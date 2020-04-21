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НАСА отправит на Луну миниатюрных роботов трансформеров

НАСА отправит на Луну миниатюрных роботов трансформеров

Для изучения труднодоступных мест на Луне, НАСА отправит на наш спутник маленьких роботов, которые смогут изучить места недоступные будущим колонизаторам Луны. Лаборатория в НАСА разработала специальных складных роботов небольшого размера, которые смогут изучить узкие разломы или пещеры, труднодоступные кратеры, тем самым помочь космонавтам, которые будут участвовать в Лунных миссиях.

Недавние тестирования нового аппарата НАСА на пересеченной местности в специальном «марсианском дворе» лаборатории в Южной Калифорнии, прошли успешно, малюки A-PUFFER прекрасно справились со всеми трудностями и прекрасно зарекомендовали себя.

Маленькие роботы оснащены большими маневренными проходимыми колесами, радио, стереокамерами, и модернизированной бортовой системой подробного и высококачественного наблюдения за окружающей средой.

НАСА продолжит тестировать A-PUFFER и изучать их возможности автономного существования. Планируется доставить их на Луну в рамках коммерческого полета в ближайшее время.

21 апрель 2020 /
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