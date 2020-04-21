Астронавты NASA полетят на МКС на корабле и ракете Space X

Наверное все мы хотели бы покинуть планету прямо сейчас, однако сделать это смогут только двое: американские астронавты Херли и Бенкен. Оба астронавта – ветераны космических полетов, оба начинали как военные летчики и в 2000 году стали астронавтами NASA. В течение последних 10 лет они не покидали Космический центр Кеннеди во Флориде – с тех пор, как NASA прекратило программу Space shuttle в 2011 году. Все это время американские астронавты летали на МКС на ракетах с российскими космонавтами. Первый за 10 лет запуск астронавтов на МКС, который состоится на территории США, запланирован на 27 мая в 16:32 (23:32 по московскому времени) со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди. Корабль SpaceX Crew Dragon на МКС доставит ракета Falcon 9. На борту будут находиться двое астронавтов NASA Даг Херли (Doug Hurley) и Боб Бенкен (Bob Behnken). Несмотря на пандемию коронавируса, космическое агенство не стало отменять запуск. Смотреть это эпохальное событие можно будет в режиме онлайн, однако ранее предполагалось, что запуск соберет тысячи зрителей. К старту допустят ограниченное число журналистов. Миссия станет первым испытательным полетом космического корабля SpaceX с экипажем на борту.

Как Илон Маск покоряет космос

Напомню, что в течение последнего десятилетия астронавты NASA летали на борту «Союза», а стоимость одного места превышала 80 миллионов долларов – при себестоимости в 5 миллионов. Прямо сейчас на МКС находится один астронавт NASA Крис Кэссиди, а также два российских космонавта Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, стартовавшие 9 апреля с космодрома Байконур в Казахстане. Экипаж Crew Dragon прибудет в следующем месяце. Ранее в апреле SpaceX и NASA приняли участие в тренировочном аварийном учении, тем самым продемонстрировав, что экипаж может успешно эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации перед взлетом. Эта миссия также станет первой для главы SpaceX Илона Маска. Раньше его ракета Falcon 9 перевозила грузы на Международную космическую станцию и обратно. Как сообщает CNBC продолжительность миссии пока не определена. Первоначально предполагалось, что полет продлится всего 10 дней или около того, теперь ожидается, что он займет несколько месяцев, возможно, до 110 дней. Для возвращения астронавты используют капсулу Crew Dragon, которая должна будет приземлиться на побережье во Флориде.

Для разработки капсул NASA сотрудничало с SpaceX и Boeing, однако программа претерпела более двух лет задержек. Задержки были и у SpaceX : в апреле 2019 года произошел взрыв во время испытаний двигателей корабля Dragon, подробнее читайте в материале моего коллеги Ильи Хеля. Миссия с экипажем, которая первоначально должна была состояться в 2019 году, была перенесена на 2020 год. С тех пор космическая компания Илона Маска успешно провела 26 испытаний своей модернизированной парашютной системы, чтобы подтвердить ее пригодность для запуска с экипажем, а также многочисленные симуляции и испытания на прерывание полета.

Отмечу, что SpaceX было выделено 2,6 миллиарда долларов на разработку Crew Dragon. Примечательно и то, что для SpaceX это будет первая пилотируемая миссия с момента основания 18 лет назад. Миссия с экипажем на борту Crew Dragon станет заключительным летным испытанием для SpaceX , прежде чем компания будет сертифицирована для регулярных миссий NASA. В декабре прошлого года Boeing запустил непилотируемый испытательный полет своей капсулы CST-100 Starliner, но программные ошибки и оплошности помешали запланированному соединению с космической станцией. Теперь Boeing планирует еще один испытательный полет в конце года, отодвигая первую пилотируемую миссию компании на 2021 год.

Запуск во время пандемии

К сожалению, пандемия CoVID-19 является серьезным осложнением и без того сложного комплекса взаимосвязанных мер, которые обеспечивают непрерывное присутствие астронавтов на борту Международной космической станции. NASA ведет переговоры с Роскосмос ом о дополнительных мерах безопасности во время отправки на МКС будущих миссий в этом году. В планах отправка на МКС астронавтов NASA Виктора Гловера, Майка Хопкинса и Шеннона Уокера, а также японского астронавта Соити Ногучи. Ну а мы с вами будем с нетерпением ждать этого исторического события, которое состоится довольно скоро.

Перед вами рендер стыковки SpaceX Crew Dragon к МКС