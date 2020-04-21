Как выбрать центр сертификации

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции только всемирно известные бренды могут устно подтвердить качество своих товаров или услуг. Единственным свидетельством того, что ваш продукт занимает лидирующие позиции на рынке страны и является лучшим среди конкурентов, могут быть только документальные подтверждения, - то есть сертификат качества.

Это официальный документ, подтверждающий, что товар или услуга соответствуют всем стандартам и техническим требованиям ГОСТ. Получив такой сертификат на вашу продукцию, вы подтверждаете её соответствие и безопасность, после чего можете предлагать её на мировом рынке, а не только в пределах страны.

В настоящее время почти все товары и услуги, представленные на внутреннем и внешнем рынках, должны пройти обязательную или добровольную сертификацию. Вторая - происходит только по требованию заявителя.

Есть много центров сертификации, предлагающих подобные услуги. Как выбрать лучший центр сертификации с профессиональными специалистами, среди многих? И в большинстве случаев всех интересует вопрос, как не нарваться на мошенников. Такие вопросы представляют интерес как для импортёров, так и для производителей.

При выборе надёжного сертификационного центра следует обратить внимание на следующие факторы: