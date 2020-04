Гриб для бритья

На фото — гриб Trichocoma paradoxa из семейства Trichocomaceae, за свой характерный внешний вид получивший название «кисточка для бритья» (shaving brush fungus). Гриб состоит из твердого древесного чашевидного основания — стромы (это «рукоятка») и плодового тела («кисточка»), покрытого тонкой оболочкой — перидием (см. Peridium). Под перидием находится плотная сеть вертикально ориентированных параллельных гиф, которые занимают всё пространство под оболочкой. На раннем этапе развития перидий разрывается и обнажается на вершине, а внутренняя часть гиф (называемая глебой) расширяется вверх, и гриб становится похож на кисточку. Незрелые плодовые тела гриба желтые, зрелые (как на фото ) имеют различные оттенки охряных и коричневых цветов. Длина плодового тела — до 18–30 мм, размер чашевидного основания — 6–11 мм в высоту и 5–11 мм в ширину.

Грибы Trichocoma paradoxa: 9 — незрелое (вверху) и зрелое плодовые тела; 10 — срез гриба до разрыва перидия; 11 — срез после разрыва перидия. Trichocoma levispora: 15a — до разрыва перидия; 15b — после разрыва перидия; 16 — аскоспоры (увеличение 600x). Изображение из статьи G. Massee, 1887. On gasterolichenes: a new type of the group lichenes

Сумки (аски) с восемью спорами непрерывно образуются на специальных аскогенных гифах у основания глебы, вытесняя вышерасположенные старые сумки, у которых растворяется стенка, а аскоспоры постепенно продвигаются к противоположному концу плодового тела. Молодые споры — гладкие и прозрачные, при созревании становятся коричневыми и приобретают гребни (однако некоторые гребни могут выглядеть как бородавки). Споры непрерывно накапливаются, и со временем споровая масса заполняет всё пространство между гифами капиллиция (он служит для разрыхления и облегчения рассеивания спор).

фото графия аскоспор Trichocoma paradoxa со сканирующего электронного микроскопа, хорошо заметны гребни на спорах. фото © Александрова Алина. В правом нижнем углу — рисунок спор (увеличение 1500×), из статьи K. B. Boedijn, 1935. On the morphology and cytology of Trichocoma paradoxa

Род Trichocoma описал немецкий ботаник Франц Вильгельм Юнгхун в 1838 году в своей книге «О новинках криптогамной флоры острова Ява» (криптогамными называли растения без цветков, а также грибы и лишайники), включив в него вид Trichocoma paradoxa. В 1887 году английский миколог Джордж Эдвард Масси описал еще один вид из этого рода — Trichocoma levispora из Южной Каролины. T. levispora по внешнему виду и структуре напоминает T. paradoxa, однако, по словам Масси, отличается меньшими размерами. В 1897 году швейцарский миколог Эдуард Фишер основал новое семейство Trichocomaceae для аскомицетов, продуцирующих сумки (аски) в плотных щеткоподобных (brush-like) плодовых телах, куда включил T. paradoxa как типовой вид. В 1929 году американский миколог Кэрролл Уильям Додж показал, что T. levispora — это синоним T. paradoxa, связав это с тем, что Масси, вероятно, описал еще не совсем зрелую стадию гриба, а не новый вид. С тех пор T. paradoxa так и остается единственным видом в роде.

Trichocoma paradoxa и монета достоинством в один новозеландский доллар (диаметр монеты — 23 мм). фото © Nathan с сайта inaturalist.org, Pirongia Forest Park, Новая Зеландия, 2020 год

Trichocoma paradoxa широко распространена в лесах тропических регионов, в отличии от своей родственницы Dendrosphaera eberhardtii (см. картинку дня Гриб-дерево). Ее находят от Южной Америки до Новой Зеландии и Японии, а также на юге Северной Америки.

Trichocoma paradoxa в естественном местообитании. фото © Александрова Алина, национальный парк Bidoup Nui Ba, Вьетнам, 2011 год

Евгений Антонов