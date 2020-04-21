НАСА отправит на Луну миниатюрных роботов трансформеров

Для изучения труднодоступных мест на Луне, НАСА отправит на наш спутник маленьких роботов, которые смогут изучить места недоступные будущим колонизаторам Луны. Лаборатория в НАСА разработала специальных складных роботов небольшого размера, которые смогут изучить узкие разломы или пещеры, труднодоступные кратеры, тем самым помочь космонавтам, которые будут участвовать в Лунных миссиях.

Недавние тестирования нового аппарата НАСА на пересеченной местности в специальном «марсианском дворе» лаборатории в Южной Калифорнии, прошли успешно, малюки A-PUFFER прекрасно справились со всеми трудностями и прекрасно зарекомендовали себя.

Маленькие роботы оснащены большими маневренными проходимыми колесами, радио, стереокамерами, и модернизированной бортовой системой подробного и высококачественного наблюдения за окружающей средой.

НАСА продолжит тестировать A-PUFFER и изучать их возможности автономного существования. Планируется доставить их на Луну в рамках коммерческого полета в ближайшее время.