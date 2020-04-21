Комета C/2019 Y4 (ATLAS) невероятно быстро становится ярче

Долгопериодическая комета C/2019 Y4 (ATLAS), обнаруженная системой которая ищет потенциально опасные астероиды — ATLAS 28 декабря 2019 года, удивила астроном ов своей яркостью. Сейчас комета приближается к солнц у и находится вблизи орбиты Марса и по мере сближения со звездой увеличивает излучаемый свет.

Сейчас светимость кометы можно сравнить со звездой восьмой или девятой величины, этого не достаточно чтобы наблюдать за ней невооруженным глазом, однако к концу мая этого года ее светимость увеличится в несколько раз и по расчетам специалистов достигнет значений яркости звезд первой величины, которые можно наблюдать с Земли в хороший бинокль, а возможно и вовсе невооруженным глазом.

Увеличение яркости кометы связано с тем что сейчас, по мере сближения с солнц ем, она начала выпускать огромное количество замороженных летучих веществ. Предположительно яркость кометы увеличилась со времени начала наблюдений в 600 раз.

Расчеты ученых показывают, что предыдущий раз комета «гостила» в пределах Солнечной системы в кoнцe IV века до нашей эры, следующая в «встреча» произойдет уже в 76 веке.