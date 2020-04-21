В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

А вы заметили, что в последнее время в новост ях нередко мелькает словосочетание “извержение вулкана”? На самом деле на нашей планете каждый год происходит извержение порядка 60 вулканов. К буйному характеру многих из них мы уже привыкли, в то время как часть может застать врасплох. Так, 19 апреля 2020 года в Италии проснулся крупнейший в Европе вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии. Столбы пепла и дыма достигали нескольких километров в высоту, а из юго-восточного кратера текли потоки раскаленной лавы. Из сицилийского города Катания, расположенного в 30 километрах от Этны можно было отчетливо увидеть столбы дыма. Однако Этна – не единственный активный вулкан на территории Италии, не говоря о других странах.

Активные вулканы Земли

Вулканы – это геологические образования, расположенные на поверхности земной коры. Магма – природный, чаще всего жидкий расплав в земной коре, который формирует магматические горные породы. Излившуюся магму, ту что потеряла воду, углекислый газ, хлор и др. называют лавой. Когда магма выходит на поверхность из жерла вулкана, она образует лаву и вулканические газы.

Все вулканы на нашей планете делятся на действующие (активные) и неактивные (потухшие). Активными ученые называют те вулканы, которые извергаются на протяжении последних 10 тысяч лет, при этом некоторые активные вулканы могут считаться спящими, но извержения на них по-прежнему возможны. В общем и целом на нашей планете насчитывается около 900 активных вулканов. В свою очередь, те вулканы, которые утратили свою активность, называют потухшими.

Опасные вулканы Земли

Вулкан Этна, Южная Италия

Вулкан Этна в Италии является одним из мощнейших вулканов на Земле. Его активность оказала влияние на формирование современного рельефа и сегодня он – одна из главных достопримечательностей Сицилии. Примечательно, что Этна извергался еще до нашей эры и до сих пор остается одним из самых активных вулканов планеты, в общем и целом извергаясь около 2700 лет. Согласно официальным данным, учеными было зафиксировано 150 извержений. В высоту самый высокий и мощный вулкан Европы достигает 3346 метров.

Пока исследователи наблюдают за активностью Этны, правительство объявило эвакуацию местных жителей и жителей ближайших поселений. Хорошие новост и заключаются в том, что вулкан расположен в пустынной местности, поэтому бояться не стоит. Вулканическая активность началась 19 апреля в 23:26. Началось извержение с взрыва пепла, который поднялся примерно на пять километров в высоту, а его интенсивность постепенно увеличивалась. Как пишет Euronews Weekly, станция мониторинга сейсмической активности Национального института геофизики и вулканологии Катании (INGV) также зарегистрировала поток лавы.

В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

Санта-Мария, Гватемала

Вулкан Санта-Мария возвышается над Тихоокеанской прибрежной равниной Гватемалы. Санта-Мария относится к наиболее опасным вулканам в мире. Его высота достигает 3 772 метра, а сама Санта-Мария состоит из чередующихся слоев затвердевшего пепла, лавы и горных пород. Самое катастрофическое извержение Санты-Марии состоялось в 1902 году и нанесло серьезный ущерб всей Юго-Западной Гватемале, в результате образовав кратер на склоне вулкана. Санта-Мария – это часть вулканического хребта Сьерра-Мадре, который простирается вдоль западного края Гватемалы и отделен от Тихого океана широкой равниной.

Стромболи, Южная Италия

Пугающее извержение вулкана Стромболи

Вулкан Стромболи, расположенный у западного побережья Южной Италии и северного побережья Сицилии, извергается почти непрерывно уже более 2000 лет. Стромболи – это вулкан, состоящий из чередующихся слоев затвердевшего пепла, лавы и вулканических пород. Крупное извержение 2002 года вызвало небольшое цунами и повредило деревню Стромболи на северной стороне острова. Примечательно, что остров Стромболи – это вершина огромного подводного вулкана. Остров растет по мере того, как вулкан продолжает откачивать свежую лаву.

Так выглядело извержение вулкана Этна 19 апреля 2020 года. Завораживающее зрелище