучать иностранные языки. Так или иначе, исследование продолжается и мы с нетерпением будем ждать результаты.

Приветствие на разных языках