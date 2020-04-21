Как выбрать центр сертификации
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции только всемирно известные бренды могут устно подтвердить качество своих товаров или услуг. Единственным свидетельством того, что ваш продукт занимает лидирующие позиции на рынке страны и является лучшим среди конкурентов, могут быть только документальные подтверждения, - то есть сертификат качества.
Это официальный документ, подтверждающий, что товар или услуга соответствуют всем стандартам и техническим требованиям ГОСТ. Получив такой сертификат на вашу продукцию, вы подтверждаете её соответствие и безопасность, после чего можете предлагать её на мировом рынке, а не только в пределах страны.
В настоящее время почти все товары и услуги, представленные на внутреннем и внешнем рынках, должны пройти обязательную или добровольную сертификацию. Вторая - происходит только по требованию заявителя.
Есть много центров сертификации, предлагающих подобные услуги. Как выбрать лучший центр сертификации с профессиональными специалистами, среди многих? И в большинстве случаев всех интересует вопрос, как не нарваться на мошенников. Такие вопросы представляют интерес как для импортёров, так и для производителей.
При выборе надёжного сертификационного центра следует обратить внимание на следующие факторы:
- Стоимость. Не выбирайте центр с самыми низкими ценами. Такие компании чаще всего «однодневные», неспособные предоставить качественные услуги, из-за некомпетентности специалистов.
- Ответ на запрос. Если заявитель подробно указал всю необходимую информацию, то ответ придёт как можно скорее с полной информацией (ссылки на законы, примеры документов, сроки и прочие). С кратким запросом эксперты отправят ответное письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию. Непрофессионалы могут сразу указать стоимость даже для короткого и неполного запроса. В то же время цена, при регистрации может измениться.
- Аттестаты об аккредитации. По запросу клиента центр предоставляет аттестаты аккредитации для органа по сертификации и лаборатории. Срок действия документов можно проверить на сайте соответствующей службы по аккредитации.
- Отзывы заказчиков. Вы можете запросить отзывы и рекомендации клиентов. Добросовестный центр не откажется от такой просьбы. Предоставленную информацию можно проверить, позвонив заказчикам и попросив рассказать о процедурах и системе работы центра.
Что такое сертификация и зачем она нужна
Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000
Сертификат от TEFL – обязательное условие для преподавателя за границей
Аккредитация специалиста
Регистрация ООО под ключ
Как правильно выбрать PR-агентство
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ