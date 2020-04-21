Посмотрите что видел телескоп Hubble в день вашего рождения

Согласитесь, всегда интересно узнать что происходило в мире день, в день нашего рождения. Так, кто-то родился в один день с выдающимся музыкантом, кто-то с деятелем науки или диктатором, а чей-то день рождения и вовсе совпадает с крушением Титаника или изобретением пенициллина. И хотя с точки зрения науки подобная «нумерология» ничего не говорит о нас с вами, то события, произошедшие в мире в день нашего рождения позволяют почувствовать свою причастность к происходящему во Вселенной. В конце-концов этой информацией просто приятно поделиться с друзьями и заодно узнать что-то интересное об их дне рождении. Однако многие, как мне кажется, очень опрометчиво не уделяют внимания исследованиям космос а. Дело в том, что космический телескоп NASA Hubble был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года, а это значит, что вот уже 30 лет он каждый день вглядывается в бездну космического океана и что каждый сегодня может увидеть лучший снимок, сделанный в день вашего рождения или любой другой день года за последние тридцать лет. Это стало возможным благодаря только что анонсированному сервису от NASA.

Телескопу Хаббл 30 лет

Космический телескоп Hubble – это автоматическая обсерватория на околоземной орбите. Hubble стал первым крупным оптическим телескопом, запущенный на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. На сегодняшний день телескоп провел более 1,4 миллиона наблюдений. Hubble находится на расстоянии примерно 569 километров от поверхности планеты, а оборот вокруг нее совершает чуть более чем за полтора часа. Свое название уже легендарный телескоп получил в честь Эдвина Хаббла, одного из самых влиятельных астроном ов и космологов XX века, который внес решающий вклад в понимание структуры космос а. За годы непрерывной работы комический телескоп Hubble запечатлел почти 1,5 млн изображений небесных объектов – галактик, планет, звезд и туманностей.

В честь грядущего юбилея легендарного космического телескопа Hubble, NASA сделали подарок всем жителям нашей планеты. Теперь можно увидеть лучший снимок, который сделал Hubble в абсолютно любой день, включая день вашего рождения – пускай и не первого. Чтобы увидеть фото , все, что нужно сделать, это ввести свой месяц и день рождения в специальную форму на официальном сайте NASA и сразу появится великолепный снимок удивительного космического объекта, расположенного на просторах бесконечной Вселенной. При просмотре фото графий важно понимать, что мы наблюдаем водоворот звезд, какими они были когда по Земле бродили динозавры.

Hubble исследует вселенную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это значит, что он видел какое-то захватывающее космическое чудо каждый день, в том числе и в день вашего рождения, — говорится в официальном сообщении NASA.

Введя дату своего рождения на сайте NASA, лучшим снимком, сделанным в мой день рождения за последние 30 лет оказалась фото графия спиральной галактики NGC 4013, о которой, как оказалось, мало что известно. Так, единственной информацией которую мне удалось найти – правда искала я недолго – оказались результаты радио-исследования, согласно которым NGC 4013, с ее толстым диском светопоглащающей пыли, может являться закрытой спиралью.

А если ввести в форму 18 апреля, то лучшим снимком окажется Messier 79 — шаровое скопление в созвездии Зайца, которое было открыто Пьером Мешеном в 1780 году. Вы только посмотрите какая красота:

Напомню, что к 2020 году инженеры NASA успешно протестировали зеркало нового космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен заменить своего знаменитого предшественника уже в следующем году. Необходимо отметить, что разработка нового телескопа была непростой задачей для NASA. Дело в том, что его запуск на орбиту планировался еще в 2018 году, однако инженеры столкнулись с рядом задержек. На это повлияла сложность конструкции аппарата и потребность в комплектующих. Дело в том, что телескоп Джеймса Уэбба является самым сложно устроенным телескопом в мире. Сейчас в NASA уверены в том, что вывод телескопа на орбиту состоится в 2021 году.

Ну а пока свое законное место на земной орбите занимает именинник, мы с вами можем насладиться эстетически удовлетворяющей поисковой системой, которая, безусловно, очень забавна и позволяет отлично провести время. Но что она действительно демонстрирует, так это то, как постоянно и неустанно космический телескоп работал на протяжении всей своей жизни. Тот факт, что у него есть по крайней мере одно изображение на каждый день года, является свидетельством его кажущейся бесконечной продолжительности жизни, а также неподдельного интереса его научной команды к звездам и космическому океану.

Давайте посмотрим что снимал Хабл в известные дни. Например, 12 апреля, День космонавтики. На фото графии (12 апреля 2010 года) мы видим призрачный зеленый шарик газа, который, кажется, плавает около нормально выглядящей спиральной галактики. Странный объект, получивший название Hanny’s Voorwerp, является видимой частью растягивающегося вокруг галактики газового потока длиной 300 000 световых лет, называемого IC 2497.

Газовый поток IC 2497 протяженностью 300 000 световых лет

А теперь давайте возьмем 9 марта, день рождения Юрия Гагарина. На фото графии галактическое скопление Abell 2261. Гигантская эллиптическая галактика в центре этого изображения — самый массивный и самый яркий член скопления Abell 2261. Галактика, ширина которой превышает миллион световых лет, примерно в 10 раз больше нашей галактики Млечный путь.

Галактическое скопление Abell 2261

И в заключение отметим день, когда родился Илон Маск — 28 июня. Это изображение показывает оболочки звезд вокруг квазара, известного как MC2 1635 + 119. Квазары являются одними из самых ярких объектов во вселенной. Они находятся в центрах галактик и питаются сверхмассивными черными дырами.

Это оболочки звезд вокруг квазара

Ну а теперь вы можете проверить и памятный лично для себя день. Сделать это можно на специальной странице NASA.

Вот так выглядел космос 24 апреля 1991 года. Перед вами остаток от взрыва сверхновой звезды Cygnus Loop Supernova Remnant