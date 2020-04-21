Долгие полеты в космос негативно влияют на череп космонавтов
Стали известны результаты новых исследований, которые утверждают что длительное пребывание в космическом пространстве может привести к ухудшению слуха. Специалисты выяснили что проведя в космосе больше полугода можно получить неприятные ощущения в ушах и проблемы с ориентацией в пространстве в виде головокружений.
В ходе совместной работы американских и японских ученых, которые изучали самые частые жалобы космонавтов на заложенность ушей и носа в условиях микрогравитации, медики не выявили существенной разницы в организмах астронавтов до и после полета в органах слуха и пазухах носа, после того как они проходили исследование с помощью магнитно-резонансных томографов. Однако они обратили внимание на состояние костей черепа космонавтов после длительных полетов.
У большей части космонавтов, которые провели на орбите достаточно долгий срок, выявлялось воспаление костей черепа в непосредственной близости от уха. Из-за этого происходило расширение височных костей и соответственно сдавливание слухового прохода, которые так часто замечали космонавты.
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