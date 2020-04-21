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Как он-лайн вечеринки меняют нашу жизнь. Личный опыт

Здесь не будет вступления про то, что в мире бушует коронавирус — нет ни одного человека, который читает этот пост и не знает об этом. Очень хорошо, если вы сидите дома и надеюсь таких большинство. Понимаю, что все сидеть дома не могут в силу разных обстоятельств, но я расскажу о себе и своем круге общения: наверное 95% людей с кем я общаюсь — сидят на самоизоляции. Пожалуй, могу вспомнить только двоих кто не соблюдает домашний режим, но их работа не позволяет им находиться дома. И хотя нам разрешено выходить в магазин или аптеку — этого явно недостаточно. Людям нужны люди. Так уж мы устроены. И тут я впервые в жизни проникся видеозвонками и вечеринками через ZOOM. Такого позитивного опыта от развлечения я не получал очень давно. Но обо всем по порядку.

Я самоизолировался с семьей во второй половине марта. Первое время было, в целом, нормально. Во время гриппа или простуды мы частенько отсиживались недельку дома, а тут ты здоров и пока даже не особо понимаешь последствия того, что происходит. Во время второй недели начало приходить осознание, что все это очень надолго и появился небольшой испуг за будущее. Для всех ввели каникулы и велели сидеть дома. Однако, судя по метрике Яндекса, никто сидеть в четырех стенах не собирался. Да и погодка у нас разгулялась, и все высыпали на улицу. Затем условия ужесточили, а все что можно было закрыть — закрыли. До многих стало доходить, что лучше не рисковать своими жизнями и жизнями окружающих и все-таки посидеть дома.

Начиная с третьей недели я стал скучать по людям. Не обязательно по близким, а вообще по людям. Я никогда прежде не задумывался на эту тему, потому что и ситуаций таких никогда не было. В повседневной жизни мы постоянно с кем-то общаемся, даже если не очень этого хотим. Таксисты, парикмахеры, продавцы, коллеги по работе, соседи и т.д. И видимо за нашу жизнь мы так к этому привыкаем, что когда лишаемся такого общения — начинаем чувствовать себя не в своей тарелке. Но я не могу выйти на улицу, сходить в спортивный зал или в кафе — все закрыто. И в этот момент стало происходить странное.

По началу я стал созваниваться с родными и близкими по видеосвязи, хотя прежде делал это только по необходимости что-то показать. Сообщений или голосовой связи мне всегда хватало. Но теперь возникла какая-то внутренняя потребность в общении таким образом, чтобы видеть собеседника. Но если бы звонил только я, можно было бы списать на какие-то внутренние заморочки. Но звонить стали и мне. И тоже по видеосвязи. Я тогда отметил для себя этот факт и он показался мне не более, чем просто забавным.

Как он-лайн вечеринки меняют нашу жизнь. Личный опыт

В жизни у меня это выглядит как-то так. Простите за качество, не планировал писать пост пока сидели

Но прошло еще немного времени и мы стали по вечерам устраивать он-лайн вечеринки. Для этого идеально подошел ZOOM. Он удобный, не требователен к каналу и вообще сделан по уму. Хотя изначально он разрабатывался для рабочих конференций и в нем довольно много интересных функций (шаринг экрана, презентаций, совместный просмотр видео и т.д.), оказалось что для посиделок с друзьями он отлично подходит. Можно выбрать режим, когда ты видишь всех участников на экране (в случае со смартфоном по 4 на экране), либо режим при котором видно только говорящего. Второй режим приходится включать когда участников слишком много, но мне он не очень нравится. Интересно смотреть сразу на всех, видеть их реакцию, чем они занимаются, как пьют чай и отвлекаются на домашние дела. Наши посиделки с друзьями тогда затянулись довольно сильно, но расходиться нам просто не хотелось.

Я являюсь участником одного закрытого чата в Телеграмм (он платный и посвящен нашему отдельному проекту «Психологическая разгрузка») где более 150 участников со всего мира. В основном это взрослые и адекватные люди, которые общаются на совершенно любые темы, которые им интересны. Мы все уже неплохо друг-друга узнали, но исключительно по аватаркам и стране проживания. Когда кто-то пишет, я про себя вспоминаю «это Костя, он живет на Кипре» или «это Миша, он из Испании» и т.д. География очень разная, но язык общения у всех русский. И вот в качестве эксперимента я создал открытую конференцию в ZOOM и кинул ссылку в чат.

Вы знаете, результат превзошел все мои ожидания. Мы просидели больше 4 часов и нас остановило только то, что по моему времени был третий час ночи. Было приятно и интересно увидеть совершенно незнакомые лица и потом, начав разговаривать, понимать кто это из чата. В тот день народ подключался из Канады, Кипра, Эстонии, Испании и других стран. Кто-то активно участвовал в разговоре, кто-то тихонько сидел и просто находился «в тусовке». Некоторые даже так и писали «парни, я говорить ничего не буду, можно просто посижу, посмотрю и послушаю ваши разговоры?». Для меня это было что-то новое и удивительное. За время конференции переодически кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то пил пиво или курил сигареты. Люди занимались своими повседневными делами и при этом находились вместе.

А потом я задумался, а ведь если бы не коронавирус, возможно я бы никогда и не узнал о таком формате группового общения. Точнее я знал и знаю, что такое есть и практикуется, но это никогда не было массовым и сам я никогда в таком не участвовал. А теперь понял, что даже когда наша жизнь войдет в прежнее русло, я с удовольствием буду проводить время с теми, кто далеко от нас или даже с незнакомыми, по большому счету, людьми. Это оказалось новым, интересным и … настоящим. Если вы еще не проводили вечера по ZOOM и остро нуждаетесь в общении — самое время начинать. Ведь сколько еще весь мир будет сидеть дома — никто не знает, а не сойти с ума нужно уже сегодня.

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Как он-лайн вечеринки меняют нашу жизнь. Личный опыт

Мне даже понравилось тусоваться в таком формате

21 апрель 2020 /
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