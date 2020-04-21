Как правильно подобрать дизайн маникюра

В настоящее время маникюр для представительниц прекрасного пола - это естественный процесс. И каждая модница стремится стать обладательницей красивых, ухоженных ногтей. Кстати, красивые дизайны для маникюра можно найти здесь https://lovelyday.today - с применением блёсток, страз, бисера и других аксессуаров.

В последнее время в моде короткие ногти. Это и удобно, и красиво. Почему-то некоторые считают, что яркий лак на коротких ногтях выглядит некрасиво. Это ошибочное мнение. Если ногти имеют красивую форму и аккуратно ухожены, цветовых табу быть не может.

Выбор дизайна, конечно, не лёгкое дело. Потому что вариантов не мерено, а нужно что-то выбирать. Прежде всего, вы должны полагаться на свои вкусы и предпочтения. Эксперты рекомендуют тем, у кого светлая кожа, выбирать более холодные оттенки, а также красные или бордовые. Для темных подходят светлые оттенки, нежные, пастельные.

Неувядающий классический французский маникюр всегда в моде. Однако, его можно варьировать в разных цветах, а также украсить один или два ногтя узором.

Совсем недавно в моду внедрился и занял лидирующие места лунный маникюр. В этом случае ногтевая пластина покрывается любым оттенком, а лунула остаётся естественного оттенка или закрашивается другим - контрастным, например. Великолепно смотрится дизайн со стразами или блёстками.

Зеркальные оттенки мало кого могут оставить равнодушным.

При выборе дизайна маникюра огромной ошибкой является выбор цвета покрытия в соответствии с тоном одежды. Это крайне неразум но, чтобы ногти не сливались с силуэтом. Желательно выбирать лак с учётом кожи и волос. Более того, вы меняете наряды каждый день, а качественный лак длится 5 дней, а шеллак или гелевое покрытие - все 20.

Монохром актуален всегда. Но для того, чтобы создать изюминку, на один ноготь можно нанести картинку, точки - главное как-то выделить его. Это добавит немного оригинальности в образ.

Какой бы оттенок и дизайн вы ни выбрали, главное, чтобы ногти были ухоженными, без кутикул и заусенцев, а длина на всех ноготках была одинаковой. Кожа должна быть увлажнённой, не сухой и не потрескавшейся. Будьте всегда красивы и неотразимы!