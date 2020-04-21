Стало известна дата первого пилотируемого запуска Starliner

Стало известно когда состоится первый пилотируемый запуск корабля Starliner на МКС. По предварительной информации старт запланирован на конец августа, более точную дату объявят позднее.

С 2011 года, американская программа Space Shuttle прекратила свое существование и доставку космонавтов на Международную космическую станцию осуществляли с помощью российских кораблей «Союз». На сегодняшний день в США разработаны два корабля которые смогут осуществлять доставку людей на МКС — Crew Dragon, производства компании SpaceX , и Starliner — производства компании Boeing.

Первый пробный беспилотный запуск корабля Starliner в декабре прошлого года закончился не совсем удачно, планировалась стыковка с МКС, но из-за технических проблем ее пришлось отменить. В январе этого года, в НАСА заявили о необходимости повторного пробного беспилотного запуска, и даже выделили средства на этот запуск, но точной информации по поводу даты полета пока не поступало. В начале марта НАСА сообщил результаты анализа первого беспилотного полета корабля, где были выявлены 60 проблем, которые требовали немедленного решения, так как они могут привести к потере корабля при запуске.

Экипаж корабля уже составлен и в него войдут два астронавта НАСА Майкл Финк и Николь Манн и астронавт компании Boeing Кристофер Фергюсон.

После прохождения всех испытаний и проверок, корабли американского производства пройдут процедуру сертификации и будут использоваться НАСА для всех миссий на МКС.