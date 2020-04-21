Российские ученые создадут трехмерную карту Луны

Российский аппарат «Луна-26» поможет составить карту Луны для выбора подходящего места первой высадки российских космонавтов на Лунной поверхности. Для создания трехмерной карты будут использованы специальные стереоснимки, который помогут добиться высокой точности изображения с разрешением 2-3 метра, анализом степени освещенности и универсальной картой лунных высот.

Специалисты отмечают ряд преимуществ российской трехмерной карты перед «плоскими» картами отдельных участков спутника созданными американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Так после создания карты ее можно будет использовать с целью анализа структур лунных поверхностей, а так же она поможет обеспечить автономную навигацию будущих автоматических миссий, которые будут запущены на Луну. Специалисты отмечают ряд преимуществ российской трехмерной карты перед «плоскими» картами отдельных участков спутника созданными американским аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.