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Как выбрать центр сертификации

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции только всемирно известные бренды могут устно подтвердить качество своих товаров или услуг. Единственным свидетельством того, что ваш продукт занимает лидирующие позиции на рынке страны и является лучшим среди конкурентов, могут быть только документальные подтверждения, - то есть сертификат качества.

Это официальный документ, подтверждающий, что товар или услуга соответствуют всем стандартам и техническим требованиям ГОСТ. Получив такой сертификат на вашу продукцию, вы подтверждаете её соответствие и безопасность, после чего можете предлагать её на мировом рынке, а не только в пределах страны.

В настоящее время почти все товары и услуги, представленные на внутреннем и внешнем рынках, должны пройти обязательную или добровольную сертификацию. Вторая - происходит только по требованию заявителя.

Есть много центров сертификации, предлагающих подобные услуги. Как выбрать лучший центр сертификации с профессиональными специалистами, среди многих? И в большинстве случаев всех интересует вопрос, как не нарваться на мошенников. Такие вопросы представляют интерес как для импортёров, так и для производителей.

При выборе надёжного сертификационного центра следует обратить внимание на следующие факторы:

  1. Стоимость. Не выбирайте центр с самыми низкими ценами. Такие компании чаще всего «однодневные», неспособные предоставить качественные услуги, из-за некомпетентности специалистов.
  2. Ответ на запрос. Если заявитель подробно указал всю необходимую информацию, то ответ придёт как можно скорее с полной информацией (ссылки на законы, примеры документов, сроки и прочие). С кратким запросом эксперты отправят ответное письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию. Непрофессионалы могут сразу указать стоимость даже для короткого и неполного запроса. В то же время цена, при регистрации может измениться.
  3. Аттестаты об аккредитации. По запросу клиента центр предоставляет аттестаты аккредитации для органа по сертификации и лаборатории. Срок действия документов можно проверить на сайте соответствующей службы по аккредитации.
  4. Отзывы заказчиков. Вы можете запросить отзывы и рекомендации клиентов. Добросовестный центр не откажется от такой просьбы. Предоставленную информацию можно проверить, позвонив заказчикам и попросив рассказать о процедурах и системе работы центра.
21 апрель 2020 /
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