Тихие игры

Эти два медвежонка-сеголетки (первого года жизни) играют на берегу Курильского озера на Камчатке, пока их мама ловит рыбу. Это озеро — самое большое в Евразии нерестилище нерки, ценнейшего ресурса для медведей. Поэтому на территории Южно-Камчатского заказника им. Т. И. Шпиленка, где находится Курильское озеро, обитает одна из крупнейших группировок бурых медведей в мире — около 1000 особей.

С июля по сентябрь, когда нерка приплывает из океана нереститься в озеро, у медведей начинается период нажировки: животным нужно набрать побольше жира перед тем, как залечь в берлогу на зимовку. Бурые медведи — одиночные территориальные животные и стараются избегать встреч друг с другом. Но здесь, на Курильском озере, где есть столь обильный ресурс, медведи образуют социальные группировки, или агрегации: им приходится забыть свои привычки одиночки и терпеть других медведей ради рыбы. Такие же агрегации образуют и медведи, обитающие на Аляске (США) и в Британской Колумбии (Канада), где тоже есть богатые лососем водоемы. Собираются большими группами медведи и на Байкале во время лёта ручейника (см. картинку дня Байкальские медведи-энтомофаги).

Вот так тесно контактируют медведи при ловле рыбы на Курильском озере. На заднем плане — Ильинская сопка. фото с сайта travelask.ru

Во время рыбалки медведица сосредоточена на рыбе (см. видео), а детеныши в это время могут отдыхать, следовать за мамой по пятам или играть. Если медвежат в выводке несколько, то можно порезвиться с сестрой или братом. А если ты один, то вокруг есть такие же медвежата, которые поджидают своих мам, и можно позвать их играть. Мы неоднократно наблюдали, как медвежата из разных выводков играли друг с другом. Это уникальные наблюдения, в других регионах обитания бурых медведей таких случаев не замечено.

Медвежонок второго года (лончак — от диал. лони «в прошлом году») по имени Бобренок (слева), единственный отпрыск медведицы Даши, играет с ровесниками из другого выводка. фото © Мария Романская, Южно-Камчатский заказник им. Т. И. Шпиленка, 2017 год

Медвежата во время игр кусаются, дерутся, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга. Но все это они делают беззвучно. Медвежата гималайского и американского черного медведя играют точно так же, не издавая никаких звуков. Вероятно, такие тихие игры вызваны боязнью привлечь внимание взрослых самцов, которые могут убить детенышей (детоубийство, или инфантицид, весьма распространено среди хищников). В период гона медведь-самец ищет самку, и, если ему попадется самка с медвежатами, он может их убить, чтобы у нее началась течка (обычно это происходит через несколько дней после потери медвежат) и с ней можно было спариться. В голодное же время самцы убивают медвежат ради пропитания.

Медвежата из разных выводков играют друг с другом. Слева — медвежонок мамы Кэт, справа — медвежонок Мотя. фото © Мария Романская, Южно-Камчатский заказник им. Т. И. Шпиленка, 2017 год

Камчатские бурые медвежата и их мамы регулярно встречают медведей-самцов, которые тоже приходят к озеру за лососем. Но самки вынуждены мириться с высоким риском инфантицида, иначе они и их потомство останутся без пропитания.

Так почему медвежата играют даже в таком опасном окружении? Игра имеет большое значение в жизни медведей, как и многих других животных. В игре детеныши оттачивают жизненно необходимые формы поведения, осваивая движения, которые взрослые применяют во время охоты, драки или размножения. Также игра способствует формированию социальных связей в группе. Ну и наконец, игра помогает медвежатам достичь эмоциональной пластичности: они учатся спокойнее реагировать на стрессовые ситуации. Это повышает выживаемость в условиях высокой плотности и нехарактерной для медведей социальности.

Две сестры-второгодки Леля и Мотя играют друг с другом. фото © Мария Романская, Южно-Камчатский заказник им. Т. И. Шпиленка, 2017 год

фото © Мария Романская, Южно-Камчатский заказник им. Т. И. Шпиленка, 2017.

Мария Романская