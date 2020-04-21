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Экипаж МКС помещен на карантин из-за пандемии

Экипаж МКС помещен на карантин из-за пандемии

Привычная предполетная пресс-конференция с новым экипажем, который отправится на МКС 9 апреля этого года, отменена. Причина нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире на фоне пандемии коронавируса. Центр подготовки космонавтов получил данное указание от генерального директора госкорпорации «Роскосмос»

Ранее сообщалось о карантине всего экипажа, из-за сложившейся ситуации космонавты проведут в изоляции все время до полета в Звездном городке, контакт с людьми будет жестко ограничен и сведен к минимуму. Так же члены семей и родственники космонавтов не смогут приехать на космодром. Отменены и традиционное посещение дома Сергея Королёва и Кремлёвской стены.

Все сотрудники ЦПК, которые ведут подготовку к будущему вылету, проходят ежедневные медицинские проверки, все экскурсии в Центр отменены.

21 апрель 2020 /
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