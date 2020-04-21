» » Долгие полеты в космос негативно влияют на череп космонавтов

Долгие полеты в космос негативно влияют на череп космонавтов

Долгие полеты в космос негативно влияют на череп космонавтов

Стали известны результаты новых исследований, которые утверждают что длительное пребывание в космическом пространстве может привести к ухудшению слуха. Специалисты выяснили что проведя в космосе больше полугода можно получить неприятные ощущения в ушах и проблемы с ориентацией в пространстве в виде головокружений.

В ходе совместной работы американских и японских ученых, которые изучали самые частые жалобы космонавтов на заложенность ушей и носа в условиях микрогравитации, медики не выявили существенной разницы в организмах астронавтов до и после полета в органах слуха и пазухах носа, после того как они проходили исследование с помощью магнитно-резонансных томографов. Однако они обратили внимание на состояние костей черепа космонавтов после длительных полетов.

У большей части космонавтов, которые провели на орбите достаточно долгий срок, выявлялось воспаление костей черепа в непосредственной близости от уха. Из-за этого происходило расширение височных костей и соответственно сдавливание слухового прохода, которые так часто замечали космонавты.

21 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Космонавтов вооружат пистолетами
Хочу все знать

Космонавтов вооружат пистолетами

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила, что изучается возможность вооружения космонавтов огнестрельными пистолетами....
Факты о жизни в космосе
Хочу все знать

Факты о жизни в космосе

1. Практически каждый астронавт испытывает те или иные проявления “космической болезни”. Это связано с невесомостью и из-за этого неполадками в работе внутреннего уха, при этом человеку трудно
Интересное о еде космонавтов
Хочу все знать

Интересное о еде космонавтов

10 место: Когда в Космос полетел Гагарин, его тоже немного покормили. Ему давали гомогенизированные продукты в тубах. У Гагарина было всего девять продуктов.
Факты о космосе со слов самих космонавтов
Хочу все знать

Факты о космосе со слов самих космонавтов

Почти все прибывающие в космическое пространство испытывают, так называемую «космическую болезнь». Это неприятные ощущения вследствие того, что внутреннее ухо получает искаженные сигналы. Болезнь
Сколько зарабатывают космонавты
Хочу все знать

Сколько зарабатывают космонавты

Профессия космонавта — это одна из самых опасных и одновременно интересных профессий.
Сердца космонавтов
Хочу все знать

Сердца космонавтов

Сердца космонавтов в условиях невесомости принимают форму шара
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюНулевой пациентМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияК Марсу на ядерной тяге: будущее космических кораблейПочему марсианские молнии слабые и редкиеПолюса смещаются, магнитное поле переворачивается и это будет очень неприятно для нашей цивилизации!


Свежие Статьи
Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

The new Eagle manned spacecraft will land on the

The new Eagle manned spacecraft will land on the

MS-15 Union successfully delivered members of Expedition 62 to the ISS to Earth

MS-15 Union successfully delivered members of Expedition 62 to the ISS to Earth

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+