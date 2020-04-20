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Маска из хлопковой ткани

Среди различных средств профилактики инфекционных заболеваний особое место занимает ношение масок, что позволяет ограничивать распространение вируса.

 

Хлопковые медицинские маски применяются в следующих случаях:

  • когда они посещают людные места, ездят на общественном транспорте во время растущей заболеваемости вирусными инфекциями;
  • уход за больными с вирусными инфекциями;
  • у людей с признаками названных заболеваний;
  • риск заражения другими людьми воздушно-капельным путём.

Маску такого типа следует менять каждые 2 часа. Вы не можете носить её все время, поэтому вы можете заразиться дважды.

Чтобы защитить себя от инфекционного заболевания (например, актуального коронавируса), надо обязательно правильно носить эту маску. Эксперты рекомендуют следующие:

  • маска должна быть аккуратно закреплена, нос и рот должны быть плотно закрыты, без зазоров;
  • старайтесь не касаться поверхности данного изделия, при его снятии; если же прикоснулись, то вымойте руки с мылом или протрите спиртом, специальным антисептиком;
  • мокрую или влажную маску необходимо заменить новой сухой;
  • не используйте одноразовую маску во второй раз - она должна быть незамедлительно выброшена. А например, многоразовую хлопковую лицевую маскунадо периодически стирать.

Врачам и медсёстрам, при уходе за пациентом с вирусной инфекцией после контактирования надо немедленно снять маску, выбросить её и тщательно промыть и продезинфицировать руки.

Кроме того, данные изделия необходимо надевать, если вы находитесь в оживленном месте, в общественном транспорте, при уходе за больными. Однако, на открытом воздухе от её ношения надо отказаться. Дело в том, что полезно именно дышать свежим воздухом, без маски.

Однако, многие врачи отмечают, что эта мера не является достаточной для обеспечивания полную защиту от респираторного заболевания. В дополнение к ней, другие профилактические меры должны быть соблюдены.

Уход: рекомендуется мыть хлопковую маску, при температуре 60 градусов. После этого утюжьте её с обеих сторон, при температуре, не превышающей 150 С, без интенсивности, чтобы не растягивать ткань.

20 апрель 2020 /
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