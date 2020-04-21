НАСА закрыло миссию орбитального аппарата SORCE
В НАСА объявили о прекращении миссии орбитального аппарата SORCE, который на протяжении 17 лет вел наблюдения и изучал солнце. Приемником в наблюдениях светимости солнца стал датчик суммарного и спектрального солнечного излучения TSIS-1, расположенный на МКС. Позже в 2023 году запланирован запуск датчика TSIS-2, он будет запущен как самостоятельный космический аппарат. Таким образом более чем сорокалетнее непрерывное изучение солнца не прервется.
Аппарат SORCE внес огромный вклад в изучении солнечной активности. По сравнению с предшественниками, аппарат был намного точнее и даже помог понять ученым что наше светило немного менее яркое чем считалось ранее. Он стал первым аппаратом, который провел непрерывные и долгосрочные измерения солнечной спектральной светимости в диапазоне от 1 до 2400 нанометров.
Изначально рассчитывалось что срок службы аппарата продлится пять лет, но способность проработать 17 лет позволила аппарату подробно изучить два минимума солнечной активности, который происходит раз в 11 лет. После восьми лет работы, аккумуляторы SORCE стали разрушаться, что привело к ограничениям в работе.
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