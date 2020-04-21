Сборка Space Launch System и корабля Orion заморожены
НАСА приостановили работы по сборке ракеты-носителя «Space Launch System» и космического корабля «Orion», которые должны будут участвовать в миссиях направленных в сторону Луны и Марса. Причиной приостановки работы стала угроза заражения персонала коронавирусом.
Два аппарата собираются на производствах в соседних штатах — Луизиана и Миссисипи, в этих районах зафиксировано увеличение количества заболевших, поэтому временно производство остановлено с целью не допустить распространение заболевания среди специалистов проектов.
Запуск ракеты откладывается уже не в первый раз, первоначально запуск планировался в 2019 году, затем был перенесен на июнь 2020 года, придерживаясь этого графика первый запуск ракеты с миссией «Артемида 1» должен состоятся в 2021 году.
Ракета-носитель Space Launch System создавалась специально для запуска корабля «Orion», который доставит американских астронавтов на поверхность нашего спутника в 2024 году. По планам агенства он же будет использован для изучения дальнего космоса и полет на Марс.
Стало известна дата первого пилотируемого запуска Starliner
Компания Rocket Lab не отменяет запуск ракеты Electron
На МКС возвращаются туристы
Чем займется компания SpaceX в 2020 году?
В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году
Космический телескоп Джеймса Уэбба собран на 100%
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ