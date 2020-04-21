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Сборка Space Launch System и корабля Orion заморожены

Сборка Space Launch System и корабля Orion заморожены

НАСА приостановили работы по сборке ракеты-носителя «Space Launch System» и космического корабля «Orion», которые должны будут участвовать в миссиях направленных в сторону Луны и Марса. Причиной приостановки работы стала угроза заражения персонала коронавирусом.

Два аппарата собираются на производствах в соседних штатах — Луизиана и Миссисипи, в этих районах зафиксировано увеличение количества заболевших, поэтому временно производство остановлено с целью не допустить распространение заболевания среди специалистов проектов.

Запуск ракеты откладывается уже не в первый раз, первоначально запуск планировался в 2019 году, затем был перенесен на июнь 2020 года, придерживаясь этого графика первый запуск ракеты с миссией «Артемида 1» должен состоятся в 2021 году.

Ракета-носитель Space Launch System создавалась специально для запуска корабля «Orion», который доставит американских астронавтов на поверхность нашего спутника в 2024 году. По планам агенства он же будет использован для изучения дальнего космоса и полет на Марс.

21 апрель 2020 /
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