Побледневшая «Женщина» Пикассо

Перед вами две фото графии картины «Женщина» (“Femme”) кисти Пабло Пикассо. Левая фото графия сделана в 1965 году, а правая — в 2018 году. Если присмотреться, то можно увидеть, что за это время некоторые краски на картине выцвели. В частности, на правом снимке желтый фон в левом верхнем углу и внизу справа от женщины выглядит заметно бледнее — уже не желтым, а почти бежевым. В то же время желтые области, расположенные ближе к центру полотна (на руке женщины и несколько мелких мазков на ее лбу), остались такими же яркими, как и 53 года назад.

Пабло Пикассо написал эту картину в 1907 году, когда ему было 26 лет. Позади были «голубой» и «розовый» периоды его творчества, впереди — кубизм, художник смело экспериментировал с разными цветами и формами. В том же году Пикассо создал свой знаменитый групповой портрет «Авиньонские девицы», который сейчас считается первой картиной в жанре кубизм. Некоторые критики считают, что этот портрет женщины был этюдом к этому полотну. Поэтому, чтобы избежать путаницы с другими женскими портретами Пикассо, картину называют «„Женщина“ периода „Авиньонских девиц“» (“Femme” Epoque des “Demoiselles d’Avignon”) или «Девушка из Авиньона».

Чтобы выяснить причину выцветания красок, итальянские ученые в сотрудничестве с работниками Музея фонда Бейелер в Швейцарии, где хранится картина, исследовали полотно неинвазивными (неразрушающими) методами, а также взяли микроскопические кусочки краски на анализ.

Желтая краска в центре полотна и на его краях имеет очень близкий химический состав. Это кадмиевая желть, или попросту сульфид кадмия (CdS). Пигменты на основе сульфида кадмия начали использоваться в живописи в 1840-х годах и благодаря своим красивым оттенкам и отличным кроющим способностям быстро стали популярны у художников. Сульфид кадмия в чистом виде и в смеси с сульфидом цинка, дающие желтый цвет, и сульфид кадмия в смеси с селенидом кадмия, придающем краске более темный оранжево-красный оттенок, использовали в своих работах Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Анри Матисс, Жорж Сёра, Джеймс Энсор и Эдвард Мунк.

Под действием солнечного света сульфид кадмия обесцвечивается, или деградирует. Чаще всего этот процесс начинается с окисления сульфида кадмия до соответствующего сульфата (CdSO4). Эта реакция происходит только на свету в присутствии следов воды из воздуха:

CdS + 2O2 + H20 + hv -> CdSO4*H20

Символ hv — это квант солнечного света (фото н), энергия которого запускает процесс окисления. Звездочка обозначает, что сульфат кадмия находится в гидратированной форме, то есть молекулы воды встраиваются в его кристаллическую решетку. Эта связанная вода затем может ускорять окисление соседних молекул CdS, то есть реакция идет по нарастающей. Кроме того, CdSO4 может вступать в реакции обмена с углекислым газом из воздуха, образуя карбонат кадмия (CdCO3). Может он реагировать и с щавелевой кислотой, которая получается при разложении остатков масляной основы красок, давая еще одну соль кадмия — оксалат (CdC2O4). Все три перечисленные соли бесцветны, поэтому желтый пигмент со временем бледнеет.

В случае с «Женщиной» деградация произошла по такому же сценарию. Инфракрасная Фурье-спектроскопия показала, что побледневшие области содержат большое количество карбонатов и оксалатов. А в желтых областях этих солей почти нет. В чем же причина такой неравномерной деградации пигмента? Ответить на этот вопрос помог анализ люминесценции пигмента. Дело в том, что сульфид кадмия знаменит не только своими красящими свойствами, это вещество также способно фото люминесцировать — то есть возвращать часть поглощенного света в виде излучения с меньшей энергией. Когда сульфид кадмия поглощает квант света, его электроны получают дополнительную энергию и могут перейти на более высокий энергетический уровень. Такое состояние называют возбужденным. Оставаться в нем долго материал не может, ему нужно сбросить излишек энергии и вернуться в основное (невозбужденное) состояние. Один из путей для возвращения — люминесценция: электрон опускается на более низкий уровень, излишек энергии излучается в виде света.

У сульфида кадмия основных механизмов для люминесценции два: электрон может сразу вернуться на исходный уровень (это так называемая близкраевая люминесценция, near bandedge emission) или же вначале опуститься на промежуточный уровень, а затем уже оттуда — на исходный. Промежуточный уровень в CdS создают дефекты на границах зерен. Второй процесс занимает больше времени — микросекунды (близкраевая укладывается в наносекунды). Этой разницей и воспользовались ученые: они светили на образец лазером, возбуждая люминесценцию, а мерить начинали не сразу — чтобы дать близкраевой люминесценции закончиться и отделить ее от более длительной «дефектной». Такая вот «дефектная» люминесценция у побледневших областей оказалась гораздо интенсивнее, чем у ярко-желтых, — почти в 30 раз. Это означает, что в выцветшей области частицы пигмента были меньше по размеру (менее 10 нм): чем меньше частицы, тем больше в них «граничных» дефектов. Это объясняет и разницу в скорости выцветания: мелкие частицы материалов всегда деградируют быстрее. Причина опять-таки в поверхностных дефектах — атомах с оборванными связями, которые более склонны соединяться с кислородом, чем атомы в глубине частицы. Значит, чем больше доля поверхностных атомов, тем быстрее произойдет окисление.

Схема двух механизмов люминесценции, которые реализуются для мелких (слева) и крупных (справа) частиц сульфида кадмия. Дефектный уровень изображен жирной серой линией. Соответствующие области на картине показаны вверху слева, вверху справа показано, что область фона люминесцирует сильнее, чем ярко-желтая рука женщины. Рисунок из статьи Daniela Comelli et al., 2019. Degradation of Cadmium Yellow Paint: New Evidence from Photoluminescence Studies of Trap States in Picasso’s Femme (Epoque des «Demoiselles d’Avignon»)

Скорее всего, фигура женщины и фон были выполнены двумя разными красками. А краски, вероятно, получились такими разными из-за разной температурной подготовки пигмента. Более стабильный пигмент производители прокалили в печи, поэтому мелкие частицы в нем соединились в более крупные агломераты (этот процесс еще называют спеканием).

Почему Пикассо использовал для фона другую краску, химический анализ нам, конечно, не объяснит. Может быть, краска закончилась в процессе работы, а приобрести точно такую же не было возможности. Во время работы над картиной Пикассо еще не был известен, он жил в Париже в общежитии для художников и нередко бывал ограничен в средствах. Однако художник мог и сознательно экспериментировать с разными пигментами, даже сравнивать их. На самом деле мы даже не можем с точностью утверждать, добивался он одинаковых или различных оттенков для фона и фигуры женщины. На фото 1965 года фон выглядит немного бледнее, однако процесс деградации мог уже начаться к тому моменту. Вполне возможно, что в 1907 году, сразу после того, как художник закончил картину, фон имел более яркий цвет.

К сожалению, обратить выцветание вспять и вернуть «Женщину» к первоначальному виду уже не удастся. Но полученные данные могут помочь в будущем сохранить другие полотна с сульфидом кадмия. Измерение люминесценции может показать сотрудникам музеев, какие картины подвержены выцветанию, еще до того, как этот процесс будет заметен глазу. После этого можно будет защитить картины, которые находятся в «группе риска», — например, покрыть их специальным слоем, предохраняющим от ультрафиолета.

фото с сайта cen.acs.org. Пабло Пикассо, «Женщина» (Femme), или «Девушка из Авиньона» (“Demoiselle d’Avignon”), 1907 год, Музей фонда Бейелер, Швейцария.

Наталия Самойлова