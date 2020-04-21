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Когда мы получим транспорт будущего Hyperloop и с какой скоростью он сможет перемещаться?

Первоначально разработанный главой SpaceX Илоном Маском, Hyperloop (гиперпетля) – это новый вид наземного транспорта, который позволит пассажирам перемещаться между локациями со скоростью свыше 1100 км в час. Если подумать, то футуристическая концепция Hyperloop – если будет возведена – произведет самую настоящую транспортную революцию. Только представьте: пассажиры садятся в капсулы, которые по герметичным трубам перемещают их в пункт назначения быстрее самолетов. Работает Hyperloop на электрическом двигателе и магнитной левитации. Однако несмотря на то, что это выглядит как научная фантастика, Hyperloop скоро станет реальностью.


Что такое Hyperloop?

Идея о Hyperloop пришла в голову основателю SpaceX и Tesla Илону Маску в 2012 году. Однако изложил свое видение сверхскоростной транспортной системы, которая будет перемещать капсулы с пассажирами по стальным трубам, предприниматель много лет назад. Не знаю, имеет ли мультсериал Футурама какое-либо отношение к этой идее, но очень похоже на то. Напомню, согласно сюжету в 3000 году люди просто заходили в трубу, которая несла их в место назначения на огромной скорости.

Но путь от идеи до ее реализации не простой. Так, при предполагаемой цене в 6 миллиардов долларов концепция Hyperloop никогда не будет реализована. Но вне зависимости от стоимости и сложности возведения практически сверхзвуковой системы наземного транспорта, по мнению главы Tesla, Hyperloop – это нечто среднее между самолетом и поездом.

Когда мы получим транспорт будущего Hyperloop и с какой скоростью он сможет перемещаться?

Так выглядит капсула гиперпетли, построенная Virgin Hyperloop One

И действительно, в самой идее гиперпетли нет ничего принципиально нового, а все технологии давно апробированы, так что осталось просто собрать их вместе. Примечательно, что концепция футуристической гиперпетли будет иметь открытый исходный код. Напомню, что открытый исходный код – это код компьютерной программы, который открыт для всех пользователей и позволяет учиться в процессе использования.

Реальная скорость Hyperloop

По задумке – в зависимости от ландшафта – скорость Hyperloop должна достигать от 480 до 1220 км/ч. Скорость движения существующих на сегодняшний день капсул Hyperloop – Virgin Hyperloop Оne – достигает 387 км в час. А вот рекорд принадлежит немецкой компании TUM Hyperloop, которым в 2018 году удалось разогнать капсулу до 457 километров в час.

Кто работает над созданием Hyperloop?

Ранее Маск призвал мировую общественность и компании разработать необходимую технологию гиперпетли, без участия самого предпринимателя. Это привело к формированию множества стартапов и студенческих команд, которые работают над развитием Hyperloop и воплощением ее в реальность. Так, недавно стало известно о рассмотрении предложений о строительстве Hyperloop между Парижем и Амстердамом, который мог бы перевозить пассажиров из одной точки в другую менее чем за 90 минут.

Когда мы получим транспорт будущего Hyperloop и с какой скоростью он сможет перемещаться?

Так может выглядеть пассажирский салон Hyperloop

А вот стартап Virgin Hyperloop Оne, основанный Ричардом Брэнсоном, уже в 2017 году построил полноразмерную капсулу на испытательных путях в Неваде. Как сообщается, капсуле удалось разогнаться до 387 км в час. Напомню, что компания стремится достичь максимальной скорости 1220 км/ч. При этом Virgin Hyperloop немного отклоняется от первоначального плана Илона Маска, так как сочетает в себе два основных принципа:

  • во-первых, магнитная левитация – технология, которая уже используется в монорельсах для подъема пассажирских капсул и их перемещения. Для магнитной левитации используется два набора магнитов – одна пара поднимает капсулы от путей, а вторая – перемещает их на высокой скорости с уменьшенным трением.
  • во-вторых, вакуумная герметичная среда с низким давлением удаляет большую часть воздуха из труб и не имеет никакого контакта с землей. В результате капсулы сталкиваются с небольшим сопротивлением при движении. Примечательно, что давление воздуха внутри трубы эквивалентно полету на высоте 61 км над уровнем моря.
Когда мы получим транспорт будущего Hyperloop и с какой скоростью он сможет перемещаться?

Строительство транспорта будущего идет полным ходом

Где будет построен Hyperloop?

Virgin Hyperloop Оne запустила глобальную задачу по поиску оптимальных маршрутов для новой транспортной системы. Из более чем 2600 предложений о размещении станций гиперпетли со всего мира, список был сокращен до 35 потенциальных мест. Так, имея 10 победителей по всему миру, Hyperloop может работать в партнерстве с правительством каждой из локаций.

Безопасна ли технология Hyperloop?

Virgin hyperloop One объясняет, что им приходится строить толстые стальные трубы, которые чрезвычайно трудно проколоть или сломать. Кроме того, трубы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать изменение давления и утечки воздуха, сохраняя при этом свою структурную целостность. Существует также возможность отсекать части маршрута и повторно нагнетать давление на участках, где происходят аварийные ситуации, и все капсулы, как ожидается, будут оснащены аварийными выходами.

При этом cтоимость поездки в гиперпетле будет ниже, чем билет на самолет, ведь нет таких больших расходов на инфраструктуру как в случае с аэропортами, а эксплуатация самой трассы тоже обходится недорого. Так или иначе, всем нам следует готовится к революции пассажирских и транспортных перевозок уже в следующем десятилетии. Будущее совсем рядом.

Когда мы получим транспорт будущего Hyperloop и с какой скоростью он сможет перемещаться?

Грядет новая транспортная революция

21 апрель 2020 /
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